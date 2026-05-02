प्रख्यात लेखक-गीतकार प्रसून जोशी यांची 'प्रसार भारती'च्या अध्यक्षपदी नियुक्ती, केंद्र सरकारची घोषणा
प्रख्यात गीतकार प्रसून जोशी यांची प्रसार भारती मंडळाचे नवीन अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
Published : May 2, 2026 at 7:06 PM IST
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं प्रसिद्ध गीतकार, लेखक आणि संवाद तज्ज्ञ प्रसून जोशी यांना प्रसार भारतीचे नवे अध्यक्ष नियुक्त केलं आहे. माहिती व प्रसारण मंत्रालयानं आज शनिवारी (2 मे) याची अधिकृत घोषणा केली.
घोषणेत म्हटलं आहे की जोशी हे एक प्रसिद्ध क्रिएटिव्ह प्रोफेशनल आहेत, ज्यांचा साहित्यातील, जाहिरात, चित्रपट आणि सार्वजनिक संवादातील मोठा वाटा आहे. ते त्यांच्या प्रभावी लेखन आणि सखोल सांस्कृतिक संवेदनशीलतेसाठी ओळखले जातात आणि त्यांनी आधुनिक भारतीय माध्यमांच्या कथाकथनावर महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. जोशी यांच्या कार्यामध्ये सुप्रसिद्ध चित्रपट गीते, जाहिरात मोहिमा आणि देशभरातील विविध प्रेक्षकवर्गाशी समरस होणारी, सामाजिक भान जपणारी कथाकथनाची शैली यांचा समावेश होतो.
माहिती व प्रसारण मंत्र्यांनी केलं अभिनंदन : माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी प्रसून जोशींचं अभिनंदन करताना सांगितलं की, त्यांच्या नेतृत्वाखाली प्रसार भारतीला नवी ऊर्जा आणि सर्जनशीलतेचा नवीन आयाम मिळेल. त्यांनी पुढे म्हटलं की, जोशी हे विलक्षण सर्जनशील प्रतिभेचं व्यक्तिमत्त्व असून साहित्य, जाहिरात, कला आणि चित्रपटसृष्टीत त्यांना जागतिक स्तरावर मान्यता मिळाली आहे.
या नियुक्तीपूर्वी प्रसून जोशी ऑगस्ट 2017 पासून मुंबई येथील सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) चे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी चित्रपटसृष्टीतील विविध घटकांशी संवाद साधत चित्रपट प्रमाणन प्रक्रियेला अधिक सक्षम बनवण्यात महत्त्वाचं योगदान दिलं. तसेच, त्यांच्या नेतृत्वाखाली CBFC मध्ये सर्जनशील अभिव्यक्ती आणि नियामक जबाबदारी यांच्यात संतुलित दृष्टिकोन दिसून आला.
जोशींच्या कामात गाजलेली चित्रपट गीतं, प्रभावी जाहिरात मोहिमा आणि सामाजिक भान जपणारी कथाकथनशैली यांचा समावेश असून, त्याद्वारे ते देशभरातील विविध प्रेक्षकांशी प्रभावीपणे जोडले गेले आहेत.
News Alert ! Noted lyricist Prasoon Joshi appointed chairman of Prasar Bharati.— Press Trust of India (@PTI_News) May 2, 2026
प्रसून जोशी यांचा उत्तराखंडमध्ये जन्म झाला : प्रसून जोशी यांचा जन्म उत्तराखंडमधील अल्मोडा इथं झाला. प्राथमिक शिक्षणानंतर त्यांनी व्यवस्थापन आणि संप्रेषण क्षेत्रातही शिक्षण घेतलं. हिंदी चित्रपटसृष्टीत त्यांनी अनेक लोकप्रिय आणि भावनाप्रधान गीतं लिहिली आहेत. ‘तारे जमीन पर’, ‘रंग दे बसंती’, ‘भाग मिल्खा भाग’, ‘फना’, ‘हम तुम’ आणि ‘ब्लॅक’ या चित्रपटांतील त्यांच्या गीतांना विशेष लोकप्रियता मिळाली. त्यांच्या गीतांमध्ये संवेदनशीलता, देशभक्ती आणि सामाजिक जाणीवेचा ठसा उमटलेला दिसतो.
प्रसार भारती काय आहे? : प्रसार भारती ही भारताची स्वायत्त सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था असून ती प्रसार भारती अधिनियम 1990 अंतर्गत स्थापन झाली आणि 1997 पासून कार्यरत आहे. या संस्थेअंतर्गत ऑल इंडिया रेडिओ (AIR) आणि दूरदर्शन (DD) यांचा समावेश होतो.
ऑल इंडिया रेडिओ हे देशातील सर्वात मोठ्या रेडिओ नेटवर्कपैकी एक आहे, तर दूरदर्शन राष्ट्रीय स्तरावर बातम्या, शैक्षणिक, मनोरंजन आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं प्रसारण करते. अलीकडील काळात प्रसार भारतीनं डिजिटल विस्ताराच्या दिशेनं पाऊल टाकत ‘वेव्ह्स’ या OTT प्लॅटफॉर्मचीही सुरुवात केली आहे.