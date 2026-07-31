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"तुम्ही भारताचा भूतकाळ आहात, भारताच्या भविष्याशी वागताना...", राहुल गांधींचा मोदी-शाहांना इशारा

नीट पेपरफुटी आणि विद्यार्थी आंदोलनांवरील पोलीस कारवाईचा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे. यावरून राजकारणही तापलं आहे.

RAHUL GANDHI
राहुल गांधी (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 31, 2026 at 1:59 PM IST

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नवी दिल्ली : नीट पेपर लीक प्रकरणावरून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी हे सातत्यानं केंद्र सरकारवर निशाणा साधत आहेत. तसंच त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्याबद्दलही अनेक वक्तव्यं केली आहेत. याच संदर्भात शुक्रवारी त्यांनी पुन्हा एकदा दोन्ही नेत्यांवर हल्लाबोल केला.

तुम्ही 'Gen-Z'ला धमकावून गप्प करू शकत नाही : नीट पेपरफुटी आणि विद्यार्थी आंदोलनांवरील पोलीस कारवाईचा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे. यावरून राजकारणही तापलं आहे. नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्यावर राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्याचा आणि दडपशाहीचे धोरण अवलंबण्याचा आरोप केला आहे. सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत राहुल गांधी यांनी लिहिलं की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह, तुम्ही 'Gen-Z'ला धमकावून गप्प करू शकत नाही. आधी तुम्ही त्यांची हाडं मोडली. आता तुम्ही एफआयआर दाखल करत आहात आणि त्यांची अकाउंट्स बंद करत आहात. तुम्ही भारताचा भूतकाळ आहात. तुम्ही भारताच्या भविष्याशी कसं वागता? याबाबत काळजी घ्या."

लाठीचार्ज प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी : गुरुवारी (30 जुलै) सकाळी राहुल गांधी यांनी विद्यार्थी आंदोलनाविरुद्ध झालेल्या कथित पोलीस कारवाईची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एक स्वतंत्र, उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याची मागणी केली. तसंच 20 जुलैला दिल्लीतील जंतर-मंतर इथं झालेल्या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जची निष्पक्ष चौकशी करण्याची त्यांनी मागणी केली. याचबरोबर, राहुल गांधी यांनी आंदोलकांवरील पोलीस कारवाई दर्शवणारा एक व्हिडिओ देखील शेअर केला. या व्हिडिओमध्ये पोलीस आंदोलकांवर लाठीचार्ज करताना दिसत आहेत. पोलीस कारवाईदरम्यान साध्या वेशातील एक व्यक्ती भारतीय झेंडा घेतलेल्या एका विद्यार्थी आंदोलकाला जबरदस्तीनं रस्त्यावर धक्का देत असल्याचंही या क्लिपमध्ये दिसत आहे.

विरोधी पक्षांच्या खासदारांचे आंदोलन : दरम्यान, विद्यार्थी आंदोलकांवरील पोलीस कारवाई आणि अयोध्येतील राम मंदिरासाठीच्या देणग्यांच्या कथित अपहाराच्या निषेधार्थ गुरुवारी (30 जुलै) संसद परिसरातील मकर द्वारवर विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी आंदोलन केलं. याच पार्श्वभूमीवर ही मागणी पुढं आली आहे. इंडिया आघाडीच्या अनेक पक्षांचे खासदार सकाळी साडे दहाच्या सुमारास मकर द्वारवर जमले होते. यावेळी 20 जुलैला दिल्लीच्या जंतर-मंतर इंथ विद्यार्थी आंदोलकांवर झालेल्या पोलीस कारवाईचे आदेश कोणी दिले, असा प्रश्न विचारणारे फलक या खासदारांच्या हातात होते.

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TAGGED:

नवी दिल्ली
अमित शाह
नरेंद्र मोदी
राहुल गांधी
RAHUL GANDHI

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