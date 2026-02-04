2045 पर्यंत भारतात वाढणार कर्करोग रुग्णांची संख्या; इंडियन कॅन्सर सोसायटीनं व्यक्त केली चिंता
भारतात दरवर्षी सुमारे कर्करोगाचे 15 लाख नवे रुग्ण आढळतात, पण 2045 पर्यंत ही संख्या 24.5 लाखांहून अधिक शक्यता आहे. इंडियन कॅन्सर सोसायटीनं चिंता व्यक्त केलीय.
Published : February 4, 2026 at 8:29 AM IST
नवी दिल्ली : भारतात कर्करोग हा आजार आरोग्यावरील मोठं संकट बनत चाललाय. देशात दरवर्षी सुमारे 15 लाख नवे रुग्ण आढळतात, पण 2045 पर्यंत ही संख्या 24.5 लाखांपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. इंडियन कॅन्सर सोसायटीनं (ICS) ही चिंता व्यक्त केली. यामुळं देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेवर मोठा ताण येईल. हे रोखण्यासाठी केवळ उपचारांवर अवलंबून राहता येणार नाही, तर प्रतिबंध आणि लवकर निदान यांना प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. वाढती लोकसंख्या, जीवनशैलीतील बदल आणि पर्यावरणीय प्रदूषण यामुळं हा अनुमान लावण्यात आलाय.
केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पातील उपाय : हा इशारा अशा वेळी आला आहे की, जेव्हा 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कर्करोगाच्या उपचारांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी अनेक प्रमुख उपाययोजनांची घोषणा करण्यात आलीय. यामध्ये निवडक कर्करोग औषधांवरील सीमाशुल्कातून सूट आणि देशांतर्गत बायोफार्मास्युटिकल उत्पादनाला प्रोत्साहन देणं समाविष्ट आहे. सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञांनी या अर्थसंकल्पीय उपाययोजनांचे स्वागत केलं. परंतु असा इशारा दिला की केवळ उपचारांवर लक्ष केंद्रित करणं भारतात वेगानं वाढणाऱ्या कर्करोगाला सामोरं ज्याण्यासाठी पुरेसं ठरणार नाही. उपचारांसोबतच, प्रतिबंध आणि लवकर निदान यावरही तितकाच भर देणं आवश्यक आहे.
- नवीन अर्थसंकल्पात कर्करोगाची औषधं स्वस्त झाल्यामुळं उपचारांचा भार कमी होईल. इंडियन कॅन्सर सोसायटी दिल्ली शाखेने मंगळवारी या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला. आरोग्य तज्ज्ञ, धोरणकर्ते आणि कर्करोग वाचलेल्यांनी भारतातील उदयोन्मुख कर्करोग ट्रेंड, रुग्ण तपासणी प्रणालीतील त्रुटी आणि मजबूत रोग प्रतिबंधक धोरणांची आवश्यकता यावर चर्चा केली.
हे आहे आयसीएसचं काम : "2026 च्या अर्थसंकल्पामुळं कर्करोगाचे काही उपचार सोपे झालेत. परंतु आयसीएसचं लक्ष रुग्णांना अशा टप्प्यावर पोहोचू नये की महागडे उपचार त्यांचा शेवटचा पर्याय बनतील याची खात्री करण्यावर आहे. 1983 पासून दिल्ली शाखा धोरण आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमधील अंतर भरून काढण्यासाठी समुदाय पातळीवर काम करीत आहे, असं आयसीएस दिल्ली शाखेच्या अध्यक्षा ज्योत्स्ना गोविल यांनी सांगितलं.
कर्करोग रुग्णांसाठी कॅन्सर सोसायटी अशा प्रकारे करते काम : "मिथकांबद्दल जनजागृती, वेळेवर निदानाला प्रोत्साहन देणे आणि लोकांपर्यंत वैज्ञानिक माहिती पोहोचवणे खूप महत्त्वाचं आहे, असंही ज्योत्स्ना गोविल यांनी सांगितलं. प्रमुख आकडेवारी सादर करताना फोर्टिस मेमोरियल हॉस्पिटलचे वरिष्ठ संचालक (ऑन्कोलॉजी) डॉ. नितेश रोहतगी यांनी भारतातील कर्करोगाच्या घटना आणि ट्रेंडवर प्रकाश टाकला. त्यांनी वयानुसार प्रतिबंधात्मक उपाय, लवकर तपासणी आणि नवीन निदान तंत्रज्ञानाचे महत्त्व सांगितलं. ते उपचारांचे परिणाम सुधारण्यास आणि खर्च कमी करण्यास मदत करू शकतात. आयसीएस दिल्लीच्या सचिव आणि स्वतः कर्करोगातून वाचलेल्या रेणुका प्रसाद यांनी कर्करोगाच्या रुग्णाचा अनुभव सांगितला. त्यांनी कर्करोगाच्या भावनिक, शारीरिक आणि आर्थिक परिणामांवरही प्रकाश टाकला.
आयसीएस दिल्लीचे सामुदायिक उपक्रम : 'प्रशांती' पुनर्वसन केंद्र मोठ्या प्रमाणात तपासणी मोहिमा, 'राईज अगेन्स्ट कॅन्सर' अॅप आणि बँकिंग संस्था एचडीएफसीच्या सहकार्यानं चालवले जाणारे रुग्ण सहाय्य कार्यक्रम अशा उपक्रमांचा यात समावेश आहे.
- सार्वजनिक आरोग्य सल्लागार आणि माजी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अधिकारी डॉ. मोनिका पुरी यांनी सार्वत्रिक आरोग्य कव्हरेजच्या संकल्पनेत कर्करोग प्रतिबंधावर भर दिला. प्राथमिक आरोग्य प्रणालींमध्ये प्रतिबंध, तपासणी आणि चालू काळजी एकत्रित करण्याची गरज त्यांनी सांगितली.
