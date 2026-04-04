तरुणानं अल्पवयीन तरुणीवर केला चाकू हल्ला; मग सिलेंडर स्फोटात गमावला जीव, दिल्ली हादरली

दिल्लीतील सीमापुरी परिसरात एका अल्पवयीन तरुणीवर तरुणानं चाकूहल्ला केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या हल्लेखोराचा सिलेंडर स्फोटात मृत्यू झाला.

Youth Attack On Girl Dies In cylinder blast
परिसरात झालेली गर्दी
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 4, 2026 at 9:48 AM IST

नवी दिल्ली : तरुणीवर चाकू हल्ला केल्यानंतर काही वेळातच हल्लेखोर तरुणाचा गॅस सिलेंडरच्या स्फोटात मृत्यू झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. ही घटना शुक्रवारी संध्याकाळी दिल्लीच्या सीमापुरी परिसरातील एका घरात घडली. तरुणाचा मृत्यू होण्याच्या अवघ्या काही तासांपूर्वीच, या तरुणानं एका अल्पवयीन मुलीवर चाकूनं हल्ला केल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं दिली. जतीन असं या हल्लेखोर तरुणाचं नाव आहे.

"या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी तपास केला जात आहे. घटनेची कारणं आणि त्या दोघांमधील संबंधांचं स्वरूप याची तपासणी केली जात आहे. या प्रकरणाचा संपूर्ण तपशील लवकरच समोर येण्याची अपेक्षा आहे. - आर पी मीना, पोलीस उपायुक्त

अल्पवयीन तरुणीवर चाकू हल्ला : "सायंकाळी ५:३३ वाजता सीमापुरी पोलीस ठाण्याला एक 'पीसीआर' कॉल आला. या कॉलमध्ये ओल्ड सीमापुरी येथील रविदास मंदिरासमोरील गल्लीत एका मुलीवर चाकूनं हल्ला करण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. ती मुलगी गंभीर जखमी अवस्थेत बेशुद्ध पडल्याचं कळवण्यात आलं होतं. पोलिसांचं एक पथक घटनास्थळी पोहोचलं असता, त्यांना जखमी मुलीला आधीच गुरु तेग बहादूर रुग्णालयात नेण्यात आल्याचं समजलं. डॉक्टरांच्या मते, त्या मुलीची प्रकृती सध्या जबाब नोंदवण्याच्या स्थितीत नाही. पीडित मुलीच्या शरीरावर चाकूनं केलेल्या हल्ल्यामुळे अनेक जखमा झाल्या असून, तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी हत्येचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे," अशी माहिती या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं दिली.

सिलेंडर स्फोटात तरुणाचा मृत्यू झाल्यानं खळबळ : "दरम्यान, या घटनेशी संबंधित आणखी एका घटनेत, त्याच पोलीस ठाण्याला न्यू सीमापुरी भागातील एका घरात सिलेंडर स्फोट झाल्याची माहिती मिळाली. जेव्हा पोलीस घटनास्थळी पोहोचले, तेव्हा त्यांना या स्फोटामुळे लागलेल्या आगीत जतीन (२४) नावाच्या तरुणाचा मृत्यू झाला होता. घटनेच्या वेळी तो घरात एकटाच होता. त्याला GTB रुग्णालयात नेण्यात आलं, तिथं डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं. त्याचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे, असंही या पोलीस अधिकाऱ्यानं यावेळी सांगितलं. "तपासादरम्यान, पोलिसांना असं आढळून आलं की अल्पवयीन तरुणीवर चाकूहल्ला केलेला तरुण जतीन हाच होता. "आम्ही या घटनांचा क्रम आणि या हल्ल्यामागील उद्देश याचा तपास करत आहोत. पोलिसांचं पथक या प्रकरणाचा कसून तपास करत आहेत. फॉरेन्सिक पथकांनी दोन्ही घटनास्थळांची पाहणी केली असून, सिलिंडर स्फोट हा अपघात होता की जाणीवपूर्वक घडवून आणलेला प्रकार, हे निश्चित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत," असंही या पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

