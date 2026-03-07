गृहिणींना धक्का! घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडर 60 रुपयांनी महागला; व्यावसायिक सिलिंडरचे दरही 115 रुपयांनी वाढले
Published : March 7, 2026 at 9:31 AM IST
मुंबई- अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील सुरू असलेल्या युद्धामुळे वाढत्या ऊर्जेच्या किमती वाढल्या असून, देशात घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत मोठी वाढ झालीय. घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत 60 रुपयांनी आणि व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत 114.5 रुपयांनी वाढ झालीय. घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत शेवटचा बदल 8 एप्रिल 2025 रोजी करण्यात आला होता, तेव्हा किंमत 50 रुपयांनी वाढवण्यात आली होती. 19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत अलीकडेच 1 मार्च 2026 रोजी 28-31 रुपयांनी वाढ करण्यात आली, ज्यामुळे ती आणखी महाग झाली.
घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत मुंबईत आता 912.50 : इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी) च्या वेबसाइटनुसार, विनाअनुदानित 14.2 किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत आता दिल्लीत 913 रुपयांनी वाढली, जी पूर्वी 853 रुपये होती. मुंबईत आता किंमत 912.50, कोलकातामध्ये 939 आणि चेन्नईमध्ये 928.50 रुपये आहे. स्थानिक विक्री कर (व्हॅट) नुसार, राज्यांमध्ये दर बदलतात. ही किंमत वाढ 7 मार्च 2026 पासून लागू आहे. उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी 2026 मध्ये योजना सुरू झाल्यापासून मोफत एलपीजी कनेक्शन घेतलेल्या 10 कोटींहून अधिक गरीब लोकांना वर्षाला 12 सिलिंडर रिफिलसाठी प्रति 14.2 किलो सिलिंडरमागे 300 रुपयांची सबसिडी मिळत राहील.
कमर्शियल एलपीजीची नवीन किंमत : हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्ससारख्या ठिकाणी वापरल्या जाणाऱ्या 19 किलो कमर्शियल एलपीजीची किंमत 114.5 रुपयांनी वाढवण्यात आली आहे. आता दिल्लीत त्याची किंमत 1883 रुपये आहे. मुंबईत आता किंमत 1835, कोलकातामध्ये 1990 आणि चेन्नईमध्ये 2043.50 रुपये आहे. तीन महिन्यांत कमर्शियल गॅस सिलिंडरच्या किमतीत ही चौथी वाढ आहे. 1 मार्च 2026 रोजी वाढ करण्यापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये किमती 49 रुपयांनी आणि जानेवारीमध्ये 111 रुपयांनी वाढवल्या गेल्या होत्या. डिसेंबर 2025 मध्ये 19 किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची किंमत कमी करण्यात आली होती.
भारतातील स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती शेजारील देशांमध्ये सर्वात कमी : पश्चिम आशियातील लष्करी संघर्षानंतर जागतिक ऊर्जेच्या किमतींमध्ये झालेल्या तीव्र वाढीनंतर ही वाढ झाल्याचे उद्योग अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. किमतीत वाढ झाली असली तरी भारतातील स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती शेजारील देशांमध्ये सर्वात कमी आहेत. 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणविरुद्ध उघड युद्ध घोषित केले आणि हवाई हल्ले सुरू केले. काही तासांतच इस्रायलवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले करून इराणने प्रत्युत्तर दिले. इराणने मध्यपूर्वेतील अनेक देशांवरही हल्ला केलाय. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, इराणशी कोणताही करार केवळ बिनशर्त आत्मसमर्पण केल्यासच शक्य आहे. त्यानंतर इराणमध्ये एक नवीन आणि चांगले नेतृत्व निवडले जाईल.