'साधू वाद करत नाहीत, संवाद करतात'; नाव न घेता बाबा रामदेव यांचा अविमुक्तेश्वरानंद यांना टोला

जगतगुरू शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांना पोलिसांसह प्रशासनाकडून वाईट वागणूक मिळाल्यानं उत्तर प्रदेश राजकीय वातावरण तापलं आहे. अशातच योगगुरु बाबा रामदेव यांनी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्यावर टीका केली.

Baba ramdev
बाबा रामदेव (Source- ETV Bharat Reporter)
Published : January 25, 2026 at 3:11 PM IST

झालावाड (जयपूर)- योग गुरु बाबा रामदेव यांनी जगतगुरू शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांचे थेट नाव न घेता टीका केली. ते झालावाडमध्ये माध्यमांशी बोलताना म्हटलं, "साधू वाद करत नाहीत. तर संवाद करतात. मार्ग काढतात. गोमाता संकटात आहे. हिंदू आणि सनातन धर्माची प्रतिष्ठा खालावत आहे. त्यासाठी सनातनविरोधी आणि भारतविरोधी लोक जबाबदार आहे. त्याचबरोबर हिंदू लोक जबाबदार आहेत".

योगगुरु बाबा रामदेव म्हणाले," प्रत्येक हिंदू कुटुंबानं एका गोमातेचं रक्षण करण्याचा संकल्प करायला हवा. सरकारनं गायींना चरण्यासाठी असलेल्या कुरणाचं संरक्षण करायला हवे. त्यामुळे राजस्थानामधील लाखो गोवंशचे रक्षण होऊ शकेल. कुरणांवर भूमाफियांनी आणि सामाजिक कंटक लोकांनी ताबा घेतला आहे. गायींसाठी असलेल्या कुरणावर देशातील कुठेही कब्जा घेतला जाऊ नये. पतंजली संस्थानकडून 1 लाख गोवंशचे रक्षण व्हावे. गोधन, गो हवन कुंड आणि गो अर्कच्या माध्यमातून गायींचे संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका पार पडली जात आहे".

बाबा रामदेव (Source- ETV Bharat Reporter)

माघ मेळा प्रशासनाकडून दोन नोटीस, यात्रेतील सहभागी बंदी घालण्याची आणि त्यांच्याकडील जमिनीचे वाटप रद्द करण्याच्या योगी सरकारकडून धमक्या देण्यात आले आहेत. तरीही ज्योतिषपीठाचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद धरणे आंदोलनावर ठाम आहेत.

प्रयागराजमध्ये काय सुरू आहे वाद? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद म्हणाले, " जोपर्यंत प्रशासन माफी मागत नाही, आदरानं संगमात स्नान करण्याची परवानगी देत ​​नाही, तोपर्यंत आम्ही छावणीत प्रवेश करणार नाही. मौनी अमावस्येला पोलिसांनी आम्हाला पालखीवर बाहेर बसून राहू." मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी थेट नाव न घेता अविमुक्तेश्वरानंद यांना 'कालनेमी' म्हटल्यानं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या संतापात अधिकच भर पडली. "उत्तर प्रदेशातून निर्यात होणारे गोमांस इतर शहरांमध्ये आढळत आहे. हे राक्षसी कृत्य आहे की नाही? जर तो संताचा पोशाख असेल कालनेमी कोण आहे?", असा प्रश्न विचारून स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी नाव न घेता उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर टीका केली. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या छावणीत सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. त्यांच्या समर्थकांनी येणाऱ्या-जाणाऱ्या लोकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी छावणीच्या परिसरात 10 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले आहेत.

  • सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तपोवन भागात साधुग्रामसाठी 1,825 वृक्ष तोडण्याच्या निर्णयावरूनही त्यांनी महाराष्ट्र सरकारला खडसावलं होतं. "तपोवनातील वृक्षतोड झाल्यास अमृतस्नानाचा आनंद राहणार नाही. एकही झाड तोडू देणार नाही," असं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांनी म्हटलं होतं.

