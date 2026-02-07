ETV Bharat / business

20 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज आता हमीशिवाय मिळणार अन् डिजिटल फसवणुकीसाठी 25 हजारांची भरपाई दिली जाणार

गृह, कार आणि वैयक्तिक कर्ज घेणाऱ्यांसाठी EMI सध्या वाढणार नाहीत किंवा कमी होणार नाहीत, यामुळे कर्जदारांना दिलासा मिळतो.

Loans up to 20 lakh rupees will now be available without collateral
20 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज आता हमीशिवाय मिळणार (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 7, 2026 at 8:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने शुक्रवारी त्यांच्या द्वैमासिक पतधोरण आढाव्याचे निकाल जाहीर केलेत. RBIचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांच्या अध्यक्षतेखालील पतधोरण समितीने (MPC) एकमताने रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. सध्या सुरू असलेल्या जागतिक अनिश्चितता आणि देशांतर्गत आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला. रेपो दरात कोणताही बदल न केल्यास सर्वसामान्यांना थेट फायदा होणार नाही. गृह, कार आणि वैयक्तिक कर्ज घेणाऱ्यांसाठी EMI सध्या वाढणार नाहीत किंवा कमी होणार नाहीत, यामुळे कर्जदारांना दिलासा मिळतो.

डिजिटल फसवणुकीच्या बाबतीत ग्राहकांना भरपाई- बँकिंग ग्राहकांच्या सुरक्षिततेबाबत RBI ने काही महत्त्वाचे प्रस्ताव मांडलेत. कमी किमतीच्या अनधिकृत डिजिटल व्यवहारांमुळे झालेल्या नुकसानीमध्ये ग्राहकांना 25 हजार रुपयांपर्यंत भरपाई देण्यासाठी एक प्रणाली विकसित केली जाणार आहे, असे गव्हर्नरांनी सांगितले. यामुळे ऑनलाइन फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये ग्राहकांना दिलासा मिळेल. तसेच बँकांकडून होणारा गैरव्यवहार आणि वसुली एजंट्सकडून होणारे गैरव्यवहार रोखण्यासाठी कठोर नियम लागू करण्याची चर्चा आहे. डिजिटल पेमेंट अधिक सुरक्षित करण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अतिरिक्त प्रमाणीकरणासारखे उपायदेखील अंमलात आणले जाऊ शकतात.

एमएसएमई आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रांसाठी दिलासा- लहान व्यवसायांसाठी आरबीआयने एक मोठे पाऊल उचललंय. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) असुरक्षित कर्ज मर्यादा 10 लाखांवरून 20 लाख करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे लहान व्यवसायांसाठी कर्जे सहज उपलब्ध होतील आणि त्यांची वाढ होण्यास मदत होणार आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी, बँकांना रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) ला कर्ज देण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आलाय. यामुळे या क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढण्याची अपेक्षा आहे.

सहकारी बँकांसाठी 'मिशन सक्षम'- शहरी सहकारी बँकांना बळकट आणि आधुनिकीकरण करण्यासाठी मिशन सक्षम सुरू केले जाणार आहे. या उपक्रमांतर्गत बँकिंग सेवा सुधारण्यासाठी अंदाजे 1.4 लाख कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. शिवाय, 1 हजार कोटी रुपयांपेक्षा कमी मालमत्ता असलेल्या आणि सार्वजनिक निधी नसलेल्या काही एनबीएफसींना नोंदणी आवश्यकतेतून सूट देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

वाढ आणि महागाईचे अंदाज- देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर विश्वास व्यक्त करीत आरबीआयने पुढील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी वाढ 6.9 टक्के आणि दुसऱ्या तिमाहीत 7 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. दरम्यान, चालू आर्थिक वर्षात महागाई 2.1 टक्के स्थिर राहण्याचा अंदाज आहे.

हेही वाचाः

व्याजदरात कोणताही बदल नाही, EMI जैसे थेच राहणार; आरबीआयचा रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर कायम

सोने झाले स्वस्त, 1.5 लाखांच्या खाली किंमत, तर चांदी 16 हजारांनी घसरली; आजचे दर जाणून घ्या

TAGGED:

DIGITAL FRAUD
RBI GOVERNOR SANJAY MALHOTRA
RBI MONETARY POLICY 2026
डिजिटल फसवणुकीला 25 हजारांची भरपाई
MSME COLLATERAL FREE LOAN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.