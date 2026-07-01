एलपीजी दरात कपात! व्यावसायिक गॅस सिलिंडर 183.50 रुपयांनी स्वस्त; तुमच्या शहरातील आजचे नवीन दर तपासा
सामान्य जनतेला किंवा घरगुती ग्राहकांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही; 14.2 किलोच्या घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरची किंमत पूर्वीइतकीच कायम आहे.
Published : July 1, 2026 at 12:00 PM IST
नवी दिल्ली: जुलै महिन्याचा पहिला दिवस देशभरातील व्यापारी, हॉटेल मालक आणि केटरर्ससाठी मोठा दिलासा घेऊन आला आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी (OMCs) 19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत 183.50 रुपयांची मोठी कपात जाहीर केली आहे. मात्र, सामान्य जनतेला किंवा घरगुती ग्राहकांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही; 14.2 किलोच्या घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरची किंमत पूर्वीइतकीच कायम आहे.
व्यावसायिक गॅसचे नवीन दर : या कपातीनंतर राजधानी दिल्लीमध्ये 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत 3113.50 रुपयांवरून कमी होऊन 2930 रुपये झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय इंधन दर आणि जागतिक एलपीजी बेंचमार्क मधील बदलांनुसार इतर प्रमुख शहरांमध्येही अशाच प्रकारे दर कमी झालेत. या निर्णयामुळे हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, ढाबे आणि लग्नाचे केटरर्स यांसारख्या सर्व आकारांच्या व्यवसायांना थेट आर्थिक दिलासा मिळेल. तसेच यामुळे बाजारातील खाद्यपदार्थ आणि पेयांच्या किमती कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
घरगुती गॅसचे दर स्थिर राहण्याचे कारण काय? : व्यावसायिक गॅस वापरणाऱ्या उद्योगांना दिलासा मिळाला असला तरी घरगुती एलपीजीचे दर मात्र स्थिर आहेत. सध्या घरगुती सिलिंडरची किंमत दिल्लीत 942 रुपये, मुंबईत 941.50 रुपये, कोलकातामध्ये 968 रुपये आणि चेन्नईमध्ये 957.50 रुपये आहे. तसेच हैदराबादमध्ये 994 रुपये आणि पाटणामध्ये 1031.50 रुपये दर कायम आहेत.
भारतासाठी गॅस आयातीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला : सूत्रांच्या माहितीनुसार, आंतरराष्ट्रीय 'सौदी कॉन्ट्रॅक्ट प्राईस'मध्ये (Saudi Contract Price) झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे गेल्या काही महिन्यांत भारतासाठी गॅस आयातीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला होता. असे असूनही जागतिक ऊर्जा संकट आणि महागाईचा फटका घरगुती ग्राहकांना बसू नये म्हणून सरकारने घरगुती गॅसचे दर वाढवलेले नाहीत. परिणामी, सरकारी तेल कंपन्यांना घरगुती गॅसच्या विक्रीवर तोटा सहन करावा लागत आहे, परंतु त्या हा भार सामान्य जनतेवर टाकत नाहीत.
गेल्या दोन महिन्यांतील स्थिती : ही दर कपात अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा गेल्या दोन महिन्यांत दरांमध्ये सतत वाढ होत होती. जून महिन्यात व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत 42 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती, ज्यामुळे दिल्लीतील किंमत 3113.50 रुपयांवर पोहोचली होती. दरम्यान, मे महिन्यात 993 रुपयांची विक्रमी वाढ नोंदवली गेली, ज्यामुळे व्यावसायिक क्षेत्रात चिंता निर्माण झाली होती. जुलै महिन्यातील कपात ही आधीच्या वाढीच्या तुलनेत माफक असली तरी सध्याच्या व्यावसायिक वातावरणासाठी ती एक सकारात्मक पाऊल मानली जात आहे.
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