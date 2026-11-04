लक्ष्मीपूजनाच्या मुहूर्तावर मुहूर्त ट्रेडिंग करून शेअर बाजारात धन वर्षावाची आशा
लक्ष्मीपूजनाच्या मुहूर्तावर मुहूर्त ट्रेडिंग करून शेअर बाजारात धनवर्षावाची आशा असून, 150 वर्षांपूर्वी वडाच्या झाडाखाली सुरू झालेल्या दलाल स्ट्रीटचा रंजक प्रवास जाणून घेऊ यात.
Published : November 4, 2026 at 10:09 AM IST
मुंबई : दिवाळीत लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी घराघरांत सुख, समृद्धी आणि भरभराटीसाठी लक्ष्मीची पूजा केली जाते. व्यापारी वर्ग नवीन खातेवही सुरू करून नव्या आर्थिक वर्षाचा श्रीगणेशा करतो. मात्र, मुंबईच्या दलाल स्ट्रीटवर या दिवशी वेगळाच उत्साह पाहायला मिळतो. कारण लक्ष्मीपूजनाच्या शुभ मुहूर्तावर शेअर बाजारातही खरेदी-विक्रीचे व्यवहार केले जातात. या मुहूर्त ट्रेडिंगमधून आगामी वर्षात शेअर बाजारात धनवर्षाव होईल, गुंतवणुकीला चांगला परतावा मिळेल आणि आर्थिक भरभराट होईल, अशी आशा गुंतवणूकदारांना असते.
|मुहूर्त ट्रेडिंगचे वेळापत्रक
|सत्र
|वेळ
|ब्लॉक डील
|दुपारी 1:50 ते 2:05
|प्री ओपन
|दुपारी 2:05 ते 2:20
|नियमित शेअर ट्रेडिंग
|दुपारी 2:20 ते 3:30
|F&O ट्रेडिंग
|दुपारी 2:20 ते 3:40
|पोस्ट-क्लोजिंग
|दुपारी 3:50 ते 4:00
यंदा रविवार 8 नोव्हेंबर रोजी लक्ष्मीपूजनानिमित्त मुंबईतील बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज येथे विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र आयोजित करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे आज जगातील महत्त्वाच्या शेअर बाजारांमध्ये गणला जाणारा बीएसई एकेकाळी दक्षिण मुंबईतील टाऊन हॉलजवळ वडाच्या झाडाखाली काही मोजक्या दलालांच्या एकत्र येण्यापासून सुरू झाला होता. या वडाच्या झाडाखाली सुरू झालेल्या व्यवहारांचा प्रवास आज अत्याधुनिक डिजिटल ट्रेडिंगपर्यंत पोहोचला आहे.
मुहूर्त ट्रेडिंग कधी होणार? : यंदा 8 नोव्हेंबर रोजी बीएसई आणि एनएसईमध्ये मुहूर्त ट्रेडिंगचे विशेष सत्र होणार आहे. दोन्ही एक्स्चेंजच्या जाहीर वेळापत्रकानुसार इक्विटी मार्केटमध्ये दुपारी 2.20 ते 3.30 या वेळेत प्रत्यक्ष व्यवहार करता येतील. त्याआधी दुपारी 2.05 ते 2.20 या वेळेत प्री ओपन सत्र असेल. नियमित दिवसांप्रमाणे सकाळपासून दुपारपर्यंत बाजार सुरू नसल्याने गुंतवणूकदारांना या मर्यादित वेळेतच व्यवहार करावे लागतील.
मुहूर्त ट्रेडिंग म्हणजे नेमकं काय? : मुहूर्त म्हणजे शुभ वेळ आणि ट्रेडिंग म्हणजे शेअर्सची खरेदी-विक्री. दिवाळीच्या लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी शेअर बाजारात आयोजित केले जाणारे विशेष ट्रेडिंग सत्र म्हणजे मुहूर्त ट्रेडिंग. हिंदू पंचांगानुसार दिवाळीपासून नवीन विक्रम संवत्सराची सुरुवात होते. व्यापारी वर्गासाठी हा दिवस नवीन आर्थिक वर्षाचा प्रारंभ मानला जातो. या दिवशी व्यापारी आपल्या दुकानात आणि कार्यालयात नवीन खातेवहीची पूजा केली जाते. जुन्या आर्थिक व्यवहारांचा हिशेब पूर्ण करून नव्या वर्षातील व्यवसायाची सुरुवात करतात. याच परंपरेशी जोडलेली शेअर बाजारातील मुहूर्त ट्रेडिंगची प्रथा आहे.
मुहूर्त ट्रेडिंगची सुरुवात कधी झाली? : मुहूर्त ट्रेडिंगची सुरुवात नेमकी कोणत्या वर्षी झाली, याची अधिकृत ऐतिहासिक नोंद उपलब्ध नाही. मात्र, दिवाळीच्या लक्ष्मीपूजनाला शुभ व्यवहार करण्याची व्यापारी परंपरा जुनी आहे. त्यातूनच शेअर बाजारातही या दिवशी विशेष ट्रेडिंग सत्र आयोजित करण्याची पद्धत रूढ झाली. या दिवशी केलेल्या व्यवहारामुळे आगामी वर्षात आर्थिक समृद्धी येते, अशी अनेक गुंतवणूकदारांची श्रद्धा आहे. त्यामुळे काही गुंतवणूकदार या दिवशी प्रतीकात्मक स्वरूपात एक-दोन शेअर्स खरेदी करतात. काही जण आपल्या मुलांच्या नावाने गुंतवणूक करतात, तर काही जण दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा शुभारंभ करतात.
वडाच्या झाडाखाली सुरू झालेला शेअर बाजाराचा प्रवास! : आज मुंबईतील दलाल स्ट्रीटवर असलेली बीएसईची भव्य इमारत आणि त्याठिकाणी होणारे कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार पाहिले की या बाजाराची सुरुवात कशी झाली असेल, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. 1850 च्या दशकात दक्षिण मुंबईतील टाऊन हॉलसमोरील एका वडाच्या झाडाखाली काही शेअर दलाल एकत्र येऊन व्यवहार करत असत. सुरुवातीला अशा दलालांची संख्या अवघी 20 ते 22 होती. त्यावेळी आजच्यासारखी संगणक प्रणाली, मोबाईल अॅप किंवा ऑनलाइन ट्रेडिंग नव्हते. दलाल प्रत्यक्ष भेटून शेअर्सची खरेदी-विक्री ठरवत असत.
या काळात अमेरिकेत गृहयुद्ध सुरू झाल्याने अमेरिकेतून युरोपला होणारा कापसाचा पुरवठा विस्कळीत झाला. परिणामी भारतीय कापसाची मागणी प्रचंड वाढली. मुंबईतील कापूस व्यापाऱ्यांना मोठा फायदा झाला. या आर्थिक तेजीचा परिणाम शेअर बाजारावरही झाला. अनेक नवीन कंपन्यांचे शेअर्स खरेदी-विक्रीसाठी उपलब्ध झाले आणि दलालांची संख्या वाढू लागली. मात्र, 1865 मध्ये अमेरिकेतील गृहयुद्ध संपल्यानंतर कापसाच्या किमती कोसळल्या. मुंबईतील बाजारातही मोठी घसरण झाली. तेजीच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केलेल्या अनेकांना नुकसान सहन करावे लागले. या चढ-उतारांमुळे शेअर व्यवहारांसाठी संघटित व्यवस्था असण्याची गरज अधिक जाणवू लागली.
अखेर 9 जुलै 1875 रोजी काही शेअर दलालांनी एकत्र येऊन 'द नेटिव्ह शेअर अँड स्टॉक ब्रोकर्स असोसिएशन'ची स्थापना केली. याच संस्थेचे पुढे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज म्हणजेच बीएसईमध्ये रूपांतर झाले. त्यामुळे बीएसईला आशियातील सर्वांत जुन्या शेअर बाजारांपैकी एक मानले जाते. विशेष म्हणजे 1874 मध्येच दलालांनी टाऊन हॉल परिसर सोडून व्यवहारांसाठी दलाल स्ट्रीट परिसरात एकत्र येण्यास सुरुवात केली होती. पुढे याच परिसराला भारतीय शेअर बाजाराची ओळख मिळाली.
बीएसईच्या इतिहासात अनेक महत्त्वाचे टप्पे आले. 1899 मध्ये दलाल स्ट्रीटवरील स्वतंत्र इमारतीतून शेअर बाजाराचे व्यवहार सुरू झाले. त्यानंतर 31 ऑगस्ट 1957 रोजी बीएसईला कायमस्वरूपी मान्यता मिळाली. 2 जानेवारी 1986 रोजी सेन्सेक्स या प्रमुख निर्देशांकाची सुरुवात झाली. पुढे तंत्रज्ञानाच्या बदलत्या काळानुसार 14 मार्च 1995 रोजी बीएसईमध्ये ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रणाली सुरू करण्यात आली. त्यामुळे प्रत्यक्ष दलालांच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांना डिजिटल स्वरूप मिळण्यास सुरुवात झाली. अशा प्रकारे वडाच्या झाडाखाली सुरू झालेल्या या शेअर बाजाराने काळानुसार अनेक बदल स्वीकारत 9 जुलै 2015 रोजी 140 वर्षांचा, तर 9 जुलै 2025 रोजी आपल्या ऐतिहासिक प्रवासातील 150 वर्षांचा टप्पा पूर्ण केला, अशी माहिती बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजमधील मुख्य व्यवसाय अधिकारी सुनील रामरखियानी यांनी दिली.
सेन्सेक्स आणि निफ्टी म्हणजे काय? : शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांना सेन्सेक्स आणि निफ्टी हे शब्द परिचित असतात. बाजारात तेजी आली किंवा घसरण झाली की या दोन्ही निर्देशांकांची चर्चा सुरू होते. सेन्सेक्स हा बीएसईचा प्रमुख निर्देशांक आहे. त्यामध्ये विविध क्षेत्रांतील 30 मोठ्या आणि महत्त्वाच्या कंपन्यांचा समावेश असतो. या कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किमतींमध्ये होणाऱ्या बदलांवरून बाजाराची दिशा समजण्यास मदत होते. तर निफ्टी 50 हा नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचा प्रमुख निर्देशांक असून त्यामध्ये 50 प्रमुख कंपन्यांचा समावेश असतो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर हे दोन्ही निर्देशांक शेअर बाजाराचा मूड सांगणाऱ्या थर्मामीटरसारखे काम करतात. निर्देशांक वाढला म्हणजे संबंधित कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये एकूण तेजी आहे, तर घसरला म्हणजे बाजारावर विक्रीचा दबाव आहे, असा साधारण अर्थ होतो, असं सुनील रामरखियानी यांनी स्पष्ट केलं.
मुहूर्त ट्रेडिंग ट्रेडर्ससाठी एवढे महत्त्वाचे का? : मुहूर्त ट्रेडिंगला केवळ धार्मिक महत्त्व नाही, तर गुंतवणूकदारांच्या मानसिकतेशीही त्याचा संबंध आहे. अनेक ट्रेडर्ससाठी हा नवीन आर्थिक वर्षातील पहिला व्यवहार असतो. वर्षभर शेअर बाजारातील चढ-उतार, नफा-तोटा अनुभवलेले गुंतवणूकदार या दिवशी नव्या आशेने बाजारात प्रवेश करतात. काही गुंतवणूकदार या दिवशी एखाद्या चांगल्या कंपनीचे शेअर्स खरेदी करून दीर्घकालीन गुंतवणुकीची सुरुवात करतात. काही जण आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी शेअर्स घेतात. तर काही ट्रेडर्स वर्षानुवर्षे सुरू असलेली परंपरा म्हणून या दिवशी प्रतीकात्मक व्यवहार करतात. ब्रोकरेज कार्यालयांमध्येही लक्ष्मीपूजन केले जाते. ट्रेडर्स, ब्रोकर आणि गुंतवणूकदार एकमेकांना नवीन संवत्सराच्या शुभेच्छा देतात. काही ठिकाणी मिठाई वाटप केले जाते. त्यामुळे या दिवशी बाजारात केवळ पैशांची उलाढाल नसते, तर उत्साहाचे आणि नव्या सुरुवातीचे वातावरण असते, असं रामरखियानी यांनी सांगितलं.
मुहूर्तावर शेअर्स खरेदी केले म्हणजे नफा हमखास मिळतो का? : लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी शेअर्स खरेदी केले म्हणजे वर्षभर नफा मिळेल, असे निश्चितपणे सांगता येत नाही. मुहूर्त ट्रेडिंग ही परंपरा आणि श्रद्धेवर आधारित विशेष बाजार सत्र आहे. शेअर बाजारात गुंतवणूक करताना कंपनीची आर्थिक स्थिती, व्यवसाय, कर्ज, भविष्यातील वाढीची क्षमता आणि शेअरचे मूल्य या गोष्टी तपासणे महत्त्वाचे असते. मुहूर्त ट्रेडिंगचे सत्र कमी वेळ चालत असल्याने काही वेळा बाजारात चढ-उतारही अधिक असू शकतात. त्यामुळे केवळ शुभ मुहूर्त आहे म्हणून घाईघाईने शेअर्स खरेदी करणे टाळावे, असा सल्ला सुनील रामरखियानी यांनी दिला.
ब्रोकर सांगतात, मुहूर्त ट्रेडिंग म्हणजे नव्या आशेची सुरुवात! : शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार आणि बाजार यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणजे ब्रोकर. वर्षभर गुंतवणूकदारांचे व्यवहार हाताळणाऱ्या ब्रोकरसाठीही मुहूर्त ट्रेडिंगचा दिवस खास असतो. गेले 10 वर्ष एका नामांकित कंपनीचे ब्रोकर कमलाकर सवादे सांगतात, 'मुहूर्त ट्रेडिंग हा आमच्यासाठी केवळ काही मिनिटांचा व्यवहार नसतो. वर्षभर बाजारात कधी तेजी असते, तर कधी मंदी. काही गुंतवणूकदारांना चांगला नफा होतो, तर काहींना नुकसानही सहन करावे लागते. पण लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी प्रत्येक जण नव्या आशेने बाजारात येतो. काही लोक आपल्या मुलांच्या नावाने शेअर्स खरेदी करतात, तर काही जण पहिल्यांदाच गुंतवणूक सुरू करतात. काही गुंतवणूकदार वर्षानुवर्षे या दिवशी एक तरी शेअर खरेदी करण्याची परंपरा जपतात. या दिवशी ग्राहकांच्या चेहऱ्यावर वेगळाच आनंद असतो. मात्र, आम्ही त्यांना नेहमी सांगतो की, शुभ मुहूर्तावर गुंतवणूक जरूर करा; पण कंपनीची माहिती घेतल्याशिवाय पैसे गुंतवू नका. शेअर बाजारात संयम, अभ्यास आणि योग्य निर्णय महत्त्वाचे आहेत.'
वडाच्या झाडाखालून डिजिटल स्क्रीनपर्यंतचा प्रवास : एकेकाळी मुंबईतील वडाच्या झाडाखाली जमणाऱ्या काही दलालांपासून सुरू झालेला प्रवास आज लाखो गुंतवणूकदारांपर्यंत पोहोचला आहे. पूर्वी शेअर्सचे व्यवहार करण्यासाठी दलालांना प्रत्यक्ष भेटावे लागायचे. आज मोबाईलवरील एका क्लिकवर देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून शेअर्सची खरेदी-विक्री करता येते. 1875 मध्ये सुरू झालेल्या बीएसईने 2025 मध्ये 150 वर्षांचा ऐतिहासिक टप्पा पूर्ण केला. या दीडशे वर्षांच्या प्रवासात भारतीय अर्थव्यवस्थेने अनेक चढ-उतार पाहिले. युद्धे, आर्थिक मंदी, तेजी, तंत्रज्ञानातील बदल आणि डिजिटल क्रांती अशा अनेक घडामोडींचा शेअर बाजार साक्षीदार राहिला. यंदा 8 नोव्हेंबरला लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी पुन्हा एकदा बीएसई आणि एनएसईमध्ये मुहूर्त ट्रेडिंग होईल. कुणी पहिला शेअर खरेदी करेल, कुणी जुन्या गुंतवणुकीत भर घालेल, तर कुणी नव्या आर्थिक वर्षाचा श्रीगणेशा करेल. वडाच्या झाडाखाली सुरू झालेल्या या बाजाराच्या प्रवासात आता तंत्रज्ञानाने कितीही बदल घडवले असले, तरी लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी समृद्धीची आशा बाळगून व्यवहार करण्याची परंपरा आजही कायम आहे, असं कमलाकर सवादे याचं म्हणणं आहे.
हेही वाचाः