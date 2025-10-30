कोटक811 नं लाँच केलं '3 इन 1 सुपर खातं': बचत, मुदत ठेव आणि क्रेडिट कार्ड एकाच ठिकाणी उपलब्ध!

ETV Bharat / business

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 30, 2025 at 3:13 PM IST

मुंबई : भारतातील आघाडीचा डिजिटल बँकिंग प्लॅटफॉर्म 'कोटक 811'नं '3 इन 1 सुपर खात्या'चं अनावरण करून आर्थिक क्षेत्रात क्रांती घडवली आहे. हे बचत खातं, मुदत ठेव (एफडी) आणि 'सुपर मनी'चं क्रेडिट कार्ड एकाच वेळी उपलब्ध करून देणार आहे. संपूर्ण भारतासाठी उपलब्ध असलेली ही योजना सामान्य भारतीयांसाठी डिझाइन केली गेली आहे. पगारदार, विद्यार्थी, पहिल्यांदाच नोकरी करणारे आणि डिजिटलस्नेही युवकांसाठी हे खाते फायदेशीर आहे.

'3 इन 1 सुपर खातं' हे पूर्णतः डिजिटल असून, कागदपत्रांची गरज नाही. फक्त 1,000 रुपयांपासून सुरुवात करता येते. यात एफडीवर आकर्षक व्याज मिळतं, तर खर्चावर कॅशबॅकही उपलब्ध आहे. क्रेडिटवर यूपीआय वापरून नेहमीप्रमाणे पैसे देऊन बक्षिसे मिळवता येतात. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, उत्पन्नाच्या पुराव्याशिवाय एफडीच्या आधारावर 'कोटक811, सुपर मनी क्रेडिट कार्ड' मिळतं. एफडीची रक्कम खर्च मर्यादा निश्चित करतं, ज्यामुळं नियंत्रण राहते आणि अतिउपयोग टाळता येतो.

'कोटक811'चे प्रमुख मनीष अग्रवाल यांनी सांगितलं, “ खात्यात बचत,खर्च, कर्ज एकाच ठिकाणी घेता येतं. कागदपत्रे किंवा गुंतागुंतीशिवाय पैसे गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ते सोपं, सुरक्षित आणि दैनंदिन वापरासाठी डिझाइन केलं आहे.” 'सुपर मनी'चे संस्थापक प्रकाश सिकारिया म्हणाले, “आमचे ग्राहक डिजिटल-फर्स्ट आहेत. ते गोष्टी सोप्या आणि फायदेशीर हव्या असतात. विश्वासार्ह बँकिंग आणि डिजिटल उपक्रमांचे मिश्रण करून क्रेडिट व्यवहार सुलभ करत आहोत.”

'कोटक 811'चे सह-प्रमुख जय कोटक पुढं म्हणाले, “हे खाते संपूर्ण भारतातील डिजिटल ग्राहकांना सेवा देतं. हे खाते सुरू करणे, वापरणं सोपं असून, पैशांबाबत आत्मविश्वास वाढवतो.” ही योजना सामान्यांना आर्थिकदृष्ट्या सशक्त बनवते. डिजिटल युगात छोट्या गुंतवणुकीपासून मोठे फायदे मिळवण्याची संधी आहे. कोटक 811 नं याआधीही डिजिटल बँकिंगमध्ये नावीन्य आणलं आहे. '3 इन 1 सुपर खातं' लाखो भारतीयांच्या गरजा पूर्ण करेल, असा विश्वास बॅंकेला आहे. यातून बचत वाढवणे, खर्च नियंत्रित करणे आणि क्रेडिटचा सुरक्षित वापर शक्य होईल, असा दावा त्यांनी केलाय.

विशेष म्हणजे, हे खाते 100 टक्के डिजिटल प्रक्रियेवर आधारित आहे. अॅपद्वारे काही मिनिटांत उघडता येते. एफडीवर व्याज आणि कॅशबॅक दुहेरी फायदा मिळतोय. क्रेडिट कार्ड एफडीशी जोडलेले असल्यानं धोका कमी होतो. हे खाते युवकांना पहिली क्रेडिट सुविधा देतं, ज्यामुळे क्रेडिट स्कोअर अधिक चांगला करता येतो. कोटक 811 चं हे पाऊल डिजिटल इंडियाला चालना देईल. त्यामुळं सामान्यांसाठी बँकिंग सोपी आणि फायदेशीर होईल.

