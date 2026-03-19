वर्ल्ड हॅपीनेस रिपोर्ट 2026 : जगभरातील आनंदी देशांची यादी जाहीर; भारत कितव्‍या स्‍थानी?

आईसलँड, डेन्मार्क, स्वीडन आणि नॉर्वे यांसारखे इतर नॉर्डिक देश पहिल्या 10 देशांच्या यादीत स्थान मिळवून अव्वल ठरले आहेत.

वर्ल्ड हॅपीनेस रिपोर्ट 2026 : जगभरातील आनंदी देशांची यादी जाहीर; भारत कितव्‍या स्‍थानी?
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 19, 2026 at 7:23 PM IST

नवी दिल्ली : जागतिक 'सुस्थिती' (Well-being) क्रमवारीमध्ये भारतानं टप्प्याटप्प्यानं सुधारणा दर्शविली असली, तरी 'वर्ल्ड हॅपीनेस रिपोर्ट 2026' (World Happiness Report 2026) मात्र तरुणांचं मानसिक आरोग्य, सामाजिक एकाकीपणा आणि डिजिटल जीवनाचा वाढता प्रभाव यांविषयीच्या वाढत्या समस्यांवर प्रकाश टाकणारा दिसून यतो. गुरुवारी प्रकाशित झालेल्या 'वर्ल्ड हॅपीनेस रिपोर्ट'नुसार, सोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळं तरुणांच्या स्वास्थ्यामध्ये लक्षणीय घट होत असून, इंग्रजी भाषिक देश आणि पश्चिम युरोपमधील किशोरवयीन मुलींमध्ये याचे परिणाम विशेषतः चिंताजनक आहेत.

फिनलंड जगातील सर्वात आनंदी देश : ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील 'वेलबीइंग रिसर्च सेंटर'नं गॅलप आणि 'संयुक्त राष्ट्र शाश्वत विकास उपाय नेटवर्क' यांच्या सहयोगानं प्रकाशित केलेल्या वार्षिक रिपोर्टमध्ये फिनलंड हा सलग नवव्या वर्षी जगातील सर्वात आनंदी देश ठरल्याचंही आढळून आलं आहे. आईसलँड, डेन्मार्क, स्वीडन आणि नॉर्वे यांसारखे इतर नॉर्डिक देश पहिल्या 10 देशांच्या यादीत स्थान मिळवून अव्वल ठरले आहेत. संशोधकांच्या मते, या देशांच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीचे श्रेय पुढील बाबींना जातं. ते म्हणजे, भक्कम कल्याणकारी व्यवस्था, संपत्तीचे न्याय्य वाटप, उच्च सरासरी आयुर्मान, सामाजिक विश्वास आणि कमी भ्रष्टाचार, कामाचं व खाजगी आयुष्याचं संतुलन (Work-life balance) आणि सामाजिक सुरक्षा.

आनंद आणि सोशल मीडिया : 47 देशांमधील 15 वर्षीय विद्यार्थ्यांच्या सात इंटरनेट-संबंधित उपक्रमांचा समावेश असलेल्या 'प्रोग्रॅम फॉर इंटरनॅशनल स्टुडंट असेसमेंट' (PISA) मधील आकडेवारीचा संदर्भ देत, हा रिपोर्ट असं दर्शवतो की, जेव्हा सोशल मीडियाचा वापर कमी प्रमाणात केला जातो, तेव्हा जीवनातील समाधान सर्वाधिक असते. तर वापराचे प्रमाण वाढल्यास हे समाधान कमी होते. दरम्यान, इंटरनेटवरील उपक्रमांचे दोन गटांत वर्गीकरण होते. संवाद, बातम्या, अध्ययन आणि आशय निर्मिती यांचा संबंध उच्च जीवनसमाधानाशी असतो. तर सोशल मीडिया, गेमिंग आणि केवळ मनोरंजनासाठी केलेले ब्राउझिंग यांचा संबंध जीवनाविषयीच्या कमी सकारात्मक मूल्यांकनाशी असतो.

कोस्टा रिका हा अनपेक्षित स्पर्धक : या वर्षी पहिल्या पाचमध्ये अनपेक्षित प्रवेश करणारा देश म्हणजे मध्य अमेरिकन देश कोस्टा रिका, ज्याच्या चौथ्या क्रमांकावरील प्रगतीचे श्रेय तेथील घट्ट कौटुंबिक बंध आणि चैतन्यमय सामुदायिक जीवनाला दिलं जातं. ज्यामुळं सामाजिक संबंध हे आर्थिक समृद्धीइतकेच महत्त्वाचे असतात, हा या रिपोर्टचा मेसेज आहे. अफगाणिस्तान हा सर्वाधिक दुःखी देश राहिला असून, त्यानंतर सिएरा लिओन आणि मलावी यांचा क्रमांक लागतो. संघर्ष, हिंसाचार, गरिबी, अस्थिरता आणि कमकुवत शासन व्यवस्था यामुळं या प्रदेशांमधील जीवनाविषयीच्या समाधानाच्या पातळीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. दरम्यान, न्यूझीलंड (11 वा), ऑस्ट्रेलिया (15 वा), अमेरिका (23 वा), कॅनडा (25 वा) आणि युनायटेड किंगडम (29 वा) या देशांमधील 25 वर्षांखालील व्यक्तींच्या 'जीवन मूल्यांकना'मध्ये गेल्या दशकात कशा प्रकारे घट झाली आहे, हे या रिपोर्टमधून अधोरेखित झालं आहे. तसंच, सोशल मीडियावर स्क्रोल करण्यात दीर्घकाळ घालवणं हा या प्रवृत्तीमागील एक प्रमुख घटक असल्याचंही यात म्हटलं आहे.

India is ranked 116th with average life evaluation of 4.536 out of 10 (ETV BHARAT)
भारत 166 व्या स्थानावर. (ETV Bharat)

भारत कितव्या स्थानावर? : 'वर्ल्ड हॅपीनेस रिपोर्ट 2026' मध्ये भारत 166 व्या स्थानावर आहे. 10 पैकी 4.536 च्या सरासरी जीवन मूल्यांकनासह भारताचा क्रमांक 116 वा आहे. मागील अहवालात भारताचा क्रमांक 118 वा होता, जो त्या आदल्या वर्षीच्या 126 व्या क्रमांकाच्या तुलनेत झालेली सुधारणा दर्शवत होता. दरम्यान, ही झालेली प्रगती जीवन समाधानाच्या निर्देशकांमध्ये होत असलेल्या टप्प्याटप्प्याच्या सुधारणेचे संकेत देते, तरीही अनेक लहान आणि कमी विकसित राष्ट्रांच्या तुलनेत हा देश अजूनही मागेच आहे. तर दरडोई सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP), सामाजिक आधार, निरोगी आयुर्मान, जीवनातील निवडी करण्याचे स्वातंत्र्य, औदार्य आणि भ्रष्टाचाराविषयीच्या धारणा अशा सहा प्रमुख निकषांचा वापर करून आनंदाचे मोजमाप हा निर्देशांक करतो. सामाजिक आधाराच्या बाबतीत भारताची कामगिरी तुलनेनं चांगली आहे. हे भारतातील भक्कम कौटुंबिक रचना आणि सामाजिक जाळ्यांचे प्रतिबिंब आहे. मात्र, वैयक्तिक स्वातंत्र्याची जाणीव, उत्पन्नातील विषमता आणि संस्थांवरील विश्वास यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये आव्हानं अद्यापही कायम आहेत, ज्यामुळं देशाच्या एकूण गुणांवर (स्कोअरवर) नकारात्मक परिणाम होतो. याशिवाय, भारताच्या शेजारील देशांमध्ये नेपाळ 99 व्या, पाकिस्तान 104 व्या आणि बांगलादेश 122 व्या क्रमांकावर आहे. तर मालदीव आणि भूतानचा यात समावेश नाही.

