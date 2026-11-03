दिवाळीत सोनं की चांदी? गेल्या 10 वर्षांत कोणत्या गुंतवणुकीनं चांगला परतावा दिला, जाणून घ्या...
अलिकडच्या वर्षांत दोन्ही सोने आणि चांदीच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. सौरभ शुक्ला यांचा रिपोर्ट...
Published : November 3, 2026 at 5:07 PM IST
नवी दिल्ली : दिवाळीच्या निमित्तानं सोने-चांदी खरेदी करण्याची पारंपरिक प्रथा आहे. प्रत्येकजण पारंपारिकपणे सोन्या-चांदीचे दागिने, नाणी किंवा इतर मौल्यवान धातू खरेदी करतो. हे सर्व सामान्य झालं आहे. अनेक कुटुंबांसाठी, अशा खरेदी परंपरा आणि गुंतवणूक या दोन्हींशी निगडित असतात. परंतु अलिकडच्या वर्षांत, जागतिक अनिश्चिततेमुळं, या सोन्या-चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ आहे, त्यामुळं सणांच्या काळात खरेदी करणे, हे आता संभाव्य दीर्घकालीन गुंतवणूक धोरण म्हणून पाहिलं जात आहे.
आकडेवारीबद्दल बोलण्यापूर्वी, एक प्रश्न विचारावासा वाटतो की एखाद्या कुटुंबानं सणासुदीला अधूनमधून खरेदी करण्याऐवजी दरवर्षी दिवाळीत सोन्या-चांदीत 50 हजार रुपये गुंतवले असते तर काय झालं असतं? इतक्या वर्षांत या गुंतवणुकीतून किती संपत्ती निर्माण झाली असेल? आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, या दोन मौल्यवान धातूंपैकी कोणता चांगला परतावा दिला? हे जाणून घेण्यासाठी, 'ईटीव्ही भारत'नं तज्ज्ञांशी संवाद साधला आणि गेल्या दशकात सोने आणि चांदीमध्ये प्रतिवर्षी 50 हजार रुपयांच्या गुंतवणुकीवर काय परतावा मिळू शकतो, याबद्दल जाणून घेतलं.
रिद्धी-सिद्धी बुलियन्सचे व्यवस्थापकीय संचालक पृथ्वीराज कोठारी यांनी 'ईटीव्ही भारत'सोबत 2016 ते 2025 या कालावधीत सणांच्या काळात केलेल्या खरेदीचे विश्लेषण केले. यातून असं दिसून येतं की, अशा धोरणानं मोठी संपत्ती निर्माण करता आली असती. जर एखाद्या गुंतवणूकदारानं 10 वर्षे प्रत्येक दिवाळीत 50 हजार रुपये सोन्यात गुंतवले असते, तर त्याची एकूण गुंतवणूक 5 लाख रुपये झाली असती. आजच्या किमतीनुसार, त्या गुंतवणुकीचे मूल्य अंदाजे 15.90 लाख रुपये झाले असते, म्हणजेच 218 टक्के नफा. दरम्यान, वार्षिक परताव्याची गणना एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न (XIRR) पद्धतीचा वापर करून करण्यात आली. तो अंदाजे 20.4 टक्के आहे. एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वेगवेगळ्या वेळी आणि तारखांना केलेल्या गुंतवणुकीवरील वार्षिक परताव्याची गणना करतो.
चांदीवरील परतावा किंचित जास्त असता, असंही कोठारी यांनी सांगितलं. ते म्हणाले की, याच काळात प्रत्येक दिवाळीत 50 हजार रुपये गुंतवल्यास अंदाजे 8.8 किलो चांदी जमा झाली असती. 5 लाख रुपयांच्या एकूण गुंतवणुकीच्या तुलनेत, आज तिचे मूल्य अंदाजे 17.28 लाख रुपये झाले असते, ज्यामुळं 246 टक्के नफा आणि 21.8 टक्के वार्षिक परतावा मिळाला असता. दरम्यान, परताव्यातील हा फरक दर्शवतो की, या विशिष्ट गुंतवणूक कालावधीत चांदीनं सोन्यापेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. कोठारी यांच्या मते, याचं एक कारण म्हणजे चांदीचे भाव तुलनेनं कमी असताना ती मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्याची संधी मिळाली. 2017 आणि 2018 च्या दिवाळीत चांदी 40 हजार रुपये प्रति किलोपेक्षा कमी दरात उपलब्ध होती. त्यांनी स्पष्ट केलं की, वेगवेगळ्या किमतींना खरेदी केल्यामुळं एकूण खरेदी खर्चाची सरासरी काढण्यास मदत झाली.
पाच वर्षांतील गुंतवणुकीवरील परतावा
पाच वर्षांचा गुंतवणुकीचा कालावधी एक अधिक रंजक कहाणी सांगतो. जर एखाद्या गुंतवणूकदारानं 2021 ते 2025 पर्यंत प्रत्येक दिवाळीत 50 हजार रुपये गुंतवले असते, तर त्यांनी दोन्हीपैकी कोणत्याही धातूमध्ये (सोने किंवा चांदी) एकूण 2.5 लाख रुपये गुंतवले असते. सोन्यातील गुंतवणुकीतून अंदाजे 39 ग्रॅम सोने जमा झाले असते, ज्याची आजची किंमत अंदाजे 5.58 लाख रुपये आहे.
चांदीनंही अधिक चांगला परतावा दिला. 2.5 लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीतून अंदाजे 3.2 किलो चांदी खरेदी करता आली असती, जिची आजची किंमत 6.29 लाख रुपये आहे. याचा अर्थ 32.7 टक्के वार्षिक परतावा, तर सोन्याचा वार्षिक परतावा 28.2 टक्के आहे. कोठारी यांच्या मते, पाच वर्षांतील हा जास्त वार्षिक परतावा गुंतवणुकीच्या कालावधीच्या शेवटच्या वर्षांमध्ये मौल्यवान धातूंमध्ये झालेल्या जोरदार तेजीला दर्शवतो. ज्या गुंतवणूकदारांनी 2021 मध्ये सोने आणि चांदी जमा करण्यास सुरुवात केली, त्यांना त्यानंतरच्या भाववाढीचा, विशेषतः 2024 ते 2026 दरम्यानच्या तेजीच्या काळात फायदा झाला.
हे आकडे गुंतवणूकदारांना काय सांगतात?
खरेदीसाठी योग्य वेळ शोधण्याऐवजी, शिस्तबद्ध आणि वेळेवर मौल्यवान धातूंमध्ये गुंतवणूक करण्याचे फायदे हे आकडे दर्शवतात. जर एखाद्या गुंतवणूकदारानं प्रत्येक दिवाळीत एक निश्चित रक्कम गुंतवली, तर भाव कमी असताना त्याला जास्त धातू मिळेल आणि भाव जास्त असताना कमी. कालांतरानं, या दृष्टिकोनामुळं खरेदीची किंमत सरासरी काढण्यास मदत झाली. ही तुलना हे देखील दर्शवते की, गुंतवणुकीच्या कालावधीचा परताव्यावर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो. 10 वर्षांच्या गुंतवणुकीनं जरी भरीव एकूण संपत्ती निर्माण केली असली, तरी 5 वर्षांच्या गुंतवणुकीतून जास्त वार्षिक परतावा मिळाला, कारण या काळात किमती लक्षणीयरीत्या वाढल्या होत्या.
या दिवाळीत जी कुटुंबे सोने-चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत आहेत. त्यांच्यासाठी, तज्ज्ञांच्या मते सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सणासुदीच्या खरेदीला दीर्घकालीन गुंतवणूक धोरणाचा भाग बनवता आले पाहिजे. कमोडिटी तज्ज्ञ अनुज गुप्ता यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितलं की, भूतकाळातील परतावा हा भविष्यातील कामगिरीची हमी मानला जाऊ नये. तसंच त्यांनी पुढं सांगितलं की, येत्या काही दिवसांत सोने आणि चांदीच्या दरात किंचित घट होऊ शकते. याशिवाय, गुंतवणूकदारांनी खरेदीच्या स्वरूपानुसार घडणावळ शुल्क, जीएसटी, साठवणूक खर्च आणि इतर व्यवहार खर्चांचाही विचार केला पाहिजे.
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