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विवाहित महिलेला तरुण पाठवायचा अश्लील व्हिडिओ: पती अन् भावानं मिळून शिकवला 'असा' धडा, उडाला थरकाप

बसवणगौडा पाटील हा तरुण एका विवाहित महिलेला अश्लील व्हिडिओ पाठवून संबंध बनवण्यासाठी दबाव टाकत होता. अखेर या महिलेनं भावाला आणि पतीला त्याबाबतची माहिती दिली.

Man Murdered For Harassing Woman
बसवणगौडा पाटील (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 14, 2026 at 8:09 PM IST

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बंगळुरू : विवाहित महिलेला अश्लील व्हिडिओ पाठवून संबंध ठेवण्यासाठी त्रास देणाऱ्या तरुणाची निर्घृण हत्या करण्यात आल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना बल्लारीमध्ये उघडकीस आली आहे. बसवणगौडा पाटील (वय 26) असं हत्या करण्यात आलेल्या तरुणाचं नाव आहे. बसवणगौडा पाटील हा एका खासगी प्रयोगशाळेत काम करत होता. या प्रकरणात दोड्डा बसवणगौडा, त्याची पत्नी श्वेता आणि तिचा भाऊ विजय यांना अटक करण्यात आली असून तपास सुरू आहे, अशी माहिती बल्लारीच्या पोलीस अधीक्षक सुमन डी पेन्नेकर यांनी दिली.

Man Murdered For Harassing Woman
बसवणगौडा पाटील (ETV Bharat Reporter)

कालव्याशेजारी अर्धवट जळालेला आढळला मृतदेह : बसवणगौडा हा 7 जूनच्या रात्री अचानक बेपत्ता झाला होता. शोध घेतला असता, त्याच्या मृतदेह दुसऱ्या दिवशी सकाळी मोका पोलीस ठाण्याच्या परिसरातील शिवपुरा-तांब्रहल्ली एलएलसी (LLC) कालव्याशेजारी अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत आढळला. त्यामुळे सुरुवातीला हे प्रकरण प्रेमसंबंधांतून घडल्याचा संशय पोलिसांना होता. पोलिसांनी कसून तपास केल्यावर सत्य समोर आलं, त्यामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांना मोठा हादरा बसला.

विवाहित महिलेला पाठवायचा अश्लील व्हिडिओ : पोलिसांच्या तपासानुसार, बसवणगौडा गेल्या वर्षभरापासून श्वेता या विवाहित महिलेला अश्लील व्हिडिओ पाठवत होता. त्याच्यासोबत संबंध ठेवण्यासाठी तिला मानसिक त्रास देत होता. बसवणगौडाच्या या वागणुकीला कंटाळून श्वेतानं ही बाब तिचा पती दोड्डा बसवणगौडा आणि भाऊ विजय यांना सांगितली. यानंतर त्या तिघांनी मिळून बसवणगौडा याच्या हत्येचा कट रचला, असं पोलिसांनी सांगितलं.

बसवणगौडाला श्वेतानं बोलावलं निर्जनस्थळी : 7 जून रोजी श्वेतानं बसवणगौडाला मोकाजवळील एका निर्जन ठिकाणी बोलावलं. बसवणगौडा तिथं पोहोचताच, दबा धरून बसलेला तिचा पती दोड्डा बसवणगौडा आणि भाऊ विजय यांनी त्याच्या गळ्याभोवती दोरी आवळून त्याची निर्घृण हत्या केली. त्यानंतर मृतदेह सापडू नये म्हणून त्यांनी तो तिथून 10 किलोमीटर दूर एका निर्जन ठिकाणी नेला. तिथं मृतदेहाला त्यांनी जाळून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. बसवणगौडाचा खून केल्यानंतर तिघंही बंगळुरूला पळून गेले, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

अनेक महिलांना पाठवले अश्लील व्हिडिओ : पोलिसांनी मृत बसवणगौडाचा मोबाईल तपासला असता, त्यानं अनेक महिलांना अश्लील संदेश पाठवल्याचं आढळून आलं. संदेश कोणाला पाठवले जात होते, याचा सतत मागोवा घेऊन, मोबाईलच्या तांत्रिक विश्लेषणावरुन आरोपींना अटक करण्यात आली. तपासादरम्यान आरोपींनी गुन्हा केल्याची कबुली दिली असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

काय म्हणाल्या पोलीस अधीक्षक ? : या खुनाबाबत माहिती देताना बल्लारीच्या पोलीस अधीक्षक सुमन डी. पेन्नेकर म्हणाल्या, "मृत बसवणगौडा त्या महिलेला व्हिडिओ पाठवून त्रास देत होता. त्याला साथ देण्यासाठी तिच्यावर दबाव टाकत होता. महिलेनं या प्रकरणाची माहिती आपल्या पतीला आणि भावाला दिली. त्रास देणं सुरूच राहिल्यानं त्यांनी त्या तरुणाचा खून करण्याचा कट रचला. त्यानुसार, त्यांनी त्या महिलेमार्फतच तरुणाला शिवपुरा-थांब्रहल्ली कालव्याच्या जवळ बोलावलं. त्यानंतर दोरीनं त्याची हत्या केली. ते कारमधून दोरी आणि पेट्रोल घेऊन आले. त्यांनी तरुणाची हत्या करुन त्याच्या अंगावर पेट्रोल ओतलं आणि पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. बंगळुरूला पळून गेलेल्या तिन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली असून त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे."

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TAGGED:

COUPLE BROTHER ARRESTED
YOUNG MAN MURDERED FOR HARASSING
विवाहितेला पाठवले अश्लील व्हिडिओ
बल्लारीत तरुणाची निर्घृण
MAN MURDERED FOR HARASSING WOMAN

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