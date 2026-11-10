स्वप्नांना लिंगभेदाचे कुंपण नको! देविना मेहरा यांचा तरुणींना कानमंत्र
अडथळे येतील, नकार मिळतील. मात्र त्यांना सामोरे जात स्वतःची ओळख निर्माण करा, स्वप्नांना लिंगभेदाचे कुंपण लावू नका, असा कानमंत्र ज्येष्ठ उद्योजिका देविना मेहरांनी तरुणींना दिला.
Published : November 10, 2026 at 7:31 PM IST|
Updated : November 10, 2026 at 8:15 PM IST
मुंबई : महिला आहात म्हणून व्यवसायात तुम्हाला मर्यादा आहेत, असे समजू नका. तुमच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवा, सातत्याने शिकत राहा आणि दुसऱ्यांच्या सांगण्यावरून स्वप्ने सोडू नका. अडथळे येतील, नकार मिळतील. मात्र त्यांना सामोरे जात स्वतःची ओळख निर्माण करा, स्वप्नांना लिंगभेदाचे कुंपण लावू नका, असा प्रेरणादायी कानमंत्र ज्येष्ठ उद्योजिका देविना मेहरा यांनी तरुणींना दिला. व्यवसायाच्या क्षेत्रात महिलांना संधी मिळण्यापासून ते नेतृत्वाच्या पदापर्यंत पोहोचण्यापर्यंत अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. मात्र, त्याहून मोठे आव्हान सामाजिक आणि कौटुंबिक अपेक्षांचे असल्याचे त्यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना स्पष्ट केले.
मेहरा यांचा प्रवास संघर्षमय आणि प्रेरणादायी : व्यवसायाची कोणतीही कौटुंबिक पार्श्वभूमी नसताना जागतिक आर्थिक क्षेत्रात स्वतःची ओळख निर्माण करण्यापर्यंतचा मेहरा यांचा प्रवास संघर्षमय आणि प्रेरणादायी आहे. लखनौ येथे जन्मलेल्या मेहरा यांचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण तेथेच झाले. त्यांचे आई-वडील दोघेही प्राध्यापक होते. त्यामुळे घरात व्यवसायाचे वातावरण नव्हते. वयाच्या अवघ्या 19 व्या वर्षी त्यांनी आयआयएम अहमदाबादमध्ये प्रवेश घेतला. त्यावेळी शेअर बाजार, डेबिट-क्रेडिट याबाबत त्यांना कोणतीही माहिती नव्हती. एमबीए पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी सिटीबँकेतून व्यावसायिक कारकिर्दीला सुरुवात केली. इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग आणि त्यानंतर कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करताना नवीन शिकण्यावर त्यांनी सातत्याने भर दिला. त्यांच्या कारकिर्दीला बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजच्या सदस्यत्वाच्या निमित्ताने निर्णायक वळण मिळाले.
बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजकडून 71 व्यावसायिकांना 55 लाखांत सदस्यत्व देण्याचा निर्णय : आर्थिक उदारीकरणानंतर भारतीय बाजारपेठ परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी खुली होऊ लागली. त्याच काळात बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजने 71 व्यावसायिकांना 55 लाख रुपयांत सदस्यत्व देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, हे क्षेत्र प्रामुख्याने गुजराती आणि मारवाडी व्यावसायिकांचे असल्याने मेहरा यांना अर्ज करू नका, असा सल्ला अनेकांनी दिला. व्यवसायाची पार्श्वभूमी नाही, तुम्ही महिला आहात, त्यामुळे सदस्यत्व मिळणार नाही, असेही सांगण्यात आले. मात्र, त्यांनी हार मानली नाही. दोन वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनंतर आयआयएममधील गोल्ड मेडलमुळे मिळालेल्या अतिरिक्त गुणांच्या आधारे त्यांनी पात्रता पूर्ण केली. येथून त्यांच्या व्यावसायिक प्रवासाला नवी दिशा मिळाली, असे त्यांनी सांगितले.
पहिली आशियाई सदस्य फायनान्स कंपनी उभारण्यात त्यांना यश : 1990च्या दशकात संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी काम करण्याची संधी मिळाली. पुढे जागतिक स्तरावर कंपनी उभारण्याचे धाडस त्यांनी केले. भारतातून जागतिक आर्थिक क्षेत्रात काम करणारी कंपनी उभी राहू शकते, याची त्यावेळी अनेकांना कल्पनाही नव्हती. रिझर्व्ह बँकेकडेही अशा व्यवसायासाठी स्वतंत्र श्रेणी नव्हती. आशियाई आर्थिक संकटाच्या काळात बाजारपेठा कोसळल्या, तरी त्यांनी माघार घेतली नाही. लंडन स्टॉक एक्स्चेंजची पहिली आशियाई सदस्य फायनान्स कंपनी उभारण्यात त्यांना यश मिळाले. त्यानंतर अॅसेट मॅनेजमेंट क्षेत्रात प्रवेश करून जागतिक आणि भारतीय बाजारपेठेतील निधी व्यवस्थापनाचे काम सुरू केल्याचे त्यांनी सांगितले.
महिलांच्या यशाआड कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांचे ओझे : व्यवसायात महिला असल्यामुळे थेट अडथळे आले नाहीत, असे मेहरा यांनी सांगितले. सिटी बँकेच्या इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग विभागात सुमारे 70 अधिकारी होते. त्यामध्ये त्या एकमेव महिला होत्या. मात्र, आजच्या तरुणींना प्रेरणा मिळावी यासाठी अशा यशस्वी महिलांची उदाहरणे समाजासमोर येणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी मांडले. लहान मुलांना डॉक्टर, अंतराळवीर किंवा कंपनीचा प्रमुख यांची चित्रे काढायला सांगितल्यास सुरुवातीला मुले महिला आणि पुरुष दोघांचीही चित्रे काढतात. मात्र, मोठे होताना त्यांच्या चित्रांमध्ये पुरुषांचे प्रमाण वाढते. कारण समाजात त्यांना अशा पदांवर प्रामुख्याने पुरुषच दिसतात. त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रातील यशस्वी महिलांना पुढे आणणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
सामाजिक आणि कौटुंबिक अपेक्षा हे महिलांसमोरील सर्वांत मोठे आव्हान : महिलांना व्यावसायिक बैठकांमध्ये बोलताना मध्येच थांबवले जाते किंवा त्यांच्या मताला कमी महत्त्व दिले जाते. काही पुरुषांना महिलांशी थेट व्यावसायिक संवाद साधतानाही संकोच वाटतो. मात्र, सामाजिक आणि कौटुंबिक अपेक्षा हे महिलांसमोरील सर्वांत मोठे आव्हान आहे. महिलांनी नोकरी करून पैसे कमवावेत आणि त्याचवेळी मुलांची देखभाल, घर, आई-वडील तसेच सासू-सासरे यांची जबाबदारीही सांभाळावी, अशी अपेक्षा असते. मुलांच्या सुट्ट्या, घरातील अडचणी आणि कौटुंबिक नियोजनाचे ओझेही महिलांवरच पडते. परिणामी, अनेक महिला करिअरमध्ये मागे राहतात किंवा नोकरी सोडण्याचा विचार करतात. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या (आयएलओ) अहवालानुसार, आशियातील 34 ते 35 देशांच्या तुलनेत वरिष्ठ पदांवरील महिलांचे प्रतिनिधित्व भारतात अत्यंत कमी आहे. महिलांना समान संधी देण्याबरोबरच घरातील जबाबदाऱ्यांचेही समान वाटप होणे आवश्यक आहे. महिलांचा आर्थिक क्षेत्रातील सहभाग वाढल्याशिवाय देशाची आर्थिक प्रगती पूर्ण होऊ शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
वाचन, आत्मविश्वास आणि मेहनतीचा मंत्र : उद्योजिका होऊ इच्छिणाऱ्या तरुणींनी स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवावा आणि सतत शिकत राहावे, असा सल्ला मेहरा यांनी दिला. त्या आजही वर्षाला 40 ते 50 पुस्तके वाचतात. ऑनलाइन शिक्षण आणि ज्ञानाची उपलब्ध साधने वापरून स्वतःला अद्ययावत ठेवण्यावर त्यांचा भर आहे. व्यवसायासाठी निधी उभारताना महिला उद्योजकांना जोखमींबाबत अधिक प्रश्न विचारले जातात, तर पुरुषांना व्यवसाय किती मोठा होऊ शकतो, असे प्रश्न विचारले जातात. अशा वेळी चर्चेचा रोख व्यवसायाची क्षमता आणि भविष्यातील संधींकडे वळवावा, असेही त्यांनी सांगितले.
संशोधन, मेहनत आणि कामाचा दर्जा यांना महत्त्व द्या : फोर्ब्स, फॉर्च्युन आणि वॉल स्ट्रीट जर्नल यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय प्रकाशनांनी त्यांच्या कामाची दखल घेतली आहे. त्यामुळे इतरांच्या मतांपेक्षा स्वतःचे संशोधन, मेहनत आणि कामाचा दर्जा यांना महत्त्व द्या. अडथळ्यांना घाबरू नका, स्वतःला सतत बदलत राहा आणि आपले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करा, हा संदेश देवीना मेहरा यांनी तरुणींना दिला.
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