लॉजमधून महिलेचं अपहरण आणि सामूहिक बलात्कार; प्रियकराच्या पत्नीसह 5 जणांना अटक
या प्रकरणी पोलिसांनी प्रियकराच्या पत्नीसह पाच जणांना अटक केली आहे.
Published : October 1, 2026 at 3:47 PM IST
त्रिशूर : केरळमधील त्रिशूर इथं एका खाजगी लॉजमधून एका 38 वर्षीय महिलेचं अपहरण करून तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. तसंच पीडित महिलेच्या प्रियकरालाही आरोपींनी मारहाण केल्याचं सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, हे प्रकरण अनैतिक संबंधाचे असल्याचं म्हटलं जातं आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी प्रियकराच्या पत्नीसह पाच जणांना अटक केली आहे. या घटनेमागे प्रियकराची पत्नी असल्याचा आरोप आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी महिलेच्या पतीचे दुसऱ्या महिलेसोबत अनैतिक संबंध होते. त्या दोघांनी थ्रिसूर केएसआरटीसी बसस्थानकाजवळच्या एका खाजगी लॉजमध्ये एक खोली भाड्यानं घेतली होती. जेव्हा त्या महिलेला त्यांच्या अनैतिक संबंधांबद्दल समजले, तेव्हा तिनं आपल्या पतीला आणि त्याच्या प्रेयसीला धडा शिकवण्याचा निर्णय घेतला. आरोपी महिलेनं त्रिशूरमधून आपल्या पतीच्या फोनचा माग काढला आणि त्यांच्यावर हल्ला करण्यासाठी तामिळनाडूतील एका टोळीला सुपारी दिली होती. अटक केलेल्या आरोपींमध्ये तामिळनाडूच्या तिरुपूर येथील 27 वर्षीय महिला (प्रियकराची पत्नी) आणि टोळीतील इतर चार सदस्यांचा समावेश आहे. पीडित महिला निलंबूर येथील रहिवासी असून ती 38 वर्षांची आहे. ही घटना गेल्या महिन्याच्या 22 तारखेला घडली होती.
पोलीस अधिकारी असल्याचं भासवून केलं अपहरण : गुन्हेगारांची एक टोळी पोलीस अधिकारी असल्याचं भासवून संबधित लॉजमध्ये आली. त्यांनी जबरदस्तीनं खोलीत प्रवेश केला आणि त्या जोडप्याला ताब्यात घेतलं. त्यांनी त्यांचे हातपाय कापडाने बांधले आणि तोंडात बोळा कोंबला. त्यानंतर ती टोळी त्यांना कारनं तिरुपूरला घेऊन गेली. प्रवासादरम्यान, त्या टोळीनं कथितरित्या प्रियकरावर (आरोपी महिलेच्या पतीवर) निर्घृणपणे हल्ला केला. या हल्ल्यात प्रियकराचे हात आणि पाय मोडले. त्यानंतर त्या टोळीनं त्याला तिरुपूरजवळील एका रुग्णालयाबाहेर सोडून दिलं आणि ते पळून गेले. नंतर त्याला तिरुपूर मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्याची पत्नी त्याच्यासोबतच राहिली आणि तिला या हल्ल्याबद्दल काहीच माहिती नसल्याचं तिनं भासवलं.
महिलेवर सामूहिक बलात्कार : पीडित महिलेल्या प्रियकराला (आरोपी महिलेच्या पतीला) रुग्णालयात सोडल्यानंतर, टोळीतील दोन सदस्यांनी कथितरित्या त्या महिलेला दुसऱ्या गाडीत जबरदस्तीनं बसवून बसस्थानकाजवळील एका निर्जन ठिकाणी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. पीडित महिला तिथून निसटण्यात यशस्वी झाली आणि निलंबूरला पोहोचली, जिथं तिच्यावर रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. तिनं या घटनेची माहिती पोलिसांना दिली. निलंबूर पोलिसांनी नोंदवलेला हा गुन्हा नंतर त्रिशूर पूर्व पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला. त्रिशूर शहर पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षक यांच्या नेतृत्वाखालील तपासानंतर आरोपींना अटक करण्यात आली.
प्रियकराच्या पत्नीसह पाच जणांना अटक : या प्रकरणाची माहिती पोलीस आयुक्त नकुल आर. देशमुख यांनी दिली. ते म्हणाले की, "त्रिशूरमधील लॉजमधून एका टोळीनं एक महिला आणि तिच्या पुरुष साथीदाराचे अपहरण केलं. त्यानंतर वाहनात त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. हल्लेखोरांनी पीडित व्यक्तीला गंभीर जखमी करून तिरुपूरमधील एका रुग्णालयाबाहेर सोडून दिलं. त्यानंतर पीडित महिलेला एका निर्जन ठिकाणी नेण्यात आलं, जिथं टोळीतील दोन सदस्यांनी तिच्यावर बलात्कार केला." दरम्यान, या प्रकरणी पोलिसांनी प्रियकराच्या पत्नीसह पाच जणांना अटक केली आहे. "पोलिसांनी सुरुवातीला नेडुंबसेरी विमानतळाजवळ एका आरोपीला ताब्यात घेतलं. त्याच्या चौकशीतून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, इतर संशयितांना कोईम्बतूर आणि पलानी येथून अटक करण्यात आली," असं पोलीस आयुक्त नकुल आर. देशमुख यांनी सांगितलं.
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