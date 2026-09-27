ऐन सणासुदीत महागाईचा शॉक; टीव्हीसह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे 1 ऑक्टोबरपासून सुमारे 8 टक्क्यांनी महागणार
तुम्ही जर सणासुदीत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची खरेदी करणार असाल तर ही तुमच्यासाठी महत्त्वाची बातमी आहे. वाचा, सविस्तर.
By PTI
Published : September 27, 2026 at 5:55 PM IST
नवी दिल्ली- गणेशोत्सवानंतर दसरासारखे सण येत असताना इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या खरेदीचे प्रमाण वाढत असते. पण, यंदा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना महागाईला तोंड द्यावं लागणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची निर्मिती करणाऱ्या आघाडीच्या कंपन्यांनी त्यांच्या उत्पादनांचे दर हे 1 ऑक्टोबरपासून 5 ते 8टक्क्यांनी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एसीचे दर हे 5 ते 8 टक्क्यांनी वाढवणार आहेत. तर काही कंपन्या वॉशिंग मशिन, फ्रीज, एलईडी टीव्हीचे दर 3 ते 4 टक्क्यांनी वाढविणार आहेत. तर काही कंपन्या किमती वाढविण्याच्या स्थितीचा आढावा घेत आहेत. सणासुदीत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे दर वाढल्याचा मागणीवर परिणाम होईल, अशी काही कंपन्यांना भीती आहे. तर काहींच्या मते डीलर्स आणि वितरकांवर मर्यादित परिणाम होईल. कारण, दुकानांमध्ये यापूर्वीच इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा स्टॉक आहे.
आघाडीच्या कंपन्यांकडून दरवाढ करण्याचा निर्णय- ब्ल्यू स्टार, गोदरेज अप्लाईन्स, हायर, डायकिन आणि सुपर प्लाास्ट्रोनिक्स या कंपन्यांनी त्यांच्या उत्पादनांचे दर सुमारे 4 ते 10 टक्क्यांनी वाढविण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. तर पॅनासॉनिक कंपनीनं दर वाढविल्यानंतर होणाऱ्या स्थितीचा आढावा घेत असल्याचं म्हटलं आहे. सूत्राच्या माहितीनुसार एलडी आणि बॉश होम कम्फर्ट कंपनीनं एसीचे दर सुमारे 5 टक्क्यांनी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कशामुळे वाढले दर? - ब्ल्यू स्टारचे व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) बी थैयागाराजन म्हणाले की एसी आणि डीप फ्रीजर्सच्या किमती यापूर्वीच 5 ते 8 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. कमोडिटीचे दर वाढल्याचा हा परिणाम आहे. तांबे, स्टील, क्रूड डेरिटिव्हजसारख्या घटकांचे दर वाढल्यानं हे दर वाढवित असल्याचा कंपन्यांचा दावा आहे. त्याचबरोबर पश्चिम आशियातील युद्धामुळे निर्माण झालेल्या संकटातमुळे विदेशी चलनाचा विनिमिय दर अस्थिर आहे. कारणांनी कंपन्यांनी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे दर वाढविले आहेत. विशेष म्हणजे एकाच वर्षात इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची तिसऱ्यांदा दरवाढ झाली आहे.
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