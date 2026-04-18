'नारी शक्ती विधेयक'वरून राजकारण तापलं; भाजपा काँग्रेसच्या विरोधात देशव्यापी आंदोलन छेडणार
'राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी'नं आजपासून विरोधी पक्षांविरोधात देशव्यापी आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Published : April 18, 2026 at 12:37 PM IST
नवी दिल्ली : लोकसभेत शुक्रवारी (17 एप्रिल) ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’साठीचं घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होऊ शकलं नाही. यानंतर भाजपाच्या महिला खासदारांनी विरोधी पक्षांविरोधात जोरदार आंदोलन केलं. शुक्रवारी भाजपाच्या महिला खासदारांनी मकर द्वाराजवळ ‘काँग्रेस पार्टी हाय-हाय’ अशा घोषणा दिल्या. दरम्यान, या विधेयकाच्या पराभवाच्या निषेधार्थ भाजपानं शनिवार (18 एप्रिल) पासून देशभर मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनांची तयारी केली आहे. या आंदोलनांमध्ये एनडीएचे सहयोगी पक्षही सहभागी होणार आहेत.
महिला आरक्षणाशी संबंधित 131व्या घटना दुरुस्ती विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी मिळवण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमत आवश्यक होतं. या विधेयकावर एकूण 528 मतं पडली. विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला 352 मतांची गरज होती, मात्र त्याच्या बाजूनं केवळ 298 मतंच पडली.
जेपी नड्डा यांनी व्यक्त केला संताप : माजी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ विधेयक पारित न झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिलं की, “लोकसभेत घटना (131वा दुरुस्ती) विधेयक 2026 पारित न होणं हे काँग्रेस, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पक्ष आणि इंडिया आघाडीच्या महिला विरोधी मानसिकतेचं द्योतक आहे.”
जेपी नड्डा यांनी दावा केला की नारी शक्तीचा अपमान विरोधकांना महागात पडेल. ते म्हणाले, “हा आक्रोश आता थांबणार नाही. 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून ते प्रत्येक छोट्या-मोठ्या निवडणुकीपर्यंत देशातील बहिणी त्यांच्या स्वप्नांना चिरडणाऱ्यांना चांगलाच धडा शिकवतील. लक्षात ठेवा, या शक्तीचा राग तुमच्या राजकीय अंताची सुरुवात ठरेल.”
गृहमंत्री अमित शाह यांचा विरोधकांना इशारा : विरोधकांना इशारा देत गृहमंत्री अमित शाह यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटलं की, शुक्रवारी लोकसभेत अत्यंत विचित्र परिस्थिती पाहायला मिळाली. ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’साठी आवश्यक असलेलं संविधान दुरुस्ती विधेयक काँग्रेस, टीएमसी, डीएमके आणि समाजवादी पक्षानं पारित होऊ दिलं नाही. महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणारं हे विधेयक पाडणं, त्यावर आनंद व्यक्त करणं आणि घोषणाबाजी करणं हे निंदनीय असून कल्पनेपलीकडचं असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
अमित शाह यांनी पुढे इशारा देत म्हटलं, “नारी शक्तीचा अपमान इथंच थांबणार नाही, त्यांचा रोष दूरपर्यंत जाईल. विरोधकांना महिलांचा रोष केवळ 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीतच नव्हे, तर प्रत्येक स्तरावर, प्रत्येक निवडणुकीत आणि प्रत्येक ठिकाणी सहन करावा लागेल.”
मुख्यमंत्री फडणवीसांचीही काँग्रेसवर टीका : दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सोशल मीडियावर टीका करत लिहिलं की, “संपूर्ण देशानं विरोधकांचा दुटप्पीपणा पाहिला. त्यांच्याकडे नारी शक्तीच्या बाजूनं उभं राहण्याची ऐतिहासिक संधी होती, मात्र ते त्यात अपयशी ठरले. त्यांच्यासाठी महिला सशक्तीकरण हे फक्त भाषणांपुरतं आणि घोषणांपुरतं मर्यादित आहे. त्यांनी प्रगतीऐवजी राजकारणाची निवड केली. या विधेयकावरील त्यांचा विरोध त्यांच्या खऱ्या भूमिकेचा पर्दाफाश करतो. देशातील महिला हे सर्व पाहत आहेत आणि त्या हे विसरणार नाहीत.”