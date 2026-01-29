ETV Bharat / business

केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल राज्यसभेत सादर; जाणून घ्या, काय आहे महत्त्व?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. या सर्वेक्षणाचं महत्त्व आणि महत्त्वाचे ठळक मुद्दे जाणून घ्या.

Nirmala Sitharaman Economic Survey
संग्रहित-केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 (Source- PTI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 29, 2026 at 1:46 PM IST

हैदराबाद: दरवर्षी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला जातो. केंद्रीय अर्थमंत्री स्वतः आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करतात. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रविवार, 1 फेब्रुवारी रोजी 2026-27 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यापूर्वी आज (29 जानेवारी रोजी) अर्थमंत्री आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. हे आर्थिक सर्वेक्षण काय आहे? ते अर्थसंकल्पासमोर का सादर केले जाते, जाणून घेऊ सविस्तर

आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे काय? आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल हे देशाच्या आर्थिक परिस्थितीच्या कामगिरीची माहिती देणारे कार्ड आहे. त्यामध्ये गेल्या वर्षभरातील सरकारच्या उत्पन्न, खर्च आणि आर्थिक प्रगतीचा संपूर्ण लेखाजोखा प्रदान केला जातो. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून देशाची अर्थव्यवस्था कोणत्या दिशेनं वाटचाल करत आहे? देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर कोणती आव्हाने आहेत? याची माहिती समोर येते. सर्वेक्षण अहवालातून केवळ आर्थिक आकडेवारी मिळत नाही, तर भविष्यातील आव्हानांवरदेखील माहिती दिली जाते. देशाचा पहिला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल 1950-51मध्ये सादर करण्यात आला होता. त्यावेळी अर्थसंकल्पासोबत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात आले होते. मात्र, 1964 पासून आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल हा अर्थसंकल्पापासून वेगळा करण्यात आला आहे.

आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल कोण तयार करतो? : आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल हा अहवाल मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या मार्गदर्शनाखाली अर्थ मंत्रालयातील आर्थिक विभाग तयार करतो.

आर्थिक सर्वेक्षणाचा अर्थसंकल्पावर काय परिणाम होतो? आर्थिक सर्वेक्षण दोन भागात सादर केले जाते. पहिल्या भागात सध्याच्या देशाच्या आर्थिक परिस्थितीची माहिती दिली जाते. तर दुसरा भाग विविध क्षेत्रांवरील आकडेवारी दिली जाते. हा अहवाल केंद्रीय अर्थसंकल्पातून निधी कसे वाटप केले जाते, हे समजून घेण्यास उपयुक्त असतो. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात विविध क्षेत्रांमधील बदलांचे विश्लेषण असते. त्यामुळे अर्थतज्ञांना, धोरणकर्त्यांना आणि नागरिकांना महसुलाचा अंदाज, खर्च प्राधान्यक्रम आणि कर्ज योजना समजून घेण्यास मदत होते.

