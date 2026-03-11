ETV Bharat / business

बँकांसाठी मोठी बातमी! RBI ने डिव्हिडेंडचे नियम बदलले; बँकांना आता नफा सहजपणे वाटता येणार

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचा उद्देश बँकांची आर्थिक स्थिती अधिक पारदर्शक करणे आणि गुंतवणूकदारांना योग्य परतावा सुनिश्चित करण्याचा असल्याचंही आरबीआयनं सांगितलं.

RBI changes dividend rules
RBI ने डिव्हिडेंडचे नियम बदलले (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 11, 2026 at 11:26 AM IST

नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने बँकांसाठी डिव्हिडंड (लाभांश )च्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केलेत. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचा उद्देश बँकांची आर्थिक स्थिती अधिक पारदर्शक करणे आणि गुंतवणूकदारांना योग्य परतावा सुनिश्चित करण्याचा असल्याचंही आरबीआयनं सांगितलं. हे नवे नियम 2026-27 या आर्थिक वर्षापासून लागू होणार आहेत.

प्रमुख बदल कोणते? : सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे कर नंतर समायोजित नफा (PAT) मोजण्याची पद्धत आहे. जेव्हा जेव्हा बँका त्यांच्या भागधारकांना लाभांश देतात, तेव्हा त्यांनी काही नियमांनुसार त्यांचा नफा मोजणे आवश्यक असते. सुरुवातीच्या मसुद्यात, RBI ने म्हटले होते की, बँकांना त्यांच्या नफ्यातून त्यांच्या निव्वळ NPA च्या 100 टक्के वजा करणे आवश्यक असेल. बँका आणि इतर भागधारकांकडून मिळालेल्या अभिप्रायानंतर RBI ने हा नियम सौम्य केलाय. आता अंतिम नियमांनुसार, बँकांना त्यांच्या निव्वळ नफ्यातून त्यांच्या निव्वळ NPA च्या फक्त 50 टक्के वजा करावे लागतील. आरबीआयचा असा विश्वास आहे की, एनपीए 100 टक्के कमी करणे खूप कठोर असेल, कारण बुडीत कर्जांमधून शून्य वसुली गृहीत धरणे हे वास्तवाशी विसंगत असू शकते.

कोणत्या बँकांसाठी नियम लागू असतील?

  • व्यावसायिक बँका
  • लघु वित्त बँका
  • पेमेंट बँका
  • स्थानिक क्षेत्रातील बँका
  • प्रादेशिक ग्रामीण बँका

नियम कधी लागू होतील? : खरं तर हे सुधारित नियम आर्थिक वर्ष 2026-27 पासून लागू होतील. तोपर्यंत म्हणजेच आर्थिक वर्ष 2025-26 पर्यंत जुने नियम लागू राहतील, असंही आरबीआयने स्पष्ट केलंय. काही बँकांनी अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) फ्रेमवर्कच्या भविष्यात अंमलबजावणीपर्यंत हे नियम पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती, परंतु आरबीआयने ही विनंती नाकारली. मध्यवर्ती बँकेने सांगितले की, दोन्ही मुद्दे वेगळे आहेत.

बोर्डाच्या जबाबदाऱ्या वाढल्या : आरबीआयने निर्देश दिले आहेत की, बँक बोर्डांनी लाभांश ठरवताना केवळ नफ्याचा विचार करू नये. त्यांनी ऑडिट अहवाल, मालमत्ता वर्गीकरणातील तफावत आणि बँकेच्या भविष्यातील भांडवलाच्या गरजा देखील विचारात घेतल्या पाहिजेत. अंतरिम लाभांशांनाही हेच नियम लागू होतात.

संपादकांची शिफारस

