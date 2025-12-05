ETV Bharat / business

रेपो रेटमध्ये 0.25 टक्क्यांची कपात, आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांची घोषणा

RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी 5 डिसेंबरला या दोन दिवसांच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची घोषणा केलीय, ज्यामध्ये रेपो दरात 0.25 टक्के कपात करण्यात आलीय.

0.25 percent cut in repo rate
रेपो रेटमध्ये 0.25 टक्के कपात करण्याची घोषणा (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 5, 2025 at 10:17 AM IST

Updated : December 5, 2025 at 10:34 AM IST

नवी दिल्ली- रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) बैठक 3 डिसेंबर रोजी सुरू झाली असून, RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी 5 डिसेंबरला या दोन दिवसांच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची घोषणा केलीय, ज्यामध्ये रेपो दरात 0.25 टक्के कपात करण्यात आलीय.

रेपो दर 0.25 टक्क्यांनी कमी करून 5.25 टक्क्यांवर : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) एकमताने रेपो दर 0.25 टक्क्यांनी कमी करून 5.25 टक्के केलाय. द्वैमासिक चलनविषयक आढावा सादर करताना RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी हा निर्णय घेतलाय. गव्हर्नर मल्होत्रा ​​म्हणाले की, मजबूत आर्थिक वाढ आणि मंदावलेली महागाई यामुळे धोरणात्मक व्याजदर कपातीसाठी जागा निर्माण झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत आर्थिक हालचालींमध्ये वाढ होण्याची चिन्हे दिसत आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले.

चलनविषयक धोरणावर तटस्थ भूमिका सुरू : RBI गव्हर्नर म्हणाले की, कृषी क्षेत्रातील सुधारित शक्यता, GST सुधारणा आणि मजबूत कॉर्पोरेट बॅलन्स शीट यांसारखे घटक आर्थिक हालचालींना पाठिंबा देत राहतील. त्यांनी सांगितले की, कमी चलनवाढ आणि पहिल्या सहामाहीत 8 टक्के GDP वाढीचा दर अत्यंत संतुलित कालावधी दर्शवितो. दर निर्धारण समितीने चलनविषयक धोरणावर तटस्थ भूमिका सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतलाय. या निर्णयामुळे गुंतवणूक, वापर आणि उत्पादन वाढेल, ज्यामुळे आर्थिक गती कायम राहील अशी अपेक्षा आहे.

देशांतर्गत गुंतवणूक आणि खर्च वाढण्याची शक्यता : विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, RBI चा हा निर्णय उद्योग आणि ग्राहकांसाठी दिलासा देणारा आहे. रेपो दरात कपात केल्याने बँकांसाठी कर्जे स्वस्त होतील, ज्यामुळे देशांतर्गत गुंतवणूक आणि खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.

