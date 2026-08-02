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बिहारच्या सुपौलमध्ये थरार! भाताच्या शेतात सापडली मगर; धाडसी तरुणानं मगरीला उचलून थेट गाठलं पोलीस ठाणे

बिहारच्या सुपौलमध्ये भाताच्या शेतात सापडलेल्या मगरीला अमित कुमार नावाच्या धाडसी तरुणानं ग्रामस्थांच्या मदतीनं सुरक्षित पकडून थेट भीमनगर पोलीस ठाण्यात नेलं.

SUPAUL CROCODILE
मगरीला उचलून नेताना शेतकरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 2, 2026 at 9:58 PM IST

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सुपौल : बिहारच्या सुपौल जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. भीमनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील लालपूर वॉर्ड 14 मधील एका भाताच्या शेतात अचानक मगरीचं दर्शन झालं, यामुळं गावकऱ्यांमध्ये घबराट पसरली. शेतात काम करणारे शेतकरी सुरुवातीला भयभीत झाले होते. परंतु नंतर त्यांनी धैर्य आणि प्रसंगावधान राखत त्या मगरीला कोणतीही इजा न पोहोचवता सुरक्षितपणे पकडलं. यानंतर एका धाडसी शेतकऱ्यानं चक्क मगरीला उचलून घेतल्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे.

शेतकऱ्यानं मगरीला उचललं : शेतात काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी मगरीचं तोंड दोरीनं बांधलं. त्यामुळं मगरीनं नागरिकांवर हल्ला करण्याची शक्यता कमी झाली. यानंतर गावातील धाडसी शेतकरी अमित कुमारनं मगरीला चक्क खांद्यावर घेऊन भीमनगर पोलीस ठाणे गाठलं. हे अनोखं दृश्य पाहण्यासाठी सर्वत्र नागरिकांनी गर्दी केली होती. या संपूर्ण घटनेचा व्हिडीओ अनेकांनी आपल्या मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड केलाय. तो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

वन विभागाचं कार्यालय बंद : शेतकरी अमित कुमारनं सांगितलं की, भाताच्या शेतात काम करत असताना एक मगर दिसली. गावकऱ्यांच्या मदतीनं तिला सुरक्षितपणे पकडलं. यानंतर मगरीला घेऊन आम्ही कटैया येथील वन विभागाच्या कार्यालयात गेलो. परंतु तिथं कोणीही नसल्यामुळं आम्ही मगरीला भीमनगर पोलीस ठाण्यात नेलं. तिथं गेल्यावर पोलिसांनी या घटनेबद्दल वन विभागाला माहिती दिली. यानंतर वन विभागाचं एक पथक पोलीस ठाण्यात दाखल झालं. यानंतर त्यांनी मगरीला ताब्यात घेतलं. आवश्यक तपासणी आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर त्या मगरीला कोसी नदीत सुरक्षित सोडण्यात आलं. या बचाव मोहिमेदरम्यान मगरीला कोणतीही दुखापत होणार नाही, याची विशेष काळजी घेण्यात आली होती.

...म्हणून वन्यजीव नागरी वस्तीत शिरतात : "गावातील नागरिकांनी पकडलेली मगर साधारण पाच फूट लांब आहे. ती मगर पूर्णपणे सुदृढ अवस्थेत होती. पावसाळ्यात नदीच्या वाढत्या पाणी पातळीमुळं अनेकदा मगर आणि इतर वन्यजीव वाहून मानवी वस्त्या आणि शेतात येतात," अशी माहिती वन विभागाचे वनपाल रवी रंजन यांनी सांगितली.

वन विभागाचे नागरिकांना आवाहन : वन विभागानं ग्रामस्थांच्या सतर्कतेचं आणि समंजसपणाचं कौतुक केलंय. तसंच या परिसरात एखादी मगरचं किंवा इतर वन्यप्राण्याचा वावर आढळल्यास त्याला पकडण्याचा किंवा त्याला इजा पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू नये, असं आवाहन वन विभागानं केलं आहे. अशा परिस्थितीत लोकांनी त्वरित वन विभाग किंवा स्थानिक प्रशासनाला माहिती द्यावी, जेणेकरून प्रशिक्षित पथकामार्फत सुरक्षितरीत्या बचावकार्य करता येईल.

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बिहार सुपौल भाताच्या शेतात मगर
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SUPAUL CROCODILE FOUND
भाताच्या शेतात सापडली मगर
SUPAUL CROCODILE

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