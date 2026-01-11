ETV Bharat / bharat

‘मुलाला सुरक्षित घरी आणा’; अमेरिकेने जहाज जप्त केल्यानंतर कुटुंबीयांची सरकारकडं मागणी

अमेरिकेने मरिनेरा नावाचा एक तेल टँकर जप्त केला आहे. जो व्हेनेझुएलाहून तेल घेऊन जात असल्याचा आरोप अमेरिकेने केला आहे.

रिक्षित चौहान यांचा परिवार
रिक्षित चौहान यांचा परिवार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 11, 2026 at 9:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धर्मशाळा (हिमाचल प्रदेश) :अमेरिकन कोस्ट गार्डने 7 जानेवारी रोजी उत्तर अटलांटिक महासागरात ‘मॅरिनेरा’ नावाचा रशियन तेल टँकर जप्त केला आहे. या टँकरमध्ये हिमाचल प्रदेशातील कांगडा जिल्ह्यातील पालमपूर येथील रिक्षित चौहान हा युवक क्रू सदस्य म्हणून कार्यरत होता. जहाज जप्त झाल्यानंतर चार दिवसांपासून रिक्षितशी कोणताही संपर्क न झाल्याने कुटुंबीय चिंतेत आहेत.

अमेरिकेने जहाज जप्त केले : रिक्षित चौहानने 1 ऑगस्ट 2025 रोजी मर्चंट नेवीमध्ये कॅडेट म्हणून तिसऱ्यांदा या टँकरवर काम सुरू केलं होतं. 15 फेब्रुवारीपर्यंत तो घरी परतणार असल्याची कुटुंबीयांना अपेक्षा होती. मात्र नियमित तेल वाहतुकीदरम्यान आइसलँडजवळ उत्तर अटलांटिक महासागरात अमेरिकेने जहाज जप्त केले. अमेरिकेचा आरोप आहे की हे जहाज वेनेजुएलामधून तेल वाहतूक करत होते आणि त्यामुळे अमेरिकन निर्बंधांचे उल्लंघन झाले.

माहिती देताना रिक्षितचे वडील रणजीत सिंग (ETV Bharat)

3 भारतीय नागरिकांचा समावेश : या टँकरवर एकूण 28 क्रू सदस्य असून त्यामध्ये 17 युक्रेनियन, 6 जॉर्जियन, 3 भारतीय आणि 2 रशियन नागरिकांचा समावेश आहे. भारतीयांमध्ये केरळ, गोवा आणि हिमाचल प्रदेशातील रिक्षित चौहान यांचा समावेश आहे. घटनेची माहिती मिळताच गावात चिंतेचे वातावरण असून नातेवाईक कुटुंबीयांचे सांत्वन करत आहेत.

शेवटचा संपर्क ७ जानेवारी रोजी झाला होता : रिक्षितचे वडील रणजीत सिंग म्हणाले, आमचा आमच्या मुलाशी शेवटचा संपर्क ७ जानेवारी रोजी भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 5 वाजता झाला होता. त्यावेळी तो बरा असल्याचं सांगण्यात आलं होतं आणि पुढील संपर्क होण्याची शक्यता कमी होती. नंतर, 10 जानेवारी रोजी आम्हाला कळलं की जहाज अमेरिकन नौदलाने जप्त केलं आहे. आम्ही आमच्या मुलाला मर्चंट नेव्हीला पाठवणाऱ्या एजन्सीशी संपर्क साधला, जिथे त्यांनी जहाज जप्त केल्याची पुष्टी केली. आमचा मुलगा गेल्या तीन वर्षांपासून मर्चंट नेव्हीमध्ये काम करत आहे. आम्ही राज्य आणि केंद्र सरकारांना आमच्या मुलाला आणि इतर भारतीय नागरिकांना सुरक्षितपणे घरी परत आणण्यासाठी त्वरित पावले उचलण्याचे आवाहन केलं आहे."

आईच्या डोळ्यातून अश्रू थांबत नाहीत : रक्षितची आई तिच्या मुलाच्या अपहरणामुळं आणि संपर्क तुटल्यानं शोक करत आहे. कुटुंबातील इतर सदस्यांनी आणि त्याच्या चुलत भावानेही केंद्र सरकारला भावनिक आवाहन केलं आहे की, रक्षितसह सर्व भारतीयांचे सुरक्षित परतणे सुनिश्चित करावे. कुटुंबाला आशा आहे की भारत सरकार राजनैतिक हस्तक्षेप करेल आणि त्यांचा मुलगा आणि इतर भारतीय नागरिक सुरक्षितपणे घरी परत येतील यासाठी लवकरच ठोस पावले उचलेल.

हेही वाचा -

जहाज बांधणी, दुरुस्ती आणि पुनर्वापरासाठी स्वतंत्र धोरण निश्चित; महाराष्ट्रात गुंतवणूक वाढणार अन् स्थानिकांना रोजगार मिळणार

TAGGED:

RUSSIAN OIL TANKER SEIZED
तेल टँकर जप्त के
RUSSIAN OIL TANKER
OIL TANKER
RUSSIAN OIL TANKER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.