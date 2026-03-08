युट्यूबर अनुराग डोभालचा आत्महत्येचा प्रयत्न? लाईव्ह स्ट्रीम दरम्यान दुभाजकावर आदळली कार
प्रसिद्ध युट्यूबर आणि बिग बॉस-17 फेम अनुराग डोभाल (यूके-7 रायडर) याचा अपघात झाला. अपघातापूर्वी तो इंस्टाग्रामवर लाईव्ह होता.
Published : March 8, 2026 at 12:15 PM IST
नवी दिल्ली/गाझियाबाद- उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादमध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. यूट्युबर अनुराग डोभालनं सोशल मीडिया आणि यूट्यूबवर लाईव्ह व्हिडिओ बनवून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. फॉर्च्युनर चालवित असताना अनुरागनं ताशी 200 किमी वेगानं कार डिव्हाडरकडे नेली. त्यानंतर कारचा मोठा अपघात झाला. भीषण अपघातात अनुराग गंभीर जखमी झाला.
पोलिसांनी युट्यूबर अनुरागला उपचाराकरिता जवळच्या रुग्णालयात दाखल केलं आहे. हा अपघात दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवेच्या दिल्लीकडे जाणाऱ्या मार्गावर घडली. गाझियाबादच्या मसूरी पोलीस स्टेशन परिसरात हा अपघात झाला. अपघाताापूर्वी अनुराग इन्स्टाग्रामवर लाईव्ह आला होता. त्यानं मानसिक त्रासाला सामोरे जात असणाऱ्या अडचणींचा पाढा वाचून दाखला. त्यात तो म्हणाले, पुढच्या आयुष्यात ये, आई, कृपया मला माया दे. कृपया मला माय दे, बाबू. मला खरोखर प्रेमाची गरज होती. माझ्याकडे खूप धाडस होतेय पण आता कोणीही उरलेले नाही. मी कोणाला फोन करू?" व्हिडिओमध्ये अनुराग ओरडतानाही दिसत आहे. गाडी 200 किमी/तास (200 मैल प्रति तास) वेगाने जात आहे. अनुराग फायनल ड्राइव्ह असे म्हणत असल्याचे ऐकू येते. गाडीतही संगीतही वाजत आहे. व्हिडिओमध्ये, अनुराग प्रथम ट्रॅफिक ओलांडतो. जेव्हा एक्सप्रेसवेवरील वाहतूक मंदावल्यावर तो अचानक ओरडला. स्टीअरिंग व्हील उजवीकडे वळविल्यानंतर काही क्षणातच कार डिव्हायडरवर आदळती.
कोण आहे अनुराग डोभाल ?- अनुरागचे इंस्टाग्राम आणि युट्यूबवर एकूण 15 दशलक्षाहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. सोशल मीडियावर त्याला uk07 रायडर म्हणून त्याची ओळख आहे. इंस्टाग्रामवरील लाईव्ह व्हिडिओ दरम्यान, अनेक फॉलोअर्सनं कमेंट करून अनुरागला समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला. काही दिवसांपूर्वी, त्यानं सोशल मीडियावर त्याच्या मानसिक स्थितीबद्दल उघडपणे सांगितले होतं. उत्तराखंडचा रहिवासी अनुराग काही काळापासून गंभीर मानसिक आजारानं ग्रस्त होता. सध्या, पोलीस संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करत असून अपघाताचे कारण शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
अनुरागनं आंतरजातीय विवाह केला असून कुटुंबानं त्यांचं नातं कधीही स्वीकारलं नाही. अनुरागनं हे सर्व व्ह्यूज मिळविण्यासाठी केल्याचा अनुरागच्या भावानं आरोप केला होता. मेरठचे परतापूर पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अजय शुक्ला यांनी सांगितलं की, अनुरागची गाडी दासना पोलीस स्टेशन परिसरात दुभाजकाला धडकली. अनुराग डोवाल स्वतः गाडी चालवत होता. त्याला सुभारती रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.
- डिस्क्लेमर: जर तुम्ही किंवा तुमच्या ओळखीचा कोणी नैराश्यात असाल आणि स्वतःला हानी पोहोचवण्याचे विचार येत असतील किंवा स्वतःला हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर ही एक अतिशय गंभीर वैद्यकीय आणीबाणी आहे. (अमूल्यवान जीव वाचवण्यासाठी भारत सरकारच्या जीवनसाथी हेल्पलाइन क्रमांक 18002333330 वर त्वरित संपर्क साधा.)