मॉर्निंग वॉकला निघालेल्या महिलांना स्कॉर्पियोची जोरदार धडक, तिघींचाही जागीच मृत्यू, चालक फरार
मधुबनीत भरधाव स्कॉर्पियोने दिलेल्या धडकेत 3 महिलांचा जागीच मृत्यू झाला. वाचा राज कुमार झा यांचा रिपोर्ट.
Published : August 9, 2026 at 2:12 PM IST
मधुबनी : मॉर्निंग वॉकला निघालेल्या 3 महिलांचा अपघातात जागीच मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना बिहारमधील मधुबनीमध्ये घडली आहे. भरधाव वेगात असलेल्या स्कॉर्पियोने महिलांना जोरदार धडक दिली. या अपघातात 3 महिलांचा जागीच मृत्यू झाला. हा अपघात धकजरी-बेनीपट्टी रोडवर झाला. अपघातानंतर स्थानिकांमध्ये संतापाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. अपघातानंतर संतापलेल्या स्थानिकांनी रास्ता रोको केला. तसेच कारचालकाला कठोर शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आलीय.
चालक फरार : या महिला नेहमीप्रमाणे आज रविवारी (9 ऑगस्ट) मॉर्निंग वॉकला निघाल्या. तेव्हा भरधाव वेगात असलेल्या स्कॉर्पियोने महिलांना धडक दिली. मिळालेल्या माहितीनुसार, चालकाचं गाडीवरील ताबा सुटल्याने हा अपघात झाल्याचं म्हटलं जात आहे. स्कॉर्पियो इतकी वेगात होती की महिलांचा या धडकेत जागीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर चालकाने पळ काढला.
या अपघातातील 3 मृत महिलांची ओळख पटली आहे. माहितीनुसार, या तिन्ही महिला एकाच गावातील आहेत. रीता देवी, किरण देवी, फूल दाई देवी अशी मृत महिलांची नावं आहेत.
स्थानिकांकडून रस्ता रोको : अपघाताची माहिती मिळताच गावकरी आणि आसपासचे सर्व घटनास्थळी पोहचले. संतापलेल्या जमावाने रस्ता अडवला. त्यामुळे जगदंबा पेट्रोल पंपाजवळ दोन्ही बाजूला वाहतूक कोंडी झाली.
जमावाची समजूत काढण्याचा प्रयत्न : माहिती मिळताच बेनीपट्टी आणि अरेर पोलिस ठाण्यातील कर्मचारी घटनास्थळी पोहचले. संतप्त जमावाची समजूत काढण्यासाठी बेनीपट्टीचे डीसीपी अमित कुमार डलवाल यांनी पुढाकार घेतलाय. या संतप्त जमावाची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
डीसीपी अमित कुमार डलवाल काय म्हणाले? :- "सध्या तपास केला जात आहे. त्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल. अपघातानंतर घटनास्थळी असलेल्या स्थितीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे", अशी माहिती डीसीपी डलवाल यांनी दिली.
"फरार चालकाचा शोध सुरु आहे. या अपघातानंतर गावात भयाण शांतता पसरली आहे. चालकाला कठोरात कठोर शिक्षा करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे", असंही अमित कुमार डलवाल म्हणाले.
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