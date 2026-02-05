सोने झाले स्वस्त, 1.5 लाखांच्या खाली किंमत, तर चांदी 16 हजारांनी घसरली; आजचे दर जाणून घ्या
Published : February 5, 2026 at 12:23 PM IST
नवी दिल्ली: गुरुवारी देशांतर्गत वायदा बाजारात सोने आणि चांदीच्या किमती घसरल्या. व्यवहाराची सुरुवात सकारात्मक ट्रेंडने झालीय, परंतु नंतर नफा वसुली आणि कमकुवत आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भावनांमुळे किमतींवर दबाव निर्माण झाला. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर सोन्याचा वायदा 1.49 लाख रुपयांच्या खाली आला, तर चांदी 2.52 लाख रुपयांच्या आसपास व्यवहार करीत होती.
सोने 1.5 लाख रुपयांच्या खाली घसरले : MCX वर सोन्याचा एप्रिलचा बेंचमार्क करार 1,51,948 वर उघडला, जो 1098 रुपयांच्या खाली होता. मागील बंद किंमत 1,53,046 होती. व्यवहारादरम्यान त्यात मोठी घसरण झाली, त्यात 3964 रुपयांची घसरण होऊन 1,49,082 रुपयांवर पोहोचला. व्यवहारादरम्यान सोन्याने 1,51,948 चा उच्चांक आणि 1,48,455 रुपयांचा नीचांकी स्तर गाठला. गेल्या महिन्यात सोन्याने 1,80,779 रुपयांचा विक्रमी उच्चांक गाठला होता हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
चांदीची चमक मंदावली : चांदीच्या वायद्यांच्या किमतीही कमकुवत झाल्यात. एमसीएक्सवरील मार्चचा करार 10,754 रुपयांनी घसरून 2,58,096 रुपयांवर उघडला. मागील बंद दर 2,68,850 रुपयांवर होता. चांदी 16,131 रुपयांनी घसरून 2,52,719 रुपयांवर व्यवहार करत होती. या काळात ती 2,58,096 रुपयांच्या उच्चांकावर आणि 2,52,719 रुपयांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचली. या वर्षी चांदीने प्रति किलो 4,20,048 रुपयांचा उच्चांक गाठला आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमकुवतपणा : आंतरराष्ट्रीय बाजारातही सोने आणि चांदीच्या किमती घसरल्या. कॉमेक्सवर सोने प्रति औंस 4,986 डॉलरवर उघडले, परंतु नंतर ते 102.90 डॉलरने घसरून 4,847.90 डॉलरवर आले. मागील बंद किंमत 4,950.80 डॉलर होती. या वर्षी सोन्याने प्रति औंस 5586.20 डॉलरचा उच्चांक गाठला आहे. दरम्यान, कॉमेक्सवर चांदीचा दर 87.64 डॉलर प्रति औंसवर उघडला, परंतु व्यवहारादरम्यान त्यात मोठी घसरण झाली. तो 10.14 डॉलरने घसरून 74.25 प्रति औंस झाला. या महिन्यात चांदीने प्रति औंस 121.79 चा उच्चांक गाठला आहे.