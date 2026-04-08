अमेरिकेच्या युद्धविरामाच्या घोषणेनंतर शेअर बाजारात तेजी; निर्देशांकात 2,775 अंकांची उसळी!

अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्षामध्ये दोन्ही बाजूंनी दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामाची घोषणा केल्यानंतर, इक्विटी बेंचमार्क्सनं प्रत्येकी 3 टक्क्यांहून अधिक उसळी घेतली.

प्रतिकात्मक (Source- Getty images)
By IANS

Published : April 8, 2026 at 10:18 AM IST

Updated : April 8, 2026 at 10:37 AM IST

मुंबई- अमेरिका-इस्रायल-इराण या देशांनी दोन आठवड्यांसाठी युद्धविरामाची घोषणा केली. त्यानंतर मुंबई शेअर बाजारासह निफ्टीत तेजी दिसून आले. मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सकाळच्या सत्रात 3.71 टक्के किंवा 2,775 अंकांनी वधारून 77,392 च्या पातळीवर पोहोचला. सुरुवातीच्या व्यवहारातच त्यानं दिवसातील उच्चांक गाठला रिअल इस्टेट, ऑटो, बँकिंग आणि फार्मा क्षेत्रातील कंपन्यांचे शेअर 6 टक्क्यांपर्यंत वधारले.

मंगळवारी, विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FIIs) अंदाजे 8,692 कोटी रुपयांची शेअरची विक्री केली, तर देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (DIIs) सुमारे 7,980 कोटी रुपयांची शेअरची खरेदी केली. बाजार विश्लेषकांच्या मते, सध्याच्या भू-राजकीय चिंता आणि विदेशी निधीचा बाहेर जाणारा ओघ यामुळे बाजारातील अस्थिरता कायम राहण्याची शक्यता आहे. बाजारा विश्लेषकांच्या माहितीनुसार "कठोर जोखीम व्यवस्थापन राखत, घसरणीवर खरेदी (buy-on-dips) किंवा विशिष्ट स्टॉकनुसार खरेदीचा दृष्टिकोन अवलंबावा. नजीकच्या काळात बाजारातील अस्थिरता आणि जागतिक संकेत बाजाराची दिशा ठरवण्याची शक्यता आहे," असे विश्लेषकांनी म्हटलं आहे.

  • अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे की, "इराणनं होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे, तात्काळ आणि सुरक्षितपणे उघडण्यास सहमती दर्शवल्यास, मी इराणवरील बॉम्बहल्ला आणि हल्ले दोन आठवड्यांसाठी स्थगित करण्यास सहमत आहे. ही दोन्ही बाजूनं शस्त्रसंधी असेल." जागतिक स्तरावर, आशियाई आणि अमेरिकन बाजारांनी सकारात्मक चित्र दिसून आलं आहे.

कच्च्या तेल उत्पादनांचे व्यवहार लक्षणीयरीत्या खालच्या पातळीवर झाले. त्यांच्या किमतीत १५ टक्क्यांहून अधिक घट झाली. ब्रेंट क्रूड फ्युचर्स 15.91 टक्क्यांनी म्हणजे 17.39 डॉलरनं घसरून 91.88 डॉलरवर पोहोचले. त्यांनी दिवसातील नीचांकी पातळी गाठली. तर अमेरिकन WTI क्रूड सुमारे 20 टक्क्यांनी—किंवा 21.90 डॉलरनं घसरून 91.05 डॉलरवर पोहोचले.

  • बाजारातील सर्व प्रमुख क्षेत्रे (Sectors) तेजीसह व्यवहार करत आहेत. विशेष म्हणजे, रिअल इस्टेट, वाहन (Auto), बँकिंग आणि माहिती तंत्रज्ञान (IT) या क्षेत्रांमधील समभागांनी (Stocks) 6 टक्क्यांपर्यंतची वाढ नोंदवली आहे. बाजारातील भीतीचे मोजमाप करणारा निर्देशांक—'India VIX'—सुमारे 19 टक्क्यांनी घसरला आहे. हे बाजारातील अनिश्चितता आणि चिंता कमी झाल्याचं संकेत देत आहे.

