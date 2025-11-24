ETV Bharat / bharat

बिहारमध्ये जगातील सर्वात मोठ्या शिवलिंगाची स्थापना होणार; वजन 210 मेट्रिक टन, तर उंची 33 फूट!

महावीर मंदिर ट्रस्टद्वारे (पाटणा) बांधलं जाणारं विराट रामायण मंदिर 1080 फूट लांब आणि 540 फूट रुंद असणार आहे.

World's Largest Shivalinga To Be Installed At Virat Ramayana Temple In Bihar's East Champaran
बिहारमध्ये जगातील सर्वात मोठ्या शिवलिंगाची स्थापना होणार! (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 24, 2025 at 3:49 PM IST

2 Min Read
पूर्व चंपारण : बिहारच्या पूर्व चंपारण जिल्ह्यातील चकिया-केसरिया मार्गावर बांधल्या जाणाऱ्या विराट रामायण मंदिरासाठी तामिळनाडूतील महाबलीपुरम येथून जगातील सर्वात मोठं मोनोलिथिक ग्रॅनाइट शिवलिंग शुक्रवारी (21 नोव्हेंबर) एका धार्मिक विधीनंतर रवाना झाले. हे शिवलिंग 33 फूट उंच आणि 210 मेट्रिक टन वजनाचं आहे.

जगातील सर्वात मोठं रामायण मंदिर : महावीर मंदिर ट्रस्टद्वारे (पाटणा) बांधलं जाणारं विराट रामायण मंदिर 1080 फूट लांब आणि 540 फूट रुंद असणार आहे. यामध्ये 22 मंदिरे, 18 शिखर आणि 270 फूट उंच मुख्य शिखर असणार आहे. तसंच मंदिरातील भिंतींवर रामायणातील दृश्यं कोरलेली असतील.

मंदिराचं बांधकाम वेगानं सुरू : मंदिर प्रवेशद्वार, गणेश स्थळ, सिंहद्वार, नंदी आणि गर्भगृहासाठीचे काम पूर्ण झालं आहे. आता, भव्य शिवलिंगाच्या स्थापनेसह, मुख्य मंदिराच्या बांधकामाला वेग येईल.

दहा वर्षांच्या अथक परिश्रमाचं फळ : महाबलीपुरमजवळील पट्टिकाडू प्रदेशात एका भव्य ग्रॅनाइट दगडापासून कोरलेलं हे शिवलिंग दहा वर्षांच्या अथक परिश्रमाचं फळ आहे. कारागिरांनी शिवलिंगाचे सूक्ष्म कोरीवकाम, संतुलन आणि सौंदर्याकडे विशेष लक्ष दिलं आहे.

शिवलिंग पोहोचण्यासाठी लागतील 20-25 दिवस : बिहारमधील चकिया इथं शिवलिंग आणण्यासाठी एक खास 96 चाकी ट्रेलर तयार करण्यात आला आहे. प्रचंड वजनामुळं, शिवलिंगाला 96 चाकी हायड्रॉलिक ट्रेलरवर लोड करण्यात आलं आहे. तसंच एका विशेष अभियांत्रिकी पथकाच्या देखरेखीखाली ते हळूहळू आणलं जात आहे. हे शिवलिंग बिहारमध्ये पोहोचण्यासाठी 20-25 दिवस लागण्याची शक्यता आहे.

प्रवासादरम्यान भव्य स्वागताची तयारी : महाबलीपुरम ते चकिया या संपूर्ण मार्गावर भाविकांकडून शिवलिंगाच्या भव्य स्वागताची तयारी सुरू आहे. मिरवणूक, पूजा आणि दर्शनासाठी अनेक शहरांमध्ये विशेष कार्यक्रम आयोजित केले आहेत. ट्रेलर विविध ठिकाणी थांबणार आहे, तिथं उपस्थित पुजारी शिवलिंगाची धार्मिक पूजा करतील.

कडक सुरक्षा व्यवस्था : शिवलिंग आणल्या जाणाऱ्या मार्गांवर नियोजन करण्यासाठी, वाहतूक वळवण्यासाठी आणि गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्थानिक प्रशासन, पोलीस आणि महावीर मंदिर ट्रस्ट समिती एकत्रितपणे काम करत आहे. तसंच भाविकांना सुरक्षित दर्शन मिळावं, यासाठी प्रत्येक थांब्यावर बॅरिकेड्स बसवले जाणार आहेत. अभियंत्यांच्या टीम प्रत्येक किलोमीटरवर तांत्रिक तपासणी करत आहेत.

देशातील सर्वात मोठं ग्रॅनाइट शिवलिंग : मंदिराच्या बांधकामासंबंधी अभियंता नंदन कुमार सिंह यांनी सांगितलं की, "210 मेट्रिक टन वजनाचं हे शिवलिंग देशातील सर्वात मोठं मोनोलिथिकग्रॅनाइट शिवलिंग असेल. हे विराट रामायण मंदिराचं मुख्य आकर्षण बनेल."

"शिवलिंगाची स्थापना आणि भविष्यातील योजनांवर काम सुरू आहे. मंदिर संकुलात प्रवेशद्वार, गणेश स्थळ, सिंह द्वार, नंदी आणि गर्भगृहाचं काम यासह अनेक महत्त्वाची बांधकामं आधीच पूर्ण झाली आहेत, ज्यामध्ये हे विशाल शिवलिंग मुख्य आकर्षण म्हणून स्थापित केलं जाईल." - नंदन कुमार सिंह, अभियंता

प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचं भव्य आयोजन : शिवलिंगाचं आगमन चकिया इथं झाल्यानंतर एका विशेष शुभ मुहूर्तावर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचं आयोजन केलं जाईल. यावेळी देशभरातील प्रमुख संत, ऋषी आणि हजारो भाविक सहभागी होतील. तसंच मंदिर टप्प्याटप्प्यानं भाविकांसाठी उघडण्याचं ट्रस्टचं उद्दिष्ट आहे.

