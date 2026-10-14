रिलायन्स पॉवर लिमिटेडची 2,032.81 कोटींची मालमत्ता ईडीकडून जप्त; FEMA अंतर्गत कारवाई
ही मालमत्ता 'फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट' (FEMA), 1999 च्या कलम 37-ए अन्वये जप्त करण्यात आली आहे.
By ANI
Published : October 14, 2026 at 8:48 PM IST
नवी दिल्ली : उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या अडचणी कमी होताना दिसून येत नाहीत. गेल्या वर्षभरापासून त्यांच्या संपत्तीवर अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ED) कारवाई सुरू आहे. 'फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट' (FEMA) अंतर्गत सुरू असलेल्या तपासाच्या संदर्भात ईडीनं 'रिलायन्स पॉवर लिमिटेड' (RPL) ची भारतातील 2,032.81 कोटी रुपये मूल्याची मालमत्ता जप्त केली आहे. ही मालमत्ता 'फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट' (FEMA), 1999 च्या कलम 37-ए (37A) अन्वये जप्त करण्यात आली आहे. जप्त मालमत्तेत रिलायन्स पॉवरच्या बँक खात्यातील रक्कम आणि सासन पॉवर लिमिटेडमधील भागीदारीचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले. तसंच, ही मालमत्ता 'फेमा'च्या कलम 4 चे उल्लंघन करून भारताबाहेर ठेवण्यात आलेल्या परकीय चलनाइतक्याच मूल्याची आहे.
ईडीनं सांगितलं की, आरपीएलने आपल्या हिशोबाच्या पुस्तकांमध्ये (books of account) 2,101.46 कोटी रुपयांचे 'राईट-ऑफ्स' (बुडीत खाती म्हणून नोंदवणे) आणि 'प्रोव्हिजन्स' (तरतूद) केल्याबाबत 'सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया' (सेबी) कडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे हा तपास सुरू करण्यात आला होता. "हे 'राईट-ऑफ्स' परदेशातील गुंतवणुकीशी आणि 'ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड्स' (BVI) व 'केमन आयलंड्स'मधील कंपन्यांना दिलेल्या आगाऊ रकमेशी (advances) संबंधित होते," असं ईडीनं एका निवेदनात म्हटलं आहे.
फेडरल एजन्सीनं यावर्षी 6 मार्च ते 8 मार्च दरम्यान फेमा अंतर्गत शोधमोहीम राबवली होती, ज्यामध्ये अनेक गुन्हेगारी पुरावे जप्त करण्यात आले आणि अनेक व्यक्तींचे जबाब नोंदवण्यात आले. "तपासात असं उघड झालं आहे की, रिलायन्स नॅचरल रिसोर्सेस लिमिटेडनं (जी आता आरपीएलमध्ये विलीन झाली आहे) 275 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स उभारले होते, जे तिच्या पूर्ण मालकीच्या सिंगापूर उपकंपनी, रिलायन्स नॅचरल रिसोर्सेस (सिंगापूर) प्रा. लि. (RNRL-S) मध्ये गुंतवले गेले होते," असं त्यात म्हटलं आहे.
पुढं असंही म्हटलं आहे की, "RNRL-S नं हा निधी जिनिव्हा येथील डॉइच बँक (Suisse) एसए (Deutsche Bank (Suisse) SA) मध्ये ठेव म्हणून ठेवला होता." तसंच ईडीनं सांगितलं की, ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड्समध्ये समाविष्ट असलेल्या संस्थांना दिलेल्या कर्जासाठी या ठेवींचा तारण म्हणून वापर करण्यात आला होता. "तपासात असं आढळून आलं की, या बीव्हीआय (BVI) संस्थांवर रिलायन्स अनिल अंबानी ग्रुप (RAAG) द्वारे भारतातून नियंत्रण आणि व्यवस्थापन केलं जात होतं. हे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन ग्रुपच्या निर्देशांनुसार काम करणाऱ्या बनावट व्यक्तींमार्फत केले जात होते."
ईडीच्या पुढील तपासात असं उघड झालं आहे की, कर्जाच्या रकमेचा वापर विविध कारणांसाठी करण्यात आला होता, ज्यामध्ये मॉरिशसस्थित परदेशी संस्थांमार्फत भारतात निधीची तात्पुरती देवाणघेवाण (राऊंडट्रिपिंग) करणे समाविष्ट होते. "हा निधी रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाच्या फायद्यासाठी वापरण्यात आला आणि भारताबाहेर ठेवण्यात आला," असंही ईडीनं म्हटलं आहे. याचबरोबर, ईडीनं असंही नमूद केलं की, 'ड्युश बँक'नं (Deutsche Bank) दिलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यात BVI मधील कंपन्या अपयशी ठरल्या. "प्रकरण दडपण्याच्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून, RNRL-S आणि RPL च्या इंडोनेशियन उपकंपन्यांनी या BVI कंपन्यांना वरकरणी कायदेशीर वाटणाऱ्या व्यावसायिक कारणांसाठी आगाऊ रक्कम (advances) दिली होती, असे दर्शवणारी बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली."
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