रिलायन्स जिओचा महा-आयपीओ: कंपनी 27 कोटी शेअर्स जारी करणार; मुकेश अंबानी यांची मोठी घोषणा
कंपनीच्या संचालक मंडळाने रिलायन्स जिओच्या आयपीओचा (IPO) मसुदा मंजूर केला आहे. यामुळे देशातील सर्वात मोठ्या आयपीओचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Published : June 19, 2026 at 4:03 PM IST
मुंबई : देशातील सर्वात मोठ्या आयपीओचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या संचालक मंडळानं जिओच्या आयपीओसाठीच्या मसुदा प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून तो आज (19 जून) शुक्रवारी सेबीकडे सादर केला जाणार आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) ही घोषणा केली.
यापूर्वी अंबानी यांनी जिओचे शेअर्स 2026 च्या पूर्वार्धात शेअर बाजारात सूचीबद्ध केले जातील, असं सांगितलं होतं. मात्र, ती मुदत पूर्ण होणं आता शक्य नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. या आयपीओअंतर्गत प्रत्येकी 10 रुपये दर्शनी मूल्य (फेस वैल्यू) असलेले 27 कोटी शेअर्स जारी करण्यात येणार आहेत. या शेअर्स विक्रीतून उभारली जाणारी रक्कम थेट कंपनीकडे जाणार असून ती विविध व्यावसायिक विस्तार आणि गुंतवणूक योजनांसाठी वापरली जाण्याची शक्यता आहे.
'लाखो भागधारकांसाठी हा अत्यंत भावूक क्षण' : अंबानी म्हणाले, "मला तुम्हाला हे सांगताना अत्यंत आनंद होत आहे की, जिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या (Jio Platforms) संचालक मंडळानं आज 'ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस'ला (DRHP) मंजुरी दिली आहे आणि ते आजच सेबीकडे (SEBI) दाखल केले जाईल. माझ्यासाठी, संपूर्ण रिलायन्स कुटुंबासाठी आणि लाखो भागधारकांसाठी हा अत्यंत भावूक क्षण आहे. रिलायन्स आणि त्यांच्या भागधारकांमधझील नातं अत्यंत दृढ आणि पवित्र आहे. हे नातं परस्पर विश्वास, आदर आणि एकत्रितपणे पुढे जाण्याच्या सामायिक भावनेवर आधारलेलं आहे."
जिओचे भविष्य उज्ज्वल, मुकेश अंबानींचा विश्वास : मुकेश अंबानी यांनी जिओच्या प्रस्तावित लिस्टिंगबाबत बोलताना भारत जागतिक स्तरावर सक्षम तंत्रज्ञान कंपन्या उभारू शकतो, हे या आयपीओमधून जगासमोर स्पष्ट होईल, असं मत व्यक्त केलं. भारतात ग्लोबल क्षमता आणि ग्लोबल मूल्य असलेल्या टेक्नॉलॉजी कंपन्या निर्माण होऊ शकतात, हे या लिस्टिंगमुळे सिद्ध होईल, असंही त्यांनी सांगितलं.
अंबानींनी गुंतवणूकदारांना उद्देशून म्हटलं की, “मी तुम्हाला आणि सर्व संभाव्य नवीन गुंतवणूकदारांना खात्री देतो की जिओचं भविष्य अत्यंत उज्ज्वल आहे.” हा इश्यू देशातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आयपीओ ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विश्लेषकांच्या मते, जिओची यशस्वी लिस्टिंग रिलायन्सच्या भागधारकांसाठी मोठ्या प्रमाणात मूल्यनिर्मिती (वॅल्यू अनलॉक) करू शकते.
रिलायन्सच्या 49व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत आणखी काय माहिती समोर आली?
- विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, जिओचा आयपीओ (IPO) हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आयपीओ असण्याची शक्यता आहे.
- त्याचे मूल्य 130 ते 180 अब्ज डॉलर्स इतके असेल, असा अंदाज आहे.
- रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) कडे जिओ प्लॅटफॉर्म्स लिमिटेड (JPL) च्या 'पेड-अप शेअर कॅपिटल'पैकी (भरणा झालेल्या भाग भांडवलापैकी) 66.43 % हिस्सा आहे.
- उर्वरित 33.57 % हिस्साधारकीपैकी मेटा (Meta) आणि गुगल (Google) यांची 17.71 % भागीदारी आहे.
- 10 रुपये दर्शनी मूल्य असलेले 27 कोटी इक्विटी शेअर्स जारी केले जातील.
- या आयपीओ (IPO) प्रक्रियेचे नेतृत्व आकाश, ईशा आणि अनंत ही मुले करत आहेत.
- 2030 पर्यंत सर्व ग्राहकांना 5जी (5G) नेटवर्कशी जोडण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे.
- लघु आणि मध्यम उद्योगांचे डिजिटलायझेशन करण्याचे प्रयत्न कंपनी सुरूच ठेवेल.
- प्रीमियम 5जी सेवा, एआय (AI)-आधारित सुविधा आणि एंटरप्राइझ सोल्यूशन्सपासून अधिक महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.
रिलायन्सला विक्रमी महसूल आणि नफा : रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानींनी भागधारकांना माहिती देताना सांगितलं की, जागतिक आव्हानांनंतरही कंपनीने वित्त वर्ष २०२६ मध्ये आतापर्यंतचा सर्वाधिक महसूल, एबिटा आणि निव्वळ नफा नोंदवला आहे.
या कालावधीत कंपनीचा एकत्रित महसूल ₹11,75,919 कोटींवर पोहोचला असून तो मागील वर्षाच्या तुलनेत ९.८ टक्क्यांनी अधिक आहे. या वाढीत रिटेल आणि डिजिटल व्यवसायाचं महत्त्वपूर्ण योगदान असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
अंबानींनी सांगितलं की, वित्त वर्ष 2021 मध्ये कंपनीचा एबिटा ₹97,580 कोटी होता, जो वित्त वर्ष 2026 मध्ये वाढून ₹2,07,911 कोटींवर पोहोचला आहे. मागील आर्थिक वर्षात एबिटामध्ये रिटेल आणि डिजिटल व्यवसायाचा वाटा जवळपास निम्मा होता. हे दोन्ही व्यवसाय आता रिलायन्सच्या भविष्यातील वाढीचे प्रमुख इंजिन बनत असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. वित्त वर्ष २०२६ मध्ये कंपनीचा निव्वळ नफा ₹95,754 कोटी इतका नोंदवला गेला असून तो मागील वर्षाच्या तुलनेत 17.8 टक्क्यांनी अधिक आहे.