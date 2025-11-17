ETV Bharat / bharat

आरक्षण मर्यादा ओलांडल्यास निवडणुका स्थगित करू: महाराष्ट्राला 'सर्वोच्च' दणका, उमेदवार सैरभैर

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षण मर्यादा 70 टक्केंवर गेल्याचा आरोप करण्यात आला. यावर सर्वोच्च न्यायालयानं आरक्षण मर्यादा ओलांडल्यास निवडणुकीला स्थगिती देण्याचा इशारा दिला.

SC On Local Body Election
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 17, 2025 at 7:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : आगामी काळात महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. मात्र त्या अगोदरचं सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा दणका दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारनं 50 टक्के आरक्षण कोटा ओलांडण्यापासून परावृत्त करावं. 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडल्यास आम्हाला निवडणुका स्थगित कराव्या लागतील, असा सज्जड दम सर्वोच्च न्यायालयानं भरला आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सोमवारी सुनावणी पार पडली.

आरक्षण मर्यादा ओलांडल्यास निवडणूक स्थगित करू : न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी जर आरक्षण कोट्याच्या मर्यादेचं उल्लंघन झालं तर निवडणुका स्थगित करतील, असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलं. "नामांकन सुरू झालं आहे. त्यामुळे न्यायालयानं आपला अधिकार थांबवावा, असा जर अर्ज असेल, तर आम्ही निवडणुकांना स्थगिती देऊ. या न्यायालयाच्या अधिकारांची चाचणी घेऊ नका," असं सर्वोच्च न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं.

बांठिया आयोगाचा अहवाल अजूनही न्यायप्रविष्ट : खंडपीठानं असं स्पष्ट केलं आहे, "आम्हाला कधीही घटनापीठानं निश्चित केलेल्या 50 टक्के आरक्षण मर्यादेपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याचा हेतू नव्हता. आम्ही दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठात बसून असं करू शकत नाही." महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 2022 च्या जे के बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीच्या परिस्थितीनुसारच घेतल्या जाऊ शकतात. यामध्ये इतर मागासवर्गीय (OBC) श्रेणींमध्ये 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली होती. "बांठिया आयोगाचा अहवाल अजूनही न्यायप्रविष्ट आहे. आम्ही पूर्वीच्या परिस्थितीनुसार निवडणुका घेण्याची परवानगी दिली आहे", असं खंडपीठानं स्पष्ट केलं आहे.

प्रकरण निश्चित करण्याची महाराष्ट्र सरकारची विनंती : महाराष्ट्र सरकारचं प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला 19 नोव्हेंबर 2025 रोजी सुनावणीसाठी प्रकरण निश्चित करण्याची विनंती केली. त्याला खंडपीठानं सहमती दर्शविली आहे. मेहता म्हणाले की, नामांकन दाखल करण्याची शेवटची तारीख सोमवार आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 6 मे च्या आदेशाचाही उल्लेख केला. यामुळे निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला. खंडपीठानं स्पष्ट केलं, की त्यांना परिस्थितीची पूर्णपणे जाणीव आहे. "आम्ही सूचित केलं आहे की बांठियापूर्वीची परिस्थिती कायम राहू शकते...".

आरक्षण पोहोचलं 70 टक्क्यांपर्यंत : संपूर्ण मंडळात आरक्षण 27 टक्के आहे का? "जर असे असेल तर आमचे निर्देश या न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशाच्या विरोधात आहेत. काय होईल म्हणजे हा आदेश दुसऱ्या आदेशाच्या विरुद्ध जाईल...", असं खंडपीठानं निरीक्षण केलं. काही प्रकरणांमध्ये, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षण 70 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलं आहे, असा आरोप करणाऱ्या याचिकांवरही खंडपीठानं नोटीस बजावली.

हेही वाचा :

  1. आरोप निश्चित न होऊनही चार वर्षाहून अधिक काळ तुरुंगात! सर्वोच्च न्यायालयानं एसपीकडून मागितला खुलासा
  2. 'शिवसेना' नाव आणि 'धनुष्यबाण' चिन्ह कोणाचं? सर्वोच्च न्यायालयात आज अंतिम सुनावणीची शक्यता
  3. सुप्रीम कोर्टाला त्यांची आणि संविधानाची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी सत्याच्या बाजूने निकाल द्यावा लागेल- संजय राऊत

TAGGED:

LOCAL BODY ELECTIONS
सर्वोच्च न्यायालय
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक
आरक्षण मर्यादा
SC ON LOCAL BODY ELECTION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.