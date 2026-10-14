आयडीबीआयमधील 60 टक्के हिस्सा कॅनडाची कंपनी 52,878 कोटींना खरेदी करणार; केंद्र सरकारनं दिली परवानगी
केंद्रीय मंत्रिमंडळानं बुधवारी आयडीबीआय (IDBI) बँकेतील 60.72 टक्के हिस्सा कॅनडाच्या 'फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्ज'ला 52,878 कोटी रुपयांना विकण्याची परवानगी दिली आहे. वाचा, सविस्तर बातमी
Published : October 14, 2026 at 8:19 PM IST
नवी दिल्ली- आर्थिक व्यवहारासंदर्भात केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पाडली. या बैठकीत आयडीबीआय बँकेमधील 60.72 टक्के हिस्सा विकण्याला मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. हा हिस्सा कॅनडा इनकॉर्पोरेटेड कंपनीला 52,878 कोटी रुपयांना विकण्यात येणआर आहे.
आयडीबीआय बँकेत सरकारचा 30.48 हिस्सा आहे. तर एलआयसीचा 30.24 टक्के हिस्सा आहे. हिस्सा विकल्यानंतर सरकारकडं 15 टक्के तर एलआयसीकडं 19 टक्के हिस्सा शिल्लक राहणार आहे. हिस्सा विकणं म्हणजे बँकेत निर्गुंतवणूक करण्यापेक्षा धोरणात्मक रचना असल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं आहे. सरकार आणि एलआयसीचा बँकेत हिस्सा असणार आहे, हेदेखील त्यांनी स्पष्ट केलं. केवळ पाच कंपन्यांनी आयडीबीआय बँकेत गुंतवणुकीची तयारी दाखविली होती. त्यामधील चार कंपन्या पात्र ठरल्या होत्या. तर केवळ दोन कंपन्यांनी त्यांची तांत्रिक-आर्थिक बोली लावली होती. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या समितीनं कॅनडाच्या कंपनीला मंजुरी दिली आहे.
उर्वरित हिस्सादेखील विकता येणार- निर्णयाची घोषणा करताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, या पुनर्रचनेमुळे भारतातील वित्तीय क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक आकर्षित होण्यास मदत होईल. लघु उद्योग व उद्योजकांसाठी विकासाच्या नवीन संधी निर्माण होतील. ते म्हणाले की, वित्तीय क्षेत्राबाबत, विशेषतः IDBI बाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. ही संस्था आपल्या MSME (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) आणि नवीन उद्योगांच्या वाढीसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. IDBI ची धोरणात्मक पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाने खुल्या बाजाराद्वारे सरकारचा उर्वरित 15 टक्के हिस्सा विकण्यासही मंजुरी दिली आहे. एलआयसी (LIC) आपल्या अंतर्गत कार्यपद्धती आणि नियामक आवश्यकतांनुसार आपला उर्वरित 19 टक्के हिस्सा व्यवस्थापित करण्यास मोकळी असेल.
बँकेची कशी आहे स्थिती?- बुधवारी आयडीबीआय (IDBI) बँकेच्या शेअर्समध्ये मोठी वाढ झाली. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजवर हा शेअर 82.94 रुपयांच्या मागील बंद भावावरून 8.33 टक्क्यांनी वधारून 89.85 रुपयांवर बंद झाला. व्यवहारादरम्यान या शेअरने 93.60 रुपयांची उच्चांकी पातळी गाठली. बँकेची 'ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स' (एकूण बुडीत कर्जे) सप्टेंबर 2018 मधील 31.78 टक्क्यांवरून मार्च 2026 मध्ये 2.32 टक्क्यांपर्यंत खाली आली. त्याच कालावधीत 'नेट नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स' (निव्वळ बुडीत कर्जे) 17.30 टक्क्यांवरून 0.15 टक्क्यांपर्यंत कमी झाली. तर बँकेनं आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये 9,513 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा नोंदवला. कमकुवत आर्थिक स्थितीमुळे मे 2017 मध्ये आयडीबीआय बँकेला रिझर्व्ह बँकेच्या 'प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ॲक्शन' चौकटीत टाकण्यात आलं होतं. बँकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाल्यानंतर मार्च 2021 मध्ये हे निर्बंध उठवण्यात आलं. बँकेची आर्थिक खराब कामगिरी असल्यानं बँकेला सतत भांडवलाची गरज भासली आहे. सुरुवातीला केंद्र सरकारनं आणि त्यानंतर एलआयसीकडून आयडीबीआय बँकेला भांडवल देण्यात आलं होतं.