ETV Bharat / bharat

धक्कादायक! मध्य प्रदेशात आईनं चार मुलींना विहिरीत फेकून दिलं, नंतर केली आत्महत्या

महिलेचा पती कामासाठी बाहेर गेला होता आणि त्याच्या अनुपस्थितीत महिलेनं हे पाऊल उचलल्याचं म्हटलं जात आहे.

MP Sagar: Woman killed herself after throws 4 daughters into well, 5 dead bodies found
धक्कादायक! मध्य प्रदेशात आईनं चार मुलींना विहिरीत फेकून दिलं, नंतर केली आत्महत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 12, 2026 at 6:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर : मध्य प्रदेशातील सागर येथील केसली पोलीस स्टेशन परिसरातून एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. गुरुवारी एका आईनं तिच्या चार निष्पाप मुलींना विहिरीत फेकून दिलं आणि नंतर स्वत: आत्महत्या केल्याची घटना घडली. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून निष्पाप मुलींचे मृतदेह विहिरीतून बाहेर काढले. दरम्यान, महिलेचा पती कामासाठी बाहेर गेला होता आणि त्याच्या अनुपस्थितीत महिलेनं हे पाऊल उचलल्याचं म्हटलं जात आहे. तसंच या घटनेचे कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.

नन्ही देवी खमरिया गावातील घटना : "पोलीस ठाण्याच्या टाडा चौकीअंतर्गत येणाऱ्या नन्ही देवी खमरिया गावातील 28 वर्षीय सविताबाई लोधी हिनं तिच्या चार मुलींना विहिरीत फेकून दिलं आणि स्वत: देखील आत्महत्या केली. गावकऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर असं समजलं की, बुधवारी रात्री महिलेनं आधी तिच्या चार मुलींना तिच्या घराजवळील हरपाल सिंग लोधी यांच्या शेतातील विहिरीत फेकून दिलं. त्यानंतर तिनं आत्महत्या केली," असं केसली पोलीस स्टेशनचे प्रभारी लोकेश पटेल यांनी सांगितलं.

धक्कादायक! मध्य प्रदेशात आईनं चार मुलींना विहिरीत फेकून दिलं, नंतर केली आत्महत्या (ETV Bharat)

महिला त्रस्त होती?: महिलेचा पती चंद्रभान लोधी कामासाठी गावाबाहेर गेला होता. घटनेच्या वेळी तिची सासू आणि वहिनी घरी झोपल्या होत्या. मृत महिलेच्या कुटुंबाला आणि गावकऱ्यांना गुरुवारी सकाळी घटनेची माहिती मिळाली. यानंतर गावकऱ्यांनी पोलिसांना कळवलं. पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन तपास सुरू केला. गावकऱ्यांच्या मदतीनं चारही मुलींचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. पती घरी नसल्यानं महिला त्रस्त होती, असं म्हटलं जात आहे. यामुळेच तिनं हे टोकाचं पाऊल उचललं असावं, असा संशय आहे.

घटनेचे कारण अद्याप अस्पष्ट : पोलीस अधिक्षक ललित कश्यप म्हणाले की, "केसली पोलीस ठाण्याअंतर्गत येणाऱ्या खमरिया गावात ही घटना घडली. चंद्रवन लोधी यांची पत्नी सविताबाई नावाच्या एका महिलेनं आत्महत्या केली. तिच्या मुली जवळच्या विहिरीत मृतावस्थेत आढळल्या. पोलिसांनी पाचही जणांचे मृतदेह बाहेर काढले. तसंच पंचनामा केल्यानंतर शवविच्छेदन केलं जात आहे. घटनेचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. घटनास्थळी असलेलं पोलीस पथक तपास करत आहे आणि चौकशी करत आहे. महिलेचा मानसिक ताण, कौटुंबिक वाद किंवा इतर कारणे तपासली जात आहेत."

हेही वाचा :

  1. दिल्लीत मीटर बनवणाऱ्या कारखान्यात भीषण आग, डझनभर लोकांना वाचवले
  2. फारुख अब्दुल्ला यांच्या हत्येचा कट उधळला; झेड प्लस सुरक्षेवर जम्मू काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्यांकडून प्रश्न उपस्थित
  3. लाइव्ह : कच्च्या तेलाच्या दरानं ओलांडली शंभरी, इराणच्या जहाजांवरील हल्ल्याचा परिणाम

TAGGED:

मध्य प्रदेश
चार मुलींना विहिरीत फेकून दिलं
केसली पोलीस स्टेशन
आत्महत्या
MADHYA PRADESH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.