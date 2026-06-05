धक्कादायक! कंपनीच्या कार्यालयात एक्स गर्लफ्रेंडची हत्या, घटनेनंतर स्वतःला संपवण्याचा आरोपीचा प्रयत्न
तरुणीची तिच्याच सहकाऱ्यानं चाकूनं वार करून हत्या केली. हत्येनंतर त्या सहकाऱ्यानं आत्महत्येचा प्रयत्न केला.
Published : June 5, 2026 at 8:32 PM IST
मोहाली (पंजाब) : पंजाबमधील मोहाली इथं एका खासगी कंपनीच्या कार्यालयात एका तरुणीची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. मिळालेल्या माहितीनुसार, या तरुणीची तिच्याच सहकाऱ्यानं चाकूनं वार करून हत्या केली. हत्येनंतर त्या सहकाऱ्यानं आत्महत्येचा प्रयत्न केला. या घटनेनंतर दोघांनाही रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, रुग्णालयात डॉक्टरांनी तरुणीला मृत घोषित केलं.
कंपनीच्या कार्यालयात घडली घटना : पोलिसांनी शुक्रवारी सांगितलं की, ही घटना कार्यालयातील इतर कर्मचाऱ्यांसमोर घडली. कर्मचाऱ्यांनी हल्ला थांबवण्याचा प्रयत्न केला, पण ते अयशस्वी ठरले. हल्ला करणारा हा त्या तरुणीचा एक्स बॉयफ्रेंड होता. डिंपल असं हत्या करण्यात आलेल्या या तरुणीचं नाव आहे, तर हरविंदर मान असं हल्ला करणाऱ्या आरोपीचं नाव आहे. आरोपी हरविंदर मान यानं डिंपलवर वारंवार चाकूनं वार केले आणि त्यानंतर त्याच चाकूनं आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला.
आरोपीवर खुनाचा गुन्हा दाखल : आरोपी हरविंदर मान याचे आई-वडील अमेरिकेत राहतात. हरविंदर मान वर सध्या उपचार सुरू असून त्याच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पटियालाचे रहिवासी असलेले हरविंदर मान आणि डिंपल हे एकाच कार्यालयात काम करत होते आणि मोहालीमध्ये वेगवेगळ्या पेइंग गेस्ट हाऊसमध्ये राहत होते.
घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद : सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये या घटनेचं भयानक दृश्य स्पष्टपणे दिसत आहे. ज्यामध्ये कॉम्प्युटर टेबलवर बसलेल्या डिंपलच्या पाठीमागून येऊन आरोपी हरविंदर मान तिच्यावर हल्ला करतो. प्राथमिक तपासानुसार, काही महिन्यांपूर्वी दोघांचे ब्रेकअप झाले होते. त्यानंतर पुन्हा डिंपलसोबत नाते सुधारण्यासाठी हरविंदर मान प्रयत्न केले होते. मात्र, डिंपलनं त्याचे प्रयत्न नाकारले होते. त्यामुळं त्यानं तिला ऑफिसमध्येच गाठलं आणि हल्ला केला.
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