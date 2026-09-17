बंगळुरूमध्ये महिलेचं अपहरण करण्याचा प्रयत्न, स्थानिकांकडून सुटका, तिघांना अटक
महिलेनं आरडाओरडा करताच, स्थानिकांनी त्यांचा पाठलाग करून त्यांना काहीशा अंतरावर पकडले. मात्र, पळून जाताना आरोपींच्या बेदरकार ड्रायव्हिंगमुळं अनेक जण जखमी झाले.
Published : September 17, 2026 at 4:50 PM IST
बंगळुरू : एखाद्या चित्रपटातील घटनेसारखी एक घटना बुधवारी संध्याकाळी बंगळुरूमधील दसराहल्ली परिसरात घडली. याठिकाणी काही जण एका महिलेचे अपहरण करून पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होते. दरम्यान, महिलेनं आरडाओरडा करताच, स्थानिकांनी त्यांचा पाठलाग करून त्यांना काहीशा अंतरावर पकडले. मात्र, पळून जाताना आरोपींच्या बेदरकार ड्रायव्हिंगमुळं अनेक जण जखमी झाले.
महिलेचं अपहरण करण्याचा प्रयत्न : मिळालेल्या माहितीनुसार, राजस्थानमध्ये प्रेमविवाह करून आपल्या पतीसोबत बंगळुरमध्ये राहणाऱ्या एका महिलेचं अपहरण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, स्थानिकांनी त्यांचा पाठलाग करून महिलेची सुटका केली आणि अपहरणकर्त्यांना पोलिसांच्या ताब्यात दिलं. ही घटना बुधवारी रात्री मगडी रोडवर घडली. पोलिसांच्या माहितीनुसार, अपहरणादरम्यान आरोपींच्या बेदरकार ड्रायव्हिंगमुळं नऊ वर्षांच्या मुलासह सहा जण जखमी झाले. जखमींवर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
आरोपी राजस्थानचे रहिवासी : सुटका झालेली महिला राजस्थानमधील मेलवास गावची रहिवासी आहे. अटक केलेल्या आरोपींमध्ये राकेश (21), करण (25) आणि अयस (18) यांचा समावेश असून, हे सर्व राजस्थानचे रहिवासी आहेत. तर कारचालक सद्दाम फरार झाला आहे. मेलवास गावातील या महिलेनं आपल्या कुटुंबाच्या इच्छेविरुद्ध नऊ महिन्यांपूर्वी प्रेमविवाह केला होता. त्यानंतर ती बंगळूरुच्या अग्रहारा दसराहल्ली इथं तिच्या पतीसोबत राहत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधीत महिलेच्या मावशीचाही या लग्नाला विरोध होता. त्यामुळं तिनं तिचं अपहरण करण्यासाठी पाच जणांना पाठवलं होतं.
अनेक जण जखमी : दरम्यान, महिलेच्या अपहरणानंतर पळून जात असताना आरोपी घाबरले आणि त्यांनी बेदरकारपणे कार चालवली. गोविंदराजनगर-विजयनगर रस्त्यावर या कारची धडक इतर वाहनांना बसल्यानं अनेक जण जखमी झाले. या अपघातात एका न्यायाधीशांची गाडीही सामील होती. 20 पेक्षा जास्त वाहनांची टक्कर झाली. या घटनेत पृथ्वीराज (12, यशिका (9, अमूल (35, मणी (64, जयलक्ष्मी (57 आणि संतोष (33) हे गंभीर जखमी झाले. पोलिसांनी सांगितलं की, जयलक्ष्मी यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली असून, त्यांच्यावर सध्या एका खासगी रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत.
आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल : स्थानिक रहिवासी दीपक आणि किरण यांनी अपहरणकर्त्यांचा जवळपास 6 ते 7 किलोमीटरपर्यंत पाठलाग केला आणि स्थानिक रहिवाशांच्या मदतीनं विजयनगरमधील होसाहल्लीजवळ कार थांबवली. जेव्हा आरोपींनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा स्थानिक रहिवाशांनी कारवर दगडफेक केली. यावेळी कार चालक सद्दाम पळून जाण्यात यशस्वी झाला. रहिवाशांनी महिलेची सुटका केली आणि अपहरणकर्त्यांना मारहाण केली. त्यानंतर स्थानिकांनी पोलिसांना माहिती दिली. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी आरोपींना ताब्यात घेतलं. तसंच महिलेच्या पतीचा शोध घेऊन त्याला ताब्यात घेण्यात आले. पोलिसांनी सांगितलं की, आरोपींवर अपहरण, मारहाण आणि रस्ता अपघात घडवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
अनेक वाहनांना धडक : "अपहरणकर्त्यांनी अग्रहारा दसराहल्ली येथील एका इमारतीमधून महिलेचं अपहरण केलं. ती मोठ्यानं ओरडत होती. जेव्हा आम्ही तिला मदत करायला गेलो, तेव्हा ते कार घेऊन वेगानं पळून गेले. त्यानंतर आम्ही चार-पाच वाहनांमधून त्या कारचा पाठलाग केला. जवळपास 6 ते 7 किलोमीटरपर्यंत पाठलाग केला आणि स्थानिक रहिवाशांच्या मदतीनं विजयनगरमधील होसाहल्लीजवळ कार थांबवली. यादरम्यान त्यांच्या कारनं इतर अनेक वाहनांना धडक दिली. तसंच ती महिला ओरडत असल्यामुळं आम्ही त्यांची कार थांबवू शकलो," असं आरोपींच्या कारचा पाठलाग करणाऱ्या किरण आणि दीपक यांनी सांगितलं.
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