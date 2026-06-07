गौतम अदानी ठरले आशियातील सर्वाधिक श्रीमंत; मुकेश अंबानींना टाकले मागे
अदानी समुहाच्या प्रमुख गौतम अदानी यांनी श्रीमंताच्या यादीत मुकेश अंबानी यांना मागे टाकलं आहे. जाणून घ्या, सविस्तर
Published : June 7, 2026 at 5:36 PM IST
नवी दिल्ली: फोर्ब्सच्या 'रिअल-टाइम बिलियनेअर्स' यादीनुसार अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांची एकूण संपत्ती 89.2 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. यामुळे ते रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे मुकेश अंबानी (88 अब्ज डॉलर्स) आणि सॉफ्टबँकचे मासायोशी सोन (87 अब्ज डॉलर्स) हे श्रीमंताच्या यादीत पुढे गेले आहेत. गुरुवारी जपानी गुंतवणूक कंपनीच्या (सॉफ्टबँक) समभागांच्या किमतीत घसरण झाली. त्यानंतर मासायोशी सोन हे आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती राहिले नाहीत.
अदानी समूहाच्या अंतर्गत येणाऱ्या कंपन्यांच्या समभागांच्या किमतीत कमालीची वाढ झाली. त्यानंतर गौतम अदानी यांच्या संपत्तीत वाढ झाली. अदानी पॉवर (1.1 टक्के वाढ), अदानी पोर्ट्स (1.9 टक्के), अदानी एंटरप्रायझेस (2.3 टक्के), अदानी ग्रीन एनर्जी (6.9 टक्के) आणि अदानी एनर्जी सोल्युशन्स (3.8 टक्के) या कंपन्यांचा समावेश आहे.
शुक्रवारपर्यंत अदानी समूहाच्या सहा कंपन्यांचे एकत्रित बाजारमूल्य सुमारे १९१ अब्ज डॉलर्स इतके होते. यामध्ये अदानी पॉवर (47.2 अब्ज डॉलर्स), अदानी पोर्ट्स (44.2 अब्ज डॉलर्स), अदानी एंटरप्रायझेस (44 अब्ज डॉलर्स), अदानी ग्रीन एनर्जी (26.4 अब्ज डॉलर्स), अदानी एनर्जी सोल्युशन्स (19.9 अब्ज डॉलर्स) आणि अदानी टोटल गॅस (8.8 अब्ज डॉलर्स) यांचा समावेश आहे.
फोर्ब्सच्या अहवालानुसार गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या न्याय विभागानं अदानी समूहावरील फसवणुकीचे आरोप फेटाळल्यानंतर गौतम अदानी यांच्या संपत्तीत जवळपास 10 अब्ज डॉलरची वाढ झाली आहे. सौर ऊर्जा पुरवठा करारांशी संबंधित 250 दशलक्ष डॉलर्सच्या लाचखोरीच्या प्रकरणात सहभाग असल्याचा आरोप अदानी समूहावर करण्यात आला होता. अदानी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हे आरोप फेटाळले होते.
अदानी समुहावर झालेल्या आरोपांनंतर अलीकडच्या काळात त्यांच्या कंपन्यांच्या मूल्यात घट झाली होती. त्यानंतर ते पुन्हा एकदा आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती ठरले आहेत. अमेरिकेतील 'हिंडेनबर्ग रिसर्च' या 'शॉर्ट-सेलर' अदानींवर शेअर बाजारातील फेरफार आणि मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक केल्याचा 2023 मध्ये आरोप केला होता. हे सेबीनं आरोप फेटाळून लावले होते. तसेच सिद्ध झाले नाहीत, असे सेबीनं स्पष्ट केले होते. अदानी यांनी म्हटलं आहे की, अदानी समूह अमेरिकेतील कायदेशीर संकटातून बाहेर पडला आहे. तसेच, समूह हा ऊर्जा, परिवहन, लॉजिस्टिक्स आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांमधील गुंतवणुकीला वेग देत आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आधारित विकासामुळे निर्माण होणाऱ्या वाढत्या मागणीचा समूह तयार होत आहे.
अदानी समुहाची कारभारपद्धती आणि नियामक मुद्द्यांवरून प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. समूहाच्या प्रमुख कंपनी असलेल्या 'अदानी एंटरप्रायझेस'ने अलीकडेच 24,930 कोटी रुपयांच्या 'राइट्स इश्यू' आणले होते. त्याला गुंतवणूकदारांनी चांगला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर ही विश्वास दाखविणारी कृती असल्याचं कंपनीनं म्हटलं होतं. अदानी समुहाची लाचखोरीच्या प्रकरणात अमेरिकन यंत्रणांची चौकशी केली होती. या प्रकरणी अमेरिकेच्या 'सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन'नं अदानी समूहाशी तडजोड केली आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या न्याय विभागाने (Department of Justice) अदानी समुहाचे संस्थापक आणि इतरांवरील सर्व आरोप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.