लिफ्ट देण्याच्या बहाण्यानं चालत्या कारमध्ये विवाहित तरुणीवर नराधमांचा बलात्कार

लिफ्ट देण्याच्या बहाण्यानं दोन नराधमांनी विवाहित तरुणीवर बलात्कार केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या नराधमांनी बलात्कार केल्यानंतर या पीडितेला कारच्या खाली फेकून देत पळ काढला.

Woman Raped In Moving Car
प्रतिकात्मक छायाचित्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 31, 2025 at 1:38 PM IST

2 Min Read
चंदीगड : लिफ्ट देण्याच्या बहाण्यानं चालत्या कारमध्ये विवाहित तरुणीवर नराधमांनी बलात्कार केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना हरियाणातील फरादाबादमध्ये घडली आहे. दोन नराधमांनी 28 वर्षीय विवाहित तरुणीवर बलात्कार केला. लिफ्ट देण्याच्या बहाण्यानं या नराधमांनी तरुमीला त्यांच्या कारमध्ये बसवलं. त्यानंतर तब्बल तीन तास शहरातील रस्त्यांवर फिरवलं. कूकर्म केल्यानंतर नराधमांनी पीडितेला चालत्या कारमधून बाहेर फेकून पळ काढला. तरुणीची प्रकृती गंभीर असून तिला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे, अशी माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली आहे.

आईशी वाद झाल्यानं निघाली होती मैत्रिणीच्या घरी : याबाबत पीडितेच्या बहिणीनं सांगितलं की, "सोमवारी रात्री 8 वाजताच्या सुमारास मला माझ्या धाकट्या बहिणीचा फोन आला. तिचा तिच्या आईशी वाद झाल्याचं तीनं यावेळी सांगितलं. त्यामुळे ती तिच्या मैत्रिणीच्या घरी जात असल्याचं ती म्हणाली. ती कल्याणपुरीकडं जाण्यासाठी ऑटोरिक्षा शोधत होती. तीनं समोरून एक कार येताना पाहिली. या कारमध्ये दोन तरुण होते. त्यांनी माझ्या बहिणीला लिफ्ट देण्याच्या बहाण्यानं जबरदस्तीनं त्यांच्या कारमध्ये बसवलं."

लिफ्ट देण्याच्या बहाण्यानं चालत्या कारमध्ये 28 वर्षीय विवाहित तरुणीवर नराधमांचा बलात्कार (ETV Bharat Reporter)

चालत्या गाडीत विवाहित तरुणीवर बलात्कार : पीडितेच्या बहिणीच्या म्हणण्यानुसार, "दोघं जण पीडितेला कल्याणपुरी चौकाऐवजी गुरुग्राम रोडवर घेऊन गेले. यावेळी नराधमांनी फरीदाबाद-गुरुग्राम रोडवर तीन तास तिच्यावर बलात्कार केला. तरुणीनं प्रतिकार करत आरडाओरड केली. मात्र रस्ता सुनसान असल्यानं कोणीही तिच्या ओरडण्याचा आवाज ऐकला नाही. पहाटे 3 वाजताच्या सुमारास नराधमांनी तिला एसजीएम नगरमधील राजा चौकात चालत्या कारमधून फेकून पळ काढला."

पीडित तरुणीची प्रकृती गंभीर : रस्त्यावर पडल्यानं तरुणीला गंभीर दुखापत झाली. पीडितेच्या बहिणीनं सांगितलं की, "त्यांनी पहाटे 3 वाजताच्या सुमारास माझ्या मोबाईल नंबरवर 10 ते 12 वेळा कॉल केला, पण मी कॉल उचलला नाही. नंतर, मी माझा फोन तपासला तेव्हा, मी त्याला परत कॉल केला. त्यानंतर माझ्या बहिणीनं मला संपूर्ण घटनेची माहिती दिली. जेव्हा मी तिला घेण्यासाठी घटनास्थळी पोहोचले, तेव्हा मला माझी बहीण रक्तानं माखलेली दिसली. तिचे कपडे फाटलेले होते आणि ती खूप रडत होती. त्यानंतर आम्ही तिला जिल्हा रुग्णालयात नेलं. डॉक्टरांनी तिला प्राथमिक उपचार करुन दिल्लीला रेफर केलं. मात्र आम्ही तिला एका खासगी रुग्णालयात आणलं. इथं तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. त्यानंतर, आम्ही पोलिसांना या प्रकरणाची माहिती दिली. पोलीस चौकशीसाठी रुग्णालयात आले, परंतु माझी बहीण अजूनही खूप मोठ्या धक्क्यात आहे. म्हणूनच ती काहीही बोलू शकत नाही."

दोन्ही नराधमांना ठोकल्या बेड्या : या प्रकरणाबाबत फरिदाबाद पोलिसांचे प्रवक्ते यशपाल सिंह म्हणाले, "तरुणीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक केली आहे. गुन्ह्यात वापरलेली कार देखील त्यांच्या ताब्यातून जप्त करण्यात आली आहे. पुढील तपास सुरू आहे."

