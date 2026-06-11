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टीएमसीला आणखी एक धक्का, राज्यसभा खासदार प्रकाश चिक बाराईक यांचा राजीनामा

तृणमूल काँग्रेसचे खासदार प्रकाश चिक बाराईक यांनी राज्यसभेचा राजीनामा दिला आहे. यापूर्वी सुखेंदू शेखर रॉय आणि सुष्मिता देव यांनीही राजीनामा दिला होता.

Yet Another Blow To TMC: Now Prakash Chik Baraik Resigns As Rajya Sabha MP, 3rd Such Exit In 4 Days
राज्यसभा खासदार प्रकाश चिक बाराईक यांचा राजीनामा (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 11, 2026 at 3:16 PM IST

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नवी दिल्ली : तृणमूल काँग्रेसला (टीएमसी) आणखी एक धक्का बसला आहे. पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर तृणमूल काँग्रेसमधील असंतोष वाढला असून पक्षात राजीनामा सत्र सुरुच आहे. अशात गुरुवारी आणखी एका राज्यसभा खासदारानं राजीनामा दिला. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार प्रकाश चिक बाराईक यांनी राज्यसभेचा राजीनामा दिला आहे. यापूर्वी सुखेंदू शेखर रॉय आणि सुष्मिता देव यांनीही राजीनामा दिला होता. आतापर्यंत एकूण तीन खासदारांनी राजीनामा दिला आहे. आता सभागृहात तृणमूल काँग्रेसचे केवळ 10 खासदार उरले आहेत. येत्या काही दिवसांत राजीनामा देणाऱ्या खासदारांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. एका आठवड्यातील हा तिसरा राजीनामा आहे.

उपसभापती आणि सचिवालयाचे मानले आभार : राज्यसभेचे सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांना लिहिलेल्या आपल्या राजीनामा पत्रात प्रकाश चिक बाराईक यांनी आपण तत्काळ प्रभावानं राज्यसभेचा राजीनामा देत असल्याचं म्हटलं आहे. प्रकाश चिक बाराईक यांनी पत्रात लिहिलं आहे की, "मी माझ्या राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा देत आहे, जो तत्काळ प्रभावानं स्वीकारण्यात यावा." याचबरोबर, आपल्या कार्यकाळात दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल उपसभापती आणि सचिवालयाचे आभार त्यांनी मानले आहेत. पत्रात पुढं त्यांनी म्हटलं आहे की, "राज्यसभेचा सदस्य म्हणून माझ्या कार्यकाळात दिलेल्या खंबीर पाठिंब्याबद्दल आणि मदतीबद्दल मी माननीय उपसभापती आणि राज्यसभा सचिवालयाच्या सर्व अधिकाऱ्यांचे मनःपूर्वक आभार मानतो."

आठवड्यातील हा तिसरा राजीनामा : पश्चिम बंगालच्या जनतेच्या मताचा आदर राखून, मी आज माझा राजीनामा दिला आहे, असं म्हटलं आहे. तसंच भाजपामध्ये सामील होणार का? असं विचारलं असता ते म्हणाले, "हे फक्त वेळच ठरवेल." दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसमधील वाढत्या अंतर्गत मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर ही घडामोड समोर आली आहे. पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर तृणमूल काँग्रेसमधील असंतोष वाढला असून पक्षात राजीनामा सत्र सुरुच आहे. काल राज्यसभा खासदार सुष्मिता देव यांनी पक्ष आणि राज्यसभा सदस्यपदाचा राजीनामा दिला. तर आज प्रकाश चिक बाराईक यांनी राजीनामा दिला आहे. यापूर्वी 8 जूनला सुखेंदू शेखर राय यांनी राज्यसभा सदस्यपदाचा आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता.

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TAGGED:

तृणमूल काँग्रेस
पश्चिम बंगाल
प्रकाश चिक बाराईक
राज्यसभा
PRAKASH CHIK BARAIK RESIGN

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