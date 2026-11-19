अँथ्रोपिक कंपनीनं स्पेसएक्सला टाकलं मागे; आयपीओमधून उभा केले 107.3 अब्ज डॉलर्स
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी 'अँथ्रोपिक'नं (Anthropic) आयपीओमधून विक्रमी १०७.३ अब्ज डॉलर्स उभारले आहेत.
Published : November 19, 2026 at 1:58 PM IST
नवी दिल्ली- एआयची (Artificial intelligence) बलाढ्य कंपनी अँथ्रोपिकनं आयपीओमधून 107.3 अब्ज डॉलर उभे केले आहेत. प्रगत प्रणालींच्या विकासासाठी निधी उभारण्याकरिता शेअर बाजारासारख्या सार्वजनिक बाजारपेठांचा वापर करणारी या क्षेत्रातील अँथ्रोपिक कंपनी बनली आहे.
क्लाऊड चॅटबोटनं सुमारे 956.4 दशलक्ष शेअरची विक्री केली आहे. कंपनीच्या सात सह-संस्थापकांनी प्रत्येकी 83 डॉलर्स या किमतीनं 2 कोटी 36 लाख (23.6 दशलक्ष) शेअर्सची विक्री केली आहे. पूर्वी या शेअरची किंमत 70 ते 78 डॉलर्स प्रति शेअर होती. अँथ्रोपिकच्या केवळ आयपीओमधूनच 81.3 अब्ज डॉलर्स उभारून स्पेसएक्सच्या 75 अब्ज डॉलर्सच्या मागील विक्रमी ऑफरिंगला मागे टाकलं आहे.
अँथ्रोपिक काय काम करते?- अँथ्रोपिकचे संपूर्ण डायल्यूटेड व्हॅल्युएशन सुमारे 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स आहे. त्यामुळे बाजारमूल्यानुसार ती जगातील सर्वात मोठ्या सूचीबद्ध कंपन्यांपैकी एक बनली आहे. कंपनीचा शेअर बाजारातील प्रवेश हा एआय (AI) उद्योगासाठी ऐतिहासिक क्षण मानला जात आहे. कारण शेअर बाजारात शेअर्स सूचीबद्ध करणारी ही पहिली अग्रगण्य एआय कंपनी ठरली आहे. अँथ्रोपिक ही कंपनी सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, वैज्ञानिक संशोधन, कायदेशीर सेवा आणि एंटरप्राइझ ॲप्लिकेशन्स यांसारख्या क्षेत्रांमधील गुंतागुंतीची कामे हाताळण्यासाठी डिझाइन केलेले प्रगत एआय मॉडेल्स विकसित करते.
अँथ्रोपिकच्या सीईओंनी काय दिली प्रतिक्रिया- अँथ्रोपिक सार्वजनिक बाजारातील शर्यतीत प्रतिस्पर्धी ओपनएआयच्या (OpenAI) पुढे गेली आहे. ओपनएआयने (OpenAI) 2027 पूर्वी आयपीओ आणण्याची योजना नसल्याचे संकेत दिले आहेत. अँथ्रोपिकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डारिओ अमोडेई यांनी सांगितलं आहे की, कंपनी अल्पकालीन बाजारभावाऐवजी (short term market timing) दीर्घकालीन मूल्य निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करत आहे.
बलाढ्य कंपनीची अँथ्रोपिकमध्ये गुंतवणूक- अॅमेझॉन आणि गुगल या दोन्ही कंपन्यांची अँथ्रोपिकमध्ये गुंतवणूक आहे. त्याचे एकत्रित मूल्य 100 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. दरम्यान, गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, एनव्हिडिया (Nvidia) आणि अॅडव्हान्स्ड मायक्रो डिव्हायसेस (AMD) यांसारख्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या समूहानं कंपनीच्या आयपीओ (IPO) मध्ये एकत्रितपणे 26 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. अँथ्रोपिक एआय (AI) कामकाजासाठी एनव्हिडिया, गुगल, अॅमेझॉन आणि एएमडी (AMD) द्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या महागड्या संगणकीय प्रणालींवर अवलंबून आहे.
नऊ महिन्यांमध्ये अमेरिकन डॉलर्सचा निव्वळ तोटा- डारिओ अमोडेई यांनी 2021 मध्ये 'ओपनएआय' (OpenAI) मधून बाहेर पडलेल्या संशोधकांच्या गटासोबत मिळून अँन्थ्रोपिकची स्थापना केली. तेव्हापासून ही कंपनी 'क्लॉड' (Claude) नावाच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडेल्सच्या ओळखली जाऊ लागली आहे. कंपनीची उत्पादने आणि सेवा प्रामुख्यानं व्यावसायिक ग्राहकांसाठी आहेत. एंटरप्राइझ एआय (Enterprise AI) बाजारपेठेत स्थान बळकट करण्यासाठी अँन्थ्रोपिक, ओपनएआय आणि गुगलशी स्पर्धा करत आहे. ओपनएआयनं गोपनीयरीत्या आयपीओसाठी अर्ज दाखल केला असून, 2027 मध्ये कंपनी शेअर बाजारात पदार्पण करण्याची शक्यता आहे. अँन्थ्रोपिकच्या प्रॉस्पेक्टसनुसार, 30 सप्टेंबर रोजी संपलेल्या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत कंपनीने 33.24 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा महसूल मिळवला आहे. मागील वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ही वाढ सुमारे 1,200 टक्के इतकी आहे. मात्र, नऊ महिन्यांच्या कालावधीत कंपनीला 104 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा निव्वळ तोटा झाला आहे.
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