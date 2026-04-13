छत्तीसगडच्या कांकेरमध्ये चकमकीत महिला नक्षलवादी ठार
एसीएम कमांडर रुपी असं ठार झालेल्या महिला नक्षलवाद्याचं नाव आहे.
Published : April 13, 2026 at 2:06 PM IST
कांकेर : छोटेबेथिया-प्रतापपूरच्या सीमावर्ती भागात सोमवारी (13 एप्रिल) सकाळी नक्षलवादी आणि सुरक्षा दलाच्या जवानांमध्ये चकमक झाली. या चकमकीत एक महिला नक्षलवादी ठार झाली. एसीएम कमांडर रुपी असं ठार झालेल्या महिला नक्षलवाद्याचं नाव आहे. रुपी ही तेलंगणातील आत्मसमर्पण न केलेली नक्षलवादी संघटनेची शेवटची तेलगू सदस्य होती. तिच्या साथीदारांनी आत्मसमर्पण केलं होतं. मात्र, ती बस्तर परिसरात सक्रिय होती.
माचपल्ली परिसरात चकमक : बस्तरचे पोलीस महानिरीक्षक सुंदरराज पी. यांनी सांगितलं की, "कांकेर जिल्ह्यातील छोटेबेथिया-प्रतापपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीला लागून असलेल्या माचपल्ली, आरामझोरा आणि हिडूरच्या जंगलांमध्ये नक्षलवादी असल्याची माहिती मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे, शोध मोहिमेसाठी पोलीस दल रवाना करण्यात आले. शोध मोहिमेदरम्यान माचपल्ली परिसरात पोलीस आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक झाली. ही चकमक संपल्यानंतर परिसरात मोठी शोधमोहीम राबवण्यात आली. यादरम्यान, सुरक्षा दलांना एका महिला नक्षलवाद्याचा मृतदेह सापडला."
परिसरात शोधमोहीम अजूनही सुरू : "चकमकीत सापडलेला मृतदेह महिला नक्षलवादी कमांडर एसीएम रुपी हिचा असल्याचं निष्पन्न झालं. एसीएम रुपी ही डीकेएसझेडसी सदस्य विजय रेड्डी याची पत्नी होती. विजय रेड्डी याचा मृतदेह 2025 मध्ये मानपूर-मोहला जिल्ह्यात झालेल्या चकमकीनंतर सापडला होता. रुपी ही बस्तर प्रदेशात सक्रिय असलेली शेवटची तेलगू सदस्य होती. दरम्यान, घटनास्थळावरून एक पिस्तूल, शस्त्रे, दारूगोळा आणि इतर वस्तू जप्त करण्यात आल्या आहेत. तसंच सुरक्षेच्या कारणास्तव, सुरक्षा दलांकडून परिसरात शोधमोहीम अजूनही सुरू आहे," असं पोलीस महानिरीक्षक सुंदरराज पी. यांनी सांगितलं.
नक्षलवाद्यांना आवाहन : नक्षलवाद्यांना आत्मसमर्पण करून पुनर्वसन करण्याची अजूनही संधी आहे. त्यामुळं उर्वरित नक्षलवाद्यांनी आपली शस्त्रं बाजूला ठेवावीत, असं पोलीस महानिरीक्षक सुंदरराज पी. यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "गेल्या काही महिन्यांत मोठ्या संख्येनं नक्षलवाद्यांनी पुनर्वसनाचा मार्ग निवडला आहे. मात्र, रूपीसारख्या काहींनी पुनर्वसनाचा मार्ग सोडून हिंसेचा मार्ग स्वीकारला आणि याच मार्गामुळं आज तिचा मृत्यू झाला." दरम्यान, बस्तरच्या पोलीस महानिरीक्षकांनी उर्वरित नक्षलवाद्यांना आवाहन केलं की, नक्षलवाद्यांकडे फारच कमी वेळ उरला आहे. त्यांनी हिंसेचा मार्ग सोडून मुख्य प्रवाहात परत यावं आणि शांततापूर्ण, सुरक्षित व सन्माननीय जीवन सुरू करावं.
