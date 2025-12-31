नव्या वर्षाच्या आधीच आनंदाची बातमी! जपानला मागे टाकत भारत बनली चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था
भारताने जपानला जीडीपीमध्ये मागे टाकलंय आणि ते तिसऱ्या स्थानावर आहे. जपान चौथ्या स्थानावर घसरलाय. भारतानं सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेचा दर्जा मिळवलाय.
Published : December 31, 2025 at 1:10 PM IST
दिल्ली: नवीन वर्षाच्या आधी भारतासाठी एक महत्त्वाची अन् आनंदाची बातमी समोर आलीय. केंद्र सरकारने त्यांच्या वार्षिक आर्थिक आढावा अहवालात जाहीर केले की, भारताने जपानला जीडीपीमध्ये मागे टाकलंय आणि ते तिसऱ्या स्थानावर आहे. जपान चौथ्या स्थानावर घसरलाय. भारतानं सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेचा दर्जा मिळवलाय.
2030 पर्यंत जर्मनीला मागे टाकून तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनणार : या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने पुढे म्हटलंय की, भारत 4.18 ट्रिलियनच्या जीडीपीसह जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनलाय आणि 2030 पर्यंत जर्मनीला मागे टाकून तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या तयारीत आहे. भारताचे वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) 2025-26 च्या दुसऱ्या तिमाहीत 8.2 टक्क्यांनी वाढले, जे पहिल्या तिमाहीत 7.8 टक्के आणि मागील आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत 7.4 टक्के होते.
भारताची अर्थव्यवस्था गेल्या अनेक वर्षांपासून वेगाने वाढतेय : केंद्रातील मोदी सरकारने ही घोषणा केली असली तरी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) त्यावर शिक्कामोर्तब करणार आहे, जे पुढील वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत 2026 मध्ये जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने पुढे म्हटले आहे की, भारताची अर्थव्यवस्था गेल्या अनेक वर्षांपासून वेगाने वाढतेय. मजबूत देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थादेखील असा अंदाज व्यक्त करतात की, येत्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था आणखी मजबूत होईल. जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेली अमेरिका या यादीत अव्वल स्थानावर आहे, त्यानंतर चीन दुसऱ्या स्थानावर आहे, असंही अहवालातून स्पष्ट झालंय.
भारत सर्वात वेगाने वाढणारी जी 20 अर्थव्यवस्था राहणार : अहवालात असेही म्हटले आहे की, देशाच्या विकास दराने सर्वांना आश्चर्यचकित केलंय, 2025-26 च्या दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी सहा तिमाहींमधील सर्वोच्च पातळीवर वाढलाय, ज्यामुळे सततच्या जागतिक व्यापार अनिश्चिततेमध्ये भारताची ताकद दिसून येते. विविध संस्थांच्या अंदाजांचा हवाला देऊन आंतरराष्ट्रीय संस्थांनीही सरकारने जाहीर केलेल्या अहवालात या अपेक्षेचे प्रतिध्वनी केले आहे. जागतिक बँकेने 2026 मध्ये 6.5 टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवलाय. दरम्यान, मूडीजचा अंदाज आहे की, भारत सर्वात वेगाने वाढणारी जी 20 अर्थव्यवस्था राहील, 2026 मध्ये 6.4 टक्के आणि 2027 मध्ये 6.5 टक्के वाढ होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने 2025 साठी 6.6 टक्के आणि 2026 साठी 6.2 टक्के असा अंदाज वर्तवलाय. आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटनेने (OECD) 2025 मध्ये 6.7 टक्के आणि 2026 मध्ये 6.2 टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवलाय.