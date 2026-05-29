उत्तराखंडमधील सोनमचे पाकिस्तानसोबत कनेक्शन, अनेक धक्कादायक खुलासे समोर

काल जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी स्थानिक पोलिसांच्या सहकार्यानं हरिद्वार जिल्ह्यातील कलियार पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राहणाऱ्या सोनमच्या घरावर छापा टाकला.

Uttarakhand teacher Sonam's Pakistani connection, many secrets revealed, police took her to Jammu
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 29, 2026 at 7:08 PM IST

हरिद्वार : पाकिस्तानी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या सोनमबाबत हरिद्वार पोलिसांनी अनेक धक्कादायक खुलासे केले आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोनमनं पाकिस्तानातील व्यक्तींच्या सांगण्यावरून विविध बँक खात्यांमध्ये गुप्तपणे पैसे हस्तांतरित केले होते. पोलिसांनी सोनमकडून अनेक एटीएम कार्ड आणि पासबुक जप्त केले आहेत. दरम्यान, काल जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी स्थानिक पोलिसांच्या सहकार्यानं हरिद्वार जिल्ह्यातील कलियार पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राहणाऱ्या सोनमच्या घरावर छापा टाकला.

सोनमचा पाकिस्तानसोबत कोट्यवधी रुपयांच्या व्यवहारांशी संबंध असल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी यापूर्वी कठुआ इथं एका तरुणाला अटक केली होती. या तरूणाकडून पोलिसांना सोनमचे पाकिस्तानसोबत संबंध समजले. यानंतर, जम्मू आणि काश्मीर पोलीस उत्तराखंडमध्ये दाखल झाले. त्यांनी सोनमच्या घरावर छापा टाकला आणि तिला अटक केली. सोनम एका खाजगी शाळेत शिक्षिका आहे.

हरिद्वार पोलिसांचा खुलासा : शुक्रवारी (दि.29) हरिद्वारचे एसएसपी नवनीत सिंग भुल्लर यांनी या प्रकरणासंदर्भात माध्यमांशी संवाद साधला आणि अनेक धक्कादायक खुलासे केले. नवनीत सिंग भुल्लर यांच्या म्हणण्यानुसार, पोलीस चौकशीदरम्यान सोनमनं खुलासा केला की, तिनं विविध बँक खात्यांमध्ये अंदाजे वीस लाख रुपये हस्तांतरित केले होते. या तिनं बदल्यात दोन लाख रुपयांचं कमिशन घेतलं होतं. तसंच पोलीस आता सोनमच्या इतर मित्र आणि नातेवाईकांची चौकशी करत आहेत.

जम्मू आणि काश्मीर पोलीस आणि स्थानिक पोलिसांनी केलेल्या संयुक्त चौकशीदरम्यान, सोनमनं खुलासा केला की, ती एका मित्राच्या माध्यमातून उमर नावाच्या व्यक्तीच्या संपर्कात आली होती आणि त्यानंतर त्याचा चुलत भाऊ हसीन याच्याशी तिची ओळख झाली. सोनमला एका पार्सलद्वारे एटीएम कार्ड, सिम कार्ड आणि बँक पासबुक देण्यात आलं.

- नवनीत सिंग भुल्लर, एसएसपी, हरिद्वार

सध्या ज्या खात्यांमध्ये संशयास्पद व्यवहार झाले आहेत, त्या खात्यांचीही पोलीस चौकशी करत आहेत. त्या बँक खात्यांच्या खातेधारकांची संपूर्ण चौकशी केली जात आहे. याव्यतिरिक्त या नेटवर्कमध्ये सामील असलेल्या इतर व्यक्तींना ओळखण्यासाठी सोनमच्या ताब्यातून जप्त केलेल्या मोबाईल सिम कार्ड, एटीएम कार्ड आणि बँक पासबुकची पोलीस तपासणी करत आहेत. या प्रकरणात पोलीस लवकरच आणखी काही जणांना अटक करू शकतात.

ऑनलाइन व्यवहारांवर मिळालं कमिशन : पोलिसांच्या तपासात उघड झालं आहे की, सोनमला प्रत्येक ऑनलाइन व्यवहारासाठी एक निश्चित कमिशन मिळत होतं. याच्या माध्यमातून तिनं यूपीआय, एटीएम आणि बँक खात्यांमार्फत विविध खात्यांमध्ये वीस लाखांहून अधिक रुपये हस्तांतरित केले आहेत. यामुळं तिला दोन लाख रुपयांचं कमिशनही मिळालं आहे. तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, सोनम ही राहुल खान नावाच्या एका तरुणाच्या संपर्कात आली होती. राहुल खानच्या अटकेनंतर त्याच्या चौकशीदरम्यान सोनमचं नाव समोर आलं. यानंतर जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी कारवाई करत त्याला अटक करून ताब्यात घेतलं.

