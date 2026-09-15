यूपीआयमधून होणाऱ्या व्यवहारावर शुल्क लावण्याचा मार्ग मोकळा? केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेत काय म्हटलं आहे?
केंद्र सरकारच्या राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार, 'रुपे' (RuPay) डेबिट कार्डद्वारे किंवा यूपीआयद्वारे केल्या जाणाऱ्या 2 हजार रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटवरही कोणतेही शुल्क आकारलं जाणार नाही.
Published : September 15, 2026 at 8:11 AM IST
नवी दिल्ली- तुम्ही जर फोनपे, गुगलपे आणि पेटीएमसारखे यूपीआय पेमेंट वापरून रोजचे आर्थिक व्यवहार करत असाल तर ही तुमच्यासाठी महत्त्वाची बातमी आहे. 2 हजार रुपयांपर्यंतच्या 'युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस' (UPI) व्यवहारांवर बँका कोणतेही शुल्क आकारू शकत नाहीत, असे केंद्र सरकारनं अधिसूचना काढून जाहीर केलं आहे.
केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेत काय म्हटलं आहे?केंद्र सरकारच्या राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार यूपीआय पैसे पाठवणाऱ्या किंवा घेणाऱ्या व्यक्तीवर कोणतीही बँक किंवा प्रणाली पुरवठादार (सिस्टम प्रोव्हायडर) कोणताही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष शुल्क आकारू शकणार नाही. यूपीआय व्यवहारांवरील शुल्काबाबतचे नियम स्पष्ट करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयानं 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स ॲक्ट' (Payment and Settlement Systems Act) अंतर्गत हे बदल जाहीर केले आहेत. या अधिसूचनेत 'रु-पे' (RuPay) आधारित डेबिट कार्ड्स आणि 2 हजार रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय व्यवहारांचे विशेषतः "इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धती" (electronic modes of payment) म्हणून वर्गीकरण करण्यात आलं आहे.
'युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस' (UPI) द्वारे पैसे भरणाऱ्या ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, असे केंद्र सरकारनं गेल्या महिन्यात जाहीर केलं होतं. तसेच भविष्यातील 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) हा केवळ एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या निवडक व्यवहारांपुरताच मर्यादित असेल, असेही सरकारनं स्पष्ट केलं होतं.
अमेरिकेच्या दबावामुळे नियम बदलल्याचा होत आरोप- ऑगस्ट महिन्यात, सरकारनं एका ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेच्या काही निवडक 'यूपीआय' व्यापारी व्यवहारांवर नाममात्र 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) लागू करण्याचा मार्ग मोकळा केला होता. त्याच वेळी, ग्राहक आणि व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) दरम्यानचे व्यवहार मोफतच राहतील, अशी ग्वाहीही दिली होती. भारताची डिजिटल पेमेंट यंत्रणा स्पर्धाक्षम बनवणे आणि देशाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यास सक्षम करणे, या व्यापक प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणून या सुधारणेकडे पाहिले जावे, असे सरकारनं म्हटले होते. अमेरिकेच्या दबावामुळे हे बदल होत असल्याचे आरोप विरोधकांनी केले होते. त्यावर बाह्य प्रभाव असल्याचे सुचवणारे दावे अर्थ मंत्रालयानं फेटाळून लावले होते.