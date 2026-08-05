दमणमध्ये बिहारमधील तरुणीची हत्या; मृतदेह ट्रॉली बॅगेत आढळला; प्रियकर फरार
ती महिला सिउर गावची रहिवासी होती. तिच्या कुटुंबीयांना कळवण्यात आले असून, ते दमणला रवाना झाले आहेत," असंही SHO राहुल अभिषेक म्हणालेत.
Published : August 5, 2026 at 11:07 AM IST
नवादा: बिहारच्या नवादा जिल्ह्यातील एका विवाहित महिलेची निर्घृण हत्या करण्यात आली, दमणमधून ही एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. रोह पोलीस ठाण्याचे स्टेशन हाऊस ऑफिसर (SHO) राहुल अभिषेक यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला या घटनेची माहिती दिली. SHO म्हणाले, "रविवारी दमण पोलिसांचा फोन आला आणि एका तरुणीची हत्या झाल्याची माहिती मिळाली. रोह पोलिसांनी केलेल्या तपासानुसार, मृत महिला रोह पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील 'सिउर' (Siur) गावची रहिवासी असल्याचे निष्पन्न झाले." "दमण पोलिसांकडून माहिती मिळाली. ती महिला सिउर गावची रहिवासी होती. तिच्या कुटुंबीयांना कळवण्यात आले असून, ते दमणला रवाना झाले आहेत," असंही SHO राहुल अभिषेक म्हणालेत.
प्रेमसंबंधांसाठी कुटुंबाला सोडले : ही हृदयद्रावक प्रेमकथा सुमारे दोन वर्षांपूर्वी सुरू झाली. विवाहित असूनही ती महिला आपल्याच गावातील ऋषभच्या प्रेमात पडली; त्यांची घरे एकमेकांपासून अवघ्या 10-20 मीटर अंतरावर होती. समाज, पती आणि सुखी संसाराची पर्वा न करता ती ऋषभसाठी घर सोडून गेली. 6 मे 2024 रोजी ती आपल्या प्रियकरासोबत पळून गेली होती. नवादा येथील मृत महिलेच्या कुटुंबीयांनी सांगितले की, "जेव्हा ती महिला गाव सोडून गेली, तेव्हा तिच्या अपहरणाबाबत रोह पोलीस ठाण्यात एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला होता, परंतु ती कधीच परतली नाही. हे जोडपे दमण या केंद्रशासित प्रदेशात गेले, तिथे त्यांनी भाड्याने खोली घेतली आणि पती-पत्नी म्हणून राहू लागले. कुटुंबाशी त्यांचा कोणताही संपर्क नव्हता."
हत्या का केली? : रोह (नवादा) पोलिसांनी सांगितले की, एका मुद्द्यावरून झालेल्या वादातून ऋषभने त्या महिलेची निर्घृण हत्या केली आणि तिची ओळख लपवण्यासाठी तिचा मृतदेह एका मोठ्या ट्रॉली बॅगेत कोंबून ठेवला. महिलेच्या मुलीचीही हत्या झाल्याची चर्चा आहे, मात्र अधिकृतपणे याची खातरजमा झालेली नाही. रोहचे SHO म्हणाले की, "दमण पोलिसांच्या अंदाजानुसार, आरोपी ऋषभचा मृतदेह असलेली बॅग तिथून हलवण्याचा इरादा होता, परंतु त्यात अपयश आल्यावर त्याने खोलीला कुलूप लावले आणि तो पळून गेला."
आरोपीला अटक करण्यासाठी छापे : काही दिवसांनंतर बंद खोलीतून तीव्र दुर्गंधी येऊ लागल्यावर घरमालकाने त्वरित दमण पोलिसांना माहिती दिली. कुलूप तोडून आत प्रवेश केल्यावर तिथले भयानक दृश्य पाहून पोलिसांनाही धक्का बसला; त्या महिलेचा मृतदेह एका ट्रॉली बॅगेत कोंबून भरलेला होता. या खळबळजनक गुन्ह्यामुळे सिउर गावात खळबळ उडाली आहे. दमण पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल केला असून, फरार आरोपी ऋषभला पकडण्यासाठी जोरदार शोधमोहीम (छापे) सुरू केली आहे. तसेच हत्येमागचे कारण आणि हा गुन्हा नेमका कधी घडला, याचा शोध घेण्याचे कामही पोलीस करत आहेत.