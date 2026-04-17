मोदी सरकारला मोठा धक्का, महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत नामंजूर
हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता होती.
Published : April 17, 2026 at 7:53 PM IST|
Updated : April 17, 2026 at 8:48 PM IST
नवी दिल्ली : संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी महिला आरक्षण विधेयकासह (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) घटनादुरुस्ती आणि मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेशी संबंधित तीन महत्त्वाच्या विधेयकांवर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले. लोकसभेत काल दिवसभर या विधेयकावर सखोल आणि वादळी चर्चा झाली. यानंतर शुक्रवारी महिला आरक्षण विधेयकावर मतदान पार पडलं. यावेळी महिला आरक्षण विधेयकासाठी एकूण 528 सदस्यांनी मतदान केले. 230 सदस्यांनी विरोधात, तर 298 सदस्यांनी बाजूनं मतदान केलं. हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता होती. त्यामुळं महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं नाही. यानंतर उर्वरित दोन विधेयकं देखील केंद्र सरकारनं मागे घेतली आहेत.
#WATCH | The Constitution (One Hundred and Thirty-First Amendment) Bill, 2026 fails to pass in Lok Sabha— ANI (@ANI) April 17, 2026
House adjourned till tomorrow. pic.twitter.com/cNJkxLhu9p
महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला म्हणाले की, "एकूण 528 मतं पडली, त्यापैकी 298 मतं विधेयकाच्या बाजूनं आणि 230 मतं विरोधात पडली. पहिल्या फेरीत एकूण 489 मतं पडली, त्यापैकी 278 मतं विधेयकाच्या बाजूनं आणि 211 मतं विरोधात पडली. विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमत, म्हणजेच 352 मतांची आवश्यकता होती, म्हणजेच ते 54 मतांनी कमी पडले." याचबरोबर, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितलं की, "संविधान दुरुस्ती विधेयक मंजूर न झाल्यामुळं, त्यासंबंधित दोन विधेयकं परिसीमन विधेयक- 2026 आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक-2026 पुढं जाऊ शकत नाहीत."
#WATCH | Delhi | Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, " the way the government presented this bill, it was impossible for this bill to be passed. the bill was defeated because of the way the govt linked women's reservation to delimitation and earlier census." pic.twitter.com/ZoOfy1PzyF— ANI (@ANI) April 17, 2026
दरम्यान, महिला आरक्षण कायदा 2023 (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) च्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारानं गुरुवारी (16 एप्रिल) लोकसभेत घटनादुरुस्ती विधेयक, परिसीमन कायद्याशी संबंधित विधेयक आणि दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर व पुदुचेरी (विधानसभा असलेले तीन केंद्रशासित प्रदेश) यांच्यासाठीचं विधेयक सादर केलं. या तीन महत्त्वाच्या विधेयकांवर कालपासून राजकीय वातावरण चांगलेच तापलं होतं.
#WATCH | Delhi | NDA leaders protest in Parliament premises as the Constitution (One Hundred and Thirty-First Amendment) Bill, 2026 fails to pass in Lok Sabha pic.twitter.com/g29BFBY4iU— ANI (@ANI) April 17, 2026
लोकसभेत काल दिवसभर या विधेयकावर सखोल आणि वादळी चर्चा झाली. अखेर आज महिला आरक्षण विधेयकावर मतदान पार पडलं. मात्र, हे विधेयक नामंजूर झालं आहे. विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता होती. मात्र तितकी मतं विधेयकाच्या बाजूनं पडली नाहीत. त्यामुळं हा मोदी सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. या विधेयकाला सुरुवातीपासूनच विरोधकांचा विरोध होता.
#WATCH | Delhi | LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi says, " we have defeated this attack on the constitution. we have clearly said that this is not a women's reservation bill, but it is a way to change india's political structure." pic.twitter.com/aotPoy765B— ANI (@ANI) April 17, 2026
