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दुबईहून परतलेल्या पतीची हत्या; आधी छतावरून खाली ढकललं, नंतर इंजेक्शन देऊन मारलं

आरोपींनी प्रशांतला जास्त दारू पाजून छतावरून खाली ढकलण्याची योजना आखली होती.

Woman Kills Husband By Injecting Toilet Cleaner To Him Through Cannula in Nizamabad
दुबईहून परतलेल्या पतीची हत्या; आधी छतावरून खाली ढकललं, नंतर इंजेक्शन देऊन मारलं (File Photo - ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 8, 2026 at 3:15 PM IST

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निझामाबाद (तेलंगणा) : तेलंगणातील निझामाबाद जिल्ह्यातील मोपल मंडळात एका महिलेनं कथितरित्या टॉयलेट क्लिनरचं इंजेक्शन देऊन आपल्या पतीची हत्या केल्याचा आरोप आहे. तसंच पतीला मारण्यासाठी महिलेनं आपला प्रियकर आणि पतीच्या मित्राची मदत घेतली. दरम्यान, पोलिसांनी तिघांनाही अटक करून तुरुंगात पाठवलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मोपल मंडळाचा रहिवासी असलेल्या प्रशांतनं 10 वर्षांपूर्वी संध्याशी लग्न केलं होतं. त्यांना एक मुलगी आणि एक मुलगा आहे. गावात राहिल्यास कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे उत्पन्नावर कठीण होईल, असं वाटल्यानं प्रशांत दोन वर्षांपूर्वी नोकरीच्या शोधात दुबईला गेला. त्यावेळी त्याची पत्नी संध्या ही निझामाबादचा रहिवासी असलेल्या अनिलसोबत अनैतिक संबंधात होती.

छतावरून खाली ढकलण्याची योजना : याचबरोबर, संध्या ही प्रशांतचा मित्र व्यंकटसाईच्याही जवळची होती. अशातच संध्याच्या लक्षात आलं की, तिचा पती प्रशांत दुबईहून परत येत आहे. तो परत जाईल की नाही? याची तिला खात्री नव्हती. त्यामुळं तो दुबईला न जाता इथंच थांबल्यास आपली दुष्कृत्ये उघडकीस येतील, अशी भीती संध्या आणि अनिलला वाटत होती. त्यामुळं प्रशांत घरी परत येताच त्याला ठार मारण्याचा त्यांनी कट रचला. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, संध्यानं तिचा प्रियकर अनिलच्या मदतीनं आपल्या पतीला मारण्यासाठी व्यंकटसाईची मदत घेतली. तिला नर्स म्हणून काम करण्याचा पूर्वीचा अनुभव असल्यामुळं, त्यांनी सुरुवातीला तिच्याकडून प्रशांतला विषारी इंजेक्शन देऊन ठार मारण्याची योजना आखली होती. आपली योजना उघडकीस येईल, या भीतीनं त्यांनी आपला बेत बदलला. आरोपींनी प्रशांतला जास्त दारू पाजून छतावरून खाली ढकलण्याची योजना आखली होती.

हत्येचा प्रकार उघडकीस : पुढं पोलिसांनी सांगितलं की, प्रशांत दुबईहून घरी परतल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांनी त्यानं आणि व्यंकटसाईनं छतावर दारू प्यायली. या घटनेदरम्यान, त्यानं प्रशांतला छतावरून खाली ढकललं. त्यानंतर आरोपीनं फोनवरून बोलताना दारूच्या नशेत असलेल्या प्रशांतला आपणच छतावरून खाली ढकलल्याचा दावा केला. मात्र, तो बचावला आणि त्याला किरकोळ दुखापत झाली. त्याला रुग्णालयात नेण्यात आलं आणि नंतर घरी आणण्यात आलं. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, रुग्णालयातून घरी परतल्यानंतर संध्यानं प्रशांतला टॉयलेट क्लिनरचं इंजेक्शन देऊन त्याला ठार मारलं. तसंच छतावरून पडून त्याचा मृत्यू झाल्याचं तिनं सर्वांना पटवून दिलं. मात्र, प्रशांतच्या आईला संशय आला आणि तिनं पोलिसांत तक्रार दाखल केली. पोलिसांच्या तपासात हत्येचा प्रकार उघडकीस आला. पोलिसांनी सांगितलं की, आरोपीनं प्रशांतची हत्या केल्याची कबुली दिली आहे.

आरोपींना अटक करून तुरुंगात पाठवलं : निझामाबाद दक्षिण सर्कल इन्स्पेक्टर (CI) सुरेश कुमार म्हणाले, "सुरुवातीला असं वाटलं होतं की, दारू प्यायल्यानंतर पती छतावरून पडला असावा. मात्र, त्याला किरकोळ दुखापत झाली आणि तो बचावला. मृताच्या पत्नीला नर्स म्हणून काम करण्याचा पूर्वीचा अनुभव होता. त्यामुळं, तिला त्याला इंजेक्शन देऊन मारायचं होतं. नंतर सकाळी, तिनं त्याला भूल दिली. तिनं त्याला टॉयलेट क्लिनरचंही इंजेक्शन दिलं, ज्यामुळं त्याचा मृत्यू झाला. तपासादरम्यान जेव्हा ही तथ्ये उघडकीस आली, तेव्हा आम्ही आरोपींना अटक करून न्यायालयात हजर केलं. न्यायालयानं त्यांना तुरुंगात पाठवलं."

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TAGGED:

निझामाबाद
दुबईहून परतलेल्या पतीची हत्या
छतावरून खाली ढकललं
टॉयलेट क्लिनरचे इंजेक्शन देऊन मारलं
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