आजपासून एलपीजी सिलिंडरच्या दरात वाढ; घरगुती अन् व्यावसायिक गॅसचे नवे दर तपासा
14.2 किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही, ज्यामुळे सामान्य कुटुंबांच्या बजेटवर कोणताही अतिरिक्त बोजा पडणार नाही.
Published : October 1, 2026 at 11:25 AM IST
नवी दिल्ली: ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच वाढत्या खर्चामुळे सामान्य जनता आणि व्यावसायिक वर्गाला आणखी एक मोठा फटका बसला आहे. सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) आजपासून 19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत 62.50 रुपये ते 71.50 रुपयांपर्यंतची मोठी वाढ लागू केली आहे. सणासुदीच्या काळात घेतलेल्या या निर्णयामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि ढाबा मालक तसेच केटरिंग व्यवसायातील लोकांचा खर्च थेट वाढणार आहे. मात्र, 14.2 किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही, ज्यामुळे सामान्य कुटुंबांच्या बजेटवर कोणताही अतिरिक्त बोजा पडणार नाही.
प्रमुख महानगरे आणि शहरांमधील नवीन दर : या ताज्या बदलांनंतर कर आणि वाहतूक शुल्कावर आधारित देशाच्या विविध भागांमध्ये व्यावसायिक सिलिंडरचे दर वेगवेगळे निश्चित करण्यात आले आहेत. भौगोलिक आणि लॉजिस्टिक (वाहतूक व वितरण) कारणांमुळे लेह (लडाख) मध्ये व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत 3450 रुपयांच्या उच्चांकावर पोहोचली आहे. त्याच वेळी कन्याकुमारीसारख्या दुर्गम भागात ही किंमत 3046 रुपये आणि तवांग (अरुणाचल प्रदेश) मध्ये 3073.50 रुपये इतकी नोंदवली गेली आहे.
घरगुती एलपीजी ग्राहकांना दिलासा कायम : व्यावसायिक सिलिंडरच्या विपरीत, घरगुती वापरासाठी असलेल्या 14.2 किलोच्या सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही.
- दिल्ली: 942.00 रुपये
- मुंबई: 941.50 रुपये
- चेन्नई: 957.50 रुपये
- पाटणा: 1031.50 रुपये
किमती का वाढल्या? दर निश्चितीचे गणित : इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (IOCL) च्या अधिकृत सूत्रांनुसार, भारतातील एलपीजीच्या किमती प्रामुख्याने दोन जागतिक घटकांवर अवलंबून असतात. कंपन्या मागील महिन्यातील आंतरराष्ट्रीय कल (trends) तपासून दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला किमतींमध्ये सुधारणा करतात. घरगुती एलपीजी (LPG) हे सामान्य नागरिकांच्या अत्यावश्यक गरजांशी थेट निगडीत असल्याने, सरकार त्याच्या किमती पूर्णपणे बाजारपेठेतील शक्तींवर सोडून देत नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील चढ-उतार असूनही घरगुती वापराच्या गॅसचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी, सरकार वेळोवेळी तेल कंपन्यांना आवश्यक निर्देश देत असते. याव्यतिरिक्त 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने'च्या (PMUY) पात्र लाभार्थ्यांना प्रति सिलिंडर 300 रुपयांपर्यंतचे लक्ष्यित अनुदान (targeted subsidy) दिले जाते, जे थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. हे अनुदान वर्षाला ठराविक संख्येतील रिफिल्सपुरते (सिलिंडरची मर्यादा) मर्यादित असते; यामुळे समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे बाजारपेठेतील दरवाढीपासून संरक्षण होते. बाजारपेठेतील तज्ज्ञांच्या मते, व्यावसायिक गॅसच्या वाढीव दरांचा परिणाम आगामी सणासुदीच्या काळात बाहेर जेवण आणि मिठाईच्या दरांवर काही प्रमाणात होऊ शकतो.
ATF च्या दरात प्रति लिटर 16 रुपयांची वाढ; दर 121 वरून 137 वर पोहोचले : तेल कंपन्यांनी विमानांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या 'जेट इंधन'च्या (ATF) दरात 13 टक्क्यांहून अधिक वाढ केली आहे. विमान कंपन्यांच्या एकूण परिचालन खर्चात इंधनाचा वाटा सर्वाधिक असतो; त्यामुळे इंधनाचे दर वाढल्यास कंपन्या अनेकदा विमान प्रवासाचे भाडे वाढवतात. सध्या अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे सरकारी तेल कंपन्यांनी गुरुवारपासून 'एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल'च्या (ATF) दरात प्रति लिटर 16 रुपयांची मोठी वाढ लागू केली आहे. तेल कंपन्यांच्या माहितीनुसार, देशांतर्गत विमान कंपन्यांसाठी ATF चे दर प्रति लिटर 121 वरून 137 पर्यंत वाढवण्यात आले आहेत. याआधी सप्टेंबरमध्ये प्रति लिटर 6.28 (किंवा 5.46 टक्के) आणि ऑगस्टमध्ये प्रति लिटर 5 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. याचा अर्थ असा की, सलग तीन महिन्यांत जेट इंधनाच्या दरात प्रति लिटर 27 रुपयांहून अधिक वाढ झाली आहे, जी सुमारे 25 टक्क्यांची वाढ आहे. विमान कंपनीच्या एकूण परिचालन खर्चात ATF चा वाटा 40 टक्क्यांपर्यंत असतो, त्यामुळे इंधनाचा खर्च हा त्यांच्या एकूण खर्चातील एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक ठरतो.
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