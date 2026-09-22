चर्चा निष्फळ! 28 ते 30 सप्टेंबरदरम्यान बँकांचा संप निश्चित; संघटना आपल्या मागणीवर ठाम
जर हा संप झाला, तर महिन्याच्या अखेरीस याचा परिणाम देशभरातील शाखांमधील बँकिंग कामकाज कामकाजावर होण्याची शक्यता आहे. याबाबतचा सौरभ शुक्ला यांचा रिपोर्ट...
Published : September 22, 2026 at 8:20 PM IST
नवी दिल्ली : बँक कर्मचाऱ्यांकडून देशव्यापी संप पुकारण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे. बँक कर्मचारी तीन दिवसांच्या संपावर जाणार आहेत. दरम्यान, या महिन्याच्या अखेरीस नियोजित असलेला हा बँक कर्मचाऱ्यांचा संप मागे घेण्याची कोणतीही शक्यता नाही. कारण, सरकारच्या आवाहनाचा कामगार संघटनांवर काहीही परिणाम झालेला नाही. कामगार संघटना 'आठवड्यातून पाच दिवस काम' करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. जर हा संप झाला, तर महिन्याच्या अखेरीस याचा परिणाम देशभरातील शाखांमधील बँकिंग कामकाज कामकाजावर होण्याची शक्यता आहे.
आठवड्यातून पाच दिवस काम करण्याच्या मागणीवर ठाम : 'ईटीव्ही भारत'ला मिळालेल्या 'ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन'च्या परिपत्रकानुसार, 28, 29 आणि 30 सप्टेंबर रोजी होणारा तीन दिवसांचा बँक संप नियोजित वेळापत्रकानुसारच होणार आहे. कारण, आज झालेल्या सामंजस्य बैठकीत 'इंडियन बँक्स असोसिएशन' (IBA) आणि 'डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेस' (DFS) कडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. 'आठवड्यातून पाच दिवस बँकिंग' करण्याच्या मागणीवर सरकार, आयबीए (IBA) आणि बँक व्यवस्थापन यांच्याशी चर्चा करूनही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळं 'युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स'नं (UFBU) संप पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
तीन दिवसांचा संप यशस्वी करण्याचे आवाहन : नवी दिल्लीत मंगळवारी 'उप मुख्य कामगार आयुक्त' (Deputy Chief Labour Commissioner) यांनी बोलावलेल्या बैठकीत, आयबीए आणि 'डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेस'नं सांगितलं की, पाच दिवसांच्या बँकिंगचा मुद्दा सरकारकडे विचाराधीन आहे आणि त्यांनी संघटनांना संप पुढं ढकलण्याचं आवाहन केलं. मात्र, 'युएफबीयू'नं स्पष्ट केलं की, मागणीच्या अंमलबजावणीबाबत ठोस निर्णय झाला, तरच संपाबाबत पुनर्विचार केला जाईल. तसंच 'युएफबीयू'नं आपल्या संलग्न संघटना आणि सदस्यांना तीन दिवसांचा संप यशस्वी करण्याचे आवाहन केलं आहे. या संपामुळं देशभरातील शाखांमधील बँकिंग सेवा विस्कळीत होऊ शकतात.
Appeal to Employees of Public Sector Banks and Regional Rural Banks for Ensuring Uninterrupted Banking Services— PIB India (@PIB_India) September 22, 2026
▶️The United Forum of Bank Unions and certain other Unions/Associations in the Public Sector Banks (supported by Regional Rural Banks) have called for a series of… pic.twitter.com/treSPA2nie
पाच दिवसांचे बँकिंग सुरू करणं, ही मुख्य मागणी : 'ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन'चे (AIBEA) सरचिटणीस सी. एच. वेंकटाचलम यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधला. यावेळी, "मंगळवारच्या सामंजस्य बैठकीत कोणतीही नवीन घडामोड झाली नाही. सरकार आणि 'इंडियन बँक्स असोसिएशन'नं पाच दिवसांच्या बँकिंगच्या मागणीबाबत आपली जुनीच भूमिका पुन्हा मांडली. करारानुसार पाच दिवसांचे बँकिंग सुरू करणं ही आमची मुख्य मागणी आहे. त्यांनी ही मागणी नाकारलेली नाही, पण त्यांनी त्याला अद्याप संमती दिलेली नाही आणि त्यासाठी वेळ लागेल असं म्हटलं आहे. अडीच वर्षे उलटून गेली आहेत, त्यामुळं आम्ही त्यांना सांगितलं की, आम्ही संप करणार आहोत," असं सी. एच. वेंकटाचलम यांनी सांगितलं.
सामान्य सेवांवर परिणाम होईल : याचबरोबर, संप मागे घेण्याबाबतच्या अर्थ मंत्रालयाच्या आवाहनावर प्रतिक्रिया देताना सी. एच. वेंकटाचलम म्हणाले की, "कोणत्याही ठोस आश्वासनाशिवाय संघटना यावर विचार करू शकत नाहीत. त्यांच्या आवाहनाचा आम्हाला काहीही उपयोग होणार नाही. आम्ही हे स्पष्ट केले आहे," असं सांगत त्यांनी संप सुरूच राहणार असल्याचं नमूद केलं. पुढं सी. एच. वेंकटाचलम यांनी म्हटलं की, "या संपामुळं रोख रकमेच्या व्यवहारांसह बँकेच्या शाखांमधील सामान्य सेवांवर परिणाम होईल. मात्र इंटरनेट बँकिंग आणि तंत्रज्ञानावर आधारित इतर सेवांसारखे डिजिटल बँकिंगचे मार्ग सुरू राहतील. तसंच संघटनांना अजूनही सरकारकडून आपल्या मागणीचा विचार केला जाण्याची शक्यता आहे. परंतु सध्या तरी यासंदर्भात कोणतीही पुढील बैठक नियोजित नाही, असंही सी. एच. वेंकटाचलम यांनी सांगितलं.
संपाबाबत पुनर्विचार करण्याचं आवाहन : अर्थमंत्रालयानं सोमवारी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या कर्मचाऱ्यांना प्रस्तावित संपाबाबत पुनर्विचार करण्याचं आवाहन केलं. मंत्रालयानं इशारा दिला की, या संपामुळं बँकिंग सेवांवर परिणाम होऊन त्या प्रभावीपणे पाच दिवस विस्कळीत होऊ शकतात, कारण हा संप 30 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या बँकांच्या 'अर्ध-वार्षिक लेखासमाप्ती'च्या कालावधीशी जुळून येत आहे. 26 सप्टेंबर हा महिन्यातील चौथा शनिवार आणि 27 सप्टेंबर हा रविवार आहे. याचबरोबर, सरकारनं संघटनांच्या दोन प्रमुख मागण्यांपैकी एक मागणी पूर्ण करत 'कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहन योजना' आधीच स्थगित ठेवली आहे, तर 'पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा' या उर्वरित मागणीवर चर्चेद्वारे विचार केला जात आहे, असं मंत्रालयानं म्हटलं आहे.
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