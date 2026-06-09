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महागाईचा 'उज्ज्वला' योजनेलाही फटका; जाणून घ्या नवीन मर्यादा अन् अर्ज प्रक्रिया

रविवारी घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीतही सुमारे 29 रुपयांची वाढ करण्यात आली. यामुळे सर्वसामान्यांना महागाईचा फटका बसला आहे.

Inflation hits Ujjwala scheme
महागाईचा 'उज्ज्वला' योजनेलाही फटका (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 9, 2026 at 12:19 PM IST

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नवी दिल्ली: सरकारी तेल कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला एलपीजी (LPG) गॅस सिलिंडरच्या किमती अद्ययावत करतात. महिन्याच्या पहिल्या दिवशी 19 किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत वाढ करण्यात आली होती, तर रविवारी घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीतही सुमारे 29 रुपयांची वाढ करण्यात आली. यामुळे सर्वसामान्यांना महागाईचा फटका बसला आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने 'उज्ज्वला' योजनेच्या लाभार्थ्यांनाही महागाईचा धक्का दिला आहे.

अनुदानित गॅस सिलिंडरची संख्या कमी : मिळालेल्या माहितीनुसार, या सरकारी योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानित गॅस सिलिंडरची संख्या कमी करण्यात आलीय. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव प्रवीण मल खानुजा यांनी सोमवारी सांगितले की, घरगुती वापराच्या सरासरी पातळीशी मदत सुसंगत करण्याच्या उद्देशाने सरकारने उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी अनुदानित एलपीजी सिलिंडरचा वार्षिक कोटा चार इतका कमी केला आहे.

यापूर्वी वर्षाला 12 अनुदानित घरगुती सिलिंडर दिले जात होते : पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने'च्या (PMUY) लाभार्थ्यांसाठी अनुदानित एलपीजी सिलिंडरचा कोटा जो यापूर्वी नऊ निश्चित करण्यात आला होता, तो आता चारवर आणण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे गरीब आणि वंचित कुटुंबांना स्वच्छ इंधनाद्वारे स्वयंपाक करताना कोणतीही अडचण येऊ नये आणि त्यांना प्रदूषणापासून संरक्षण मिळावे, या उद्देशाने मोदी सरकारने मे 2016 मध्ये ही योजना सुरू केली होती. सुरुवातीला लाभार्थ्यांना वर्षाला 12 अनुदानित घरगुती गॅस सिलिंडर दिले जात होते; नंतर ही संख्या नऊ करण्यात आली आणि आता ती आणखी कमी करून चार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अनुदान थेट बँक खात्यात जमा : मोदी सरकार या योजनेअंतर्गत अनुदानही देते. अहवालांनुसार, मे 2022 मध्ये 14.2 किलोच्या घरगुती गॅस सिलिंडरवर 200 रुपये अनुदान देण्यास सुरुवात झाली होती. त्यानंतर 2023 मध्ये हे अनुदान वाढवून प्रति सिलिंडर 300 रुपये करण्यात आले. हे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते, हे उल्लेखनीय आहे.

उज्ज्वला योजनेअंतर्गत सिलिंडरची किंमत : सरकारी तेल कंपन्यांनी रविवारी, 7 जून रोजी घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत 29 रुपयांची वाढ केली. परिणामी, राजधानीत 14.2 किलोच्या एलपीजी सिलिंडरची नवीन किंमत 942 रुपयांवर पोहोचली आहे. यापूर्वी मार्च महिन्यात किमतीत 60 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. 300 रुपयांच्या अनुदानामुळे प्रत्येक लाभार्थ्याला प्रत्यक्षपणे सुमारे 642 रुपये मोजावे लागतात. दरम्यान, पेट्रोलियम विभागाच्या आकडेवारीनुसार, 2022 पासून अनुदानापोटी 52 हजार कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. अनुदानित कोट्यातील हा ताजा बदल एलपीजीच्या (LPG) किमतीतील वाढीनंतर करण्यात आलाय. गेल्या तीन महिन्यांत दोन टप्प्यांत झालेल्या दरवाढीमुळे दिल्लीत 14.2 किलोच्या सिलिंडरची किंमत एकूण 89 रुपयांनी वाढली आहे.

उज्ज्वला योजनेसाठी पात्रता : या योजनेचा लाभ केवळ 18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या महिलांनाच मिळू शकतो. गॅस कनेक्शन केवळ महिलेच्याच नावे दिले जाते. तसेच अर्जदाराच्या घरात आधीपासून कोणतेही गॅस कनेक्शन नसावे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला 14.2 किलोचा घरगुती गॅस सिलिंडर, रेग्युलेटर, सुरक्षित होज पाईप, दोन बर्नरचा गॅस शेगडी (स्टोव्ह) आणि माहिती पुस्तिका दिली जाते.

अर्ज प्रक्रिया : या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, गॅस एजन्सीला भेट देऊन किंवा ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करता येतो. आवश्यक कागदपत्रांमध्ये आधार कार्ड, पत्त्याचा पुरावा, रेशन कार्ड, बँक खात्याचा तपशील आणि पूर्ण भरलेला केवायसी (KYC) फॉर्म यांचा समावेश आहे.

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