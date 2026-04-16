'मला कोणत्याही विधेयकाचं श्रेय घ्यायचं नाही. जर विधेयक मंजूर झालं, तर मी प्रत्येकाचं फोटो प्रसिद्ध करेन' - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
संसदेच्या विशेष अधिवेशनापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, भारत महिला सक्षमीकरण मजबूत करण्याच्या दिशेनं एक ऐतिहासिक पाऊल उचलेल.
Published : April 16, 2026 at 1:36 PM IST
Updated : April 16, 2026 at 5:37 PM IST
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं गुरुवारी लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक सादर केलं. हे विधेयक विशेष अधिवेशनातील एक महत्त्वपूर्ण कायदेशीर पाऊल आहे. "केंद्र सरकार महिला सक्षमीकरणासाठी दृढनिश्चयानं पुढं वाटचाल करत आहे," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी संसदेच्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात सांगितलं.
"मला कोणत्याही विधेयकाचं श्रेय घ्यायचं नाही. जर विधेयक मंजूर झालं, तर मी प्रत्येकाचं फोटो प्रसिद्ध करेन," असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले. "तुम्ही याला विरोध केल्यास, माझा राजकीय फायदा होईल. आम्हाला श्रेय नको आहे. विधेयक मंजूर होताच, मी तुम्हा सर्वांचे आभार मानणारी एक जाहिरात प्रसिद्ध करण्यास तयार आहे. मी प्रत्येकाचे फोटोसुद्धा प्रसिद्ध करेन. तुम्हाला श्रेय घेण्याची पर्वा आहे का? घ्या श्रेय. मी तुम्हाला श्रेयासाठी कोरा चेक द्यायला तयार आहे," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यावेळी म्हणाले.
आज से शुरू हो रही संसद की विशेष बैठक में हमारा देश नारी सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। हमारी माताओं-बहनों का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है और यही भावना लेकर हम इस दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं।— Narendra Modi (@narendramodi) April 16, 2026
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केली प्रतिक्रिया : "2029 मध्ये लागू करण्यासाठी 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम', जो सामान्यतः महिला आरक्षण कायदा म्हणून ओळखला जातो. त्यात सुधारणा केली जाणार आहे," असं म्हणत विशेष बैठकीच्या सुरुवातीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्सवर प्रतिक्रिया दिली.
देश ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यास सज्ज : "आजपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात, आपला देश महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेनं एक ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यास सज्ज झाला आहे. आपल्या माता आणि भगिनींप्रति असलेला आदर हाच राष्ट्राप्रती असलेला आदर आहे. याच भावनेनं आम्ही या दिशेनं दृढनिश्चयानं पुढं जात आहोत," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 'एक्स'वरील एका हिंदी पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
लोकसभेच्या जागा वाढवणार : घटनादुरुस्ती विधेयकानुसार, शेवटच्या प्रकाशित जनगणनेच्या आधारावर करण्यात येणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर, 2029 च्या संसदीय निवडणुकांपूर्वी महिला आरक्षण कायदा 'कार्यान्वित' करण्यासाठी लोकसभेच्या जागा सध्याच्या 543 वरून कमाल 850 पर्यंत वाढवल्या जाणार आहेत. महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यासाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांमधील जागाही वाढवण्यात येतील.
- लोकसभा आणि विधानसभेतील महिलांसाठी राखीव जागा "राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील वेगवेगळ्या मतदारसंघांना आळीपाळीनं वाटप केल्या जातील," असं लोकसभा सदस्यांमध्ये वितरित केलेल्या विधेयकात म्हटलं आहे.
हेही वाचा :