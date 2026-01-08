मुंबईतून पंजाबला घरी गेलेल्या तरुणाचे मारेकऱ्यांनी केले तीन तुकडे; एक आढळला ड्रममध्ये
मुंबईतून गावात परतलेला तरुण तीन दिवसापासून बेपत्ता होता. त्याचा मृतदेह तीन तुकड्यांमध्ये आढळून आला आहे. त्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.
चंदीगड : मुंबईतून पंजाबच्या घरी परतलेल्या तरुणाचा अज्ञात मारेकऱ्यांनी निर्घृण खून त्याच्या शरीराचे तीन तुकडे केल्यानं खळबळ उडाली. विशेष म्हणजे या तुकड्यातील एक तुकडा ड्रममध्ये आढळल्यानं नागरिकांमध्ये मोठी दहशत पसरली आहे. ही घटना जालंधर लुधियानामधील जालंधर बायपासजवळील सलेम तबरी पोलीस ठाण्याच्या परिसरात उघडकीस आली. एका वाटसरूनं मृतदेह पाहिल्यानंतर ताबडतोब पोलिसांना माहिती दिली. सलेम तबरी पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांनी या घटनेची चौकशी सुरू केली आहे. परिसर सील करण्यात आला आहे. मृतदेहाचे तुकडे करून तो प्लॉटमध्ये फेकण्यात आला. ही हत्या अत्यंत क्रूरपणे करण्यात आली. दविंदर सिंह असं हत्या करण्यात आलेल्या तरुणाचं नाव आहे.
दोन दिवसांपूर्वीच मुंबईतून घरी परतला होता दविंदर : दविंदर हा दोन दिवसांपूर्वी मुंबईहून कामासाठी लुधियानाला घरी परतला होता. मात्र घरी गेल्यानंतर तो बेपत्ता झाला. तो बेपत्ता झाल्याबाबत पोलीस तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर, पोलीस त्याचा शोध घेत होते. आज सकाळी त्याच परिसरात त्याचा मृतदेह आढळून आला. मारेकऱ्यांनी दविंदरचा क्रूरपणे खून केल्यानंतर, मृतदेहाचे अनेक तुकडे करून ते फेकण्यात आले. मृताचे डोके ड्रममध्ये सापडले. हे फोटो भयानक असून पाहणाऱ्यांच्या मनाचा थरकाप उडवणारे आहेत. "घरी परतल्यानंतर त्यानं पाणीही पिलं नाही, तो त्याच्या मित्राच्या घरी गेला," अशी माहिती मृत दविंदर कुमारचे सासरे चरणदास यांनी यावेळी सांगितलं. "तीन दिवसांपूर्वी दविंदर कुमार काही कामासाठी मुंबईहून निघाला आणि परवा परतला. तो त्याच्या कुटुंबाशी जास्त बोलला नाही. त्याचा सतत शोध घेण्यात आला असून तो मिळून आला नाही. त्यामुळे तो बेपत्ता झाल्याची तक्रार पोलीस ठाण्यात करण्यात आली. कोणीतरी त्याची निर्घृण हत्या केली. याची सखोल चौकशी करून आरोपीला अटक करावी," असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
मृतदेहाचे मारेकऱ्यांनी केले तुकडे, ड्रममध्ये आढळलं मुंडकं : मुंबईतून घरी गेलेल्या तरुणाचा मृतदेह तुकडे केलेल्या अवस्थेत आढळून आला. त्याचं मुंडकं ड्रममध्ये आढळून आलं. तर इतर तुकडे मैदानात आढळून आले. घटना उघडकीस आल्यानंतर त्याच्या नातेवाईकांनी संताप व्यक्त करत टाहो फोडला. "माझा पुतण्या तीन दिवसांपूर्वी मुंबईहून घरी परतला. घरी परतल्यानंतर, त्यानं त्याचं सामान घरात ठेवून कपडे बदलले. तो घरी पाणीही प्यायला नाही. त्याचा मित्र सेरेच्या घरी तो गेला होता. तेव्हापासून तो परतला नाही. आम्हाला संशय आहे की सेरेनं माझ्या पुतण्याची हत्या केली," अशी माहिती मृताच्या नातेवाईकानं दिली. घटनास्थळी पोहोचलेले सलेम ताबरी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक हर्षवीर सिंग म्हणाले, "आम्हाला तीन दिवसांपूर्वी दविंदर सिंह बेपत्ता झाल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानंतर आम्ही गुन्हा दाखल केला. आज आम्हाला एक मृतदेह सापडल्याची माहिती मिळाली. आम्ही फॉरेन्सिक टीमला बोलावलं आहे. सखोल चौकशी करत आहोत. कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कारवाई केली जाईल."
